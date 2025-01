ETV Bharat / state

ప్రేమ- పెళ్లి! ఆ తరువాత వ్యభిచార కూపంలోకి - FRAUD IN THE NAME OF LOVE MARRIAGE

fraud_in_the_name_of_love_marriage_in_anakapalle_district ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : Jan 29, 2025, 1:04 PM IST | Updated : Jan 29, 2025, 3:40 PM IST

Fraud In The Name of Love Marriage in Anakapalle District : ఆమెకు 17 ఏళ్ళు. ఉరకలెత్తే వయస్సులో ఉత్సాహంగా ఉండాల్సిన ఆ యువతి ఇప్పుడు అచేతనంగా కనిపిస్తోంది. ఉలుకూ పలుకూ లేకుండా కాళ్లు, చేతులు వంకర్లుపోయి కదల్లేని స్థితిలో పడిఉంది. 17 ఏళ్ల ప్రాయంలో జలపాతంలా పరుగెట్టాల్సిన ఆమె ప్రస్తుతం మానసిక ఆసుపత్రిలో జీవచ్ఛవంలా మారింది. ప్రేమ పేరుతో వల వేసి, పెళ్లిచేసుకుని ఆపై వ్యభిచార కూపంలోకి ఆమెను నెట్టాడో ప్రబుద్దుడు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆమె ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతోంది. తెలిసి తెలియని వయస్సులో ప్రేమ పేరుతో అమ్మాయిల జీవితాలతో చెలగాటమాడే వారు ఇంకా ఉన్నారని ఈ ఘటన రుజువు చేస్తోంది. కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురంలో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన బాలిక (17)కు పెద్దాపురంలోని ఓ కాలనీకి చెందిన చందు అనే వ్యక్తి ప్రేమ వల విసిరాడు. అతడు చెప్పిన మాయమాటలు నమ్మిన ఆమె ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి అతని వెంట వెళ్లింది. తల్లిదండ్రులు అన్నిచోట్లా వెతికారు. న్యాయం చేయాలని అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసులను ఆశ్రయించారు. చందుతో పాటు బాలిక ఆచూకీ కనుక్కున్న పోలీసులు వారిని ఇరు కుటుంబాల సమక్షంలో హాజరుపరిచారు. బాలిక కుటుంబీకులకు తెలియకుండా ఆ యువకుడితో పెళ్లి చేశామని యువకుడి తల్లిదండ్రులు చెప్పడంతో పోలీసులు చేసేదేమీ లేకపోయింది. దీంతో ఆ బాలిక తల్లిదండ్రులు కూడా రాజీపడి అత్తింట్లోనే ఉండేందుకు అంగీకరించారు. దీంతో ఆ బాలిక వెంట తీసుకుని ఆ యువకుడి కుటుంబీకులు పెద్దాపురం వెళ్లారు. ఇక్కడే అసలు కుట్ర బయటపడింది. బెదిరించి-నరకం చూపించారు : కోడలిగా ఇంటికి వచ్చిన బాలికతో అత్త డబ్బు సంపాదించే పథకం వేసింది. డబ్బుపై ఆశతో వ్యభిచారం చేయాలంటూ బాలికను బలవంతం పెట్టింది. ప్రతిఘటించిన బాలిక కొద్దిరోజులుగా నరకం అనుభవించింది. ఇదే క్రమంలో రకరకాల మందులు ఆమెతో బలవంతంగా మింగించినట్లు తెలుస్తోంది. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో శరీరం సహకరించక కాళ్లు చేతులు వంకర్లు తిరిగి, నోట మాటరాక అపస్మారక స్థితికి చేరింది. బాలిక ఆరోగ్యం విషమించడంతో గతేడాది డిసెంబర్‌ 28న బాలికను అత్తింటివారు కాకినాడలోని జీజీహెచ్‌లో చేర్పించారు. ఆసుపత్రి నుంచి పెద్దాపురం పోలీసులకు సమాచారం చేరినా పట్టనట్లు వ్యవహరించారని తెలుస్తోంది.

