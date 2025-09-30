సినిమా లెవెల్ మోసం - బంగారు బిస్కెట్ దొంగతనం కథ
బంగారు బిస్కెట్ మోసం ఘటన - నగదు, బంగారు గొలుసు దోపిడీ - అసలు విషయం తెలిసిన తర్వాత లబోదిబోమన్న బాధిత మహిళ - సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు
Published : September 30, 2025 at 5:09 PM IST
Fraud in the Name of Gold Biscuit in Khammam : నమ్మేవాళ్లు ఉంటే మోసం చేసేవాళ్లకు ఏమాత్రం కొదవలేదు. ఖమ్మం నగరంలో జరిగిన ఓ ఘటన దీన్ని మరోసారి నిజం చేసింది. సినిమా లెవల్లో ట్విస్ట్లతో సాగిన ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మహిళను నిలువు దోపిడీ చేశారు. ఓ సినిమాలో చూపించినట్లు అచ్చంగా అదే సీన్ను రిపీట్ చేసి పదివేల నగదు, 2 తులాల గొలుసు కొట్టేశారు. అదృష్టం కాళ్ల ముందుకొచ్చిందనే ఆనందంలో ఉన్న బాధిత మహిళ ఆ తర్వాత అసలు విషయం తెలిసి ఘొల్లుమంది. కేటుగాళ్ల కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు.
కొణిజర్ల మండలానికి చెందిన పద్మ ఖమ్మం నగరం బోసుబొమ్మ సెంటర్లో నివసిస్తోంది. వారం రోజుల క్రితం ఖమ్మం పాత బస్టాండు వైపు నుంచి ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా ఆంధ్రాబ్యాంకు సమీపం వద్దకు రాగానే ఓ పొట్లాన్ని రోడ్డుపై గుర్తించింది. ఆ పొట్లాన్ని పద్మ తీసుకున్న సమయంలోనే మరో మహిళ వచ్చి తానూ ఆ పొట్లం చూశానని చెప్పింది. ఇద్దరూ కలిసి పొట్లాన్ని తెరిచి చూశారు. అందులో బంగారు బిస్కెట్ ఉంది. వెంటనే చెరిసగం తీసుకుందామని మహిళ పద్మకు చెప్పింది. అదే సమయంలో మహిళ పక్కనున్న వ్యక్తి బంగారు బిస్కెట్ పది తులాలు ఉంటుందని 10 లక్షలకు పైగా విలువ ఉంటుందని వారికి చెప్పాడు.
వెంటనే సదరు మహిళ బంగారు బిస్కెట్టు తీసుకుని తనకు 5 లక్షలు ఇవ్వాలని పద్మను కోరింది. బంగారు బిస్కెట్ మొత్తం తీసుకుందామనుకున్న పద్మ తన దగ్గరున్న 10 వేల నగదు, మెడలోని 2 తులాల బంగారు గొలుసు మహిళకు ఇచ్చేసింది. మిగిలిన సొత్తు తీసుకువచ్చేవరకు తాను కేశవరావు పార్కు వద్ద కూర్చుంటామని సదరు మహిళ, వ్యక్తి చెప్పడంతో రమ్య ఇంటికి వెళ్లిపోయింది.
వెళ్లే దారిలో బంగారు బిస్కెట్ విలువ తెలుసుకునేందుకు నగల దుకాణంలోకి వెళ్లిన పద్మకు వ్యాపారి చెప్పిన మాటలు విని తల తిరిగిపోయింది. అది బంగారు బిస్కెట్ కాదని బంగారు పూత పూసిన ఇనుప సామాను అని తెలిసి ఖంగుతింది. చివరకు తాను మోసపోయానని తెలుసుకున్న పద్మ ఖమ్మం మూడో పట్టణ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. జరిగినదంతా పోలీసులకు పూసగుచ్చినట్లు వివరించింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
"ఈ బిస్కెట్ను లోకల్ గోల్డ్ షాపులో చెక్ చెపిద్దామంటే పోలీసులకు తెలిసే అవకాశం ఉందని వారించారు. తక్కువ రేటు ఇస్తారని, అందుకే పంచుకుందామని అనుకున్నారు. ఆ వ్యక్తి బంగారు షాపులో పని చేస్తున్నట్లు నమ్మించి, ఆ బిస్కెట్ బంగారమే నమ్మించాడు. పద్మ దగ్గర నుంచి సొమ్ములు, నగదు తీసుకొని కనపడకుండా వెళ్లారు."- మోహన్ బాబు, సీఐ, ఖమ్మం మూడోపట్టణ పోలీస్ స్టేషన్
సీసీ ఫుటేజ్ని జల్లెడ పట్టి మాయలేడీని ఆమెకు సహకరించిన వ్యక్తి ఫోటోలను పోలీసులు రిలీజ్ చేశారు. నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించిన పోలీసులు సరికొత్త నేరాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మొద్దని సూచిస్తున్నారు.
ఆశపడ్డామో నిండా ముంచేస్తారు - నాగర్కర్నూల్లో వెలుగుచూసిన 7కోట్ల మోసం
ఈ యాప్లు మీ ఫోన్లో ఉంటే - సైబర్ నేరగాళ్లు మిమ్మల్ని ఏం చేయలేరు!