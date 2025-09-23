ETV Bharat / state

ఆశపడ్డామో నిండా ముంచేస్తారు - నాగర్​కర్నూల్​లో వెలుగుచూసిన 7కోట్ల మోసం

తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలంటూ మోసాలు - డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తే పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయమని గారడీ - సుమారు రూ.7 కోట్లు పోగొట్టుకున్న అమాయక ప్రజలు

Fraud Claiming High Profit with Low Investment
Fraud Claiming High Profit with Low Investment (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Fraud Claiming High Profit with Low Investment : తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు పొందాలన్న అత్యాశే ఆర్థిక నేరాలకు ప్రధాన కారణమవుతోంది. డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తే పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయాన్ని అందుకోవచ్చంటే జనం గుడ్డిగా నమ్ముతున్నారు. కష్టార్జితమంతా నేరగాళ్ల చేతుల్లో పెట్టి దారుణంగా మోసపోతున్నారు. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో అధిక ఆదాయానికి ఆశపడి అమాయక ప్రజలు సుమారు రూ.7 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారు. బాధితులంతా పెట్టుబడి పెట్టించిన ఏజెంట్​పై డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేశాడు. ఆఖరికి స్వయంగా బాధితుడైన ఏజెంట్​ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. నిందితులంతా ఇప్పుడు కటకటాలు లెక్కిస్తున్నారు.

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా గుడిపల్లి గ్రామానికి చెందిన మైసయ్య విశ్రాంత సైనిక ఉద్యోగి. 23 ఏళ్లు సీఆర్పీఎఫ్ లో పని చేసి 2017లో పదవీ విరమణ పొందారు. ఆ తర్వాత సెక్యూరిటీ గార్డుగా పని చేశారు. 2021లో ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో పని చేస్తుండగా అండమాన్ నికోబార్‌కు చెందిన రోహన్, అదిల్ పరిచయమయ్యారు. వారు పని చేస్తున్న సంస్థ నష్టాల్లో కూరుకుపోవడంతో రోహన్, అదిల్ కలిసి గ్రోలాంగ్ కంపెనీ పేరుతో ఓ సంస్థను ప్రారంభించారు. రోహన్ తండ్రి రాము, అదిల్ తండ్రి అలీ ఇద్దరూ హైదరాబాద్​కు వచ్చి తమ కంపెనీలో డిపాజిట్లు చేస్తే మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తామని నమ్మబలికారు. ఇతరులతో డిపాజిట్లు చేయిస్తే కమీషన్ ఇస్తామని, ప్రతినెల రూ.30 వేల వేతనం కూడా ఇస్తామని మైసయ్య పేరిట అండమాన్ నికోబార్‌లో భూమి కూడా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేస్తామని చెప్పారు.

వారు చెప్పిన మాటల్ని నమ్మిన మైసయ్య సెక్యూరిటీ గార్డు జాబ్‌ని వదిలేశాడు. లక్ష రూపాయలు డిపాజిట్ చేయిస్తే అందులో 25 శాతం నెల రోజుల్లో తిరిగిస్తామని చెబితే వారిని నమ్మి అనుసరించాడు. మొదట లక్షన్నర రూపాయలు డిపాజిట్ చేయించారు. మైసయ్యకు ఇస్తామన్న డబ్బులు మొదట్లో సక్రమంగానే చెల్లించారు. దీంతో అతని వద్ద ఉన్న భూమి, బంగారం, ఇంటి స్థలాలు అమ్మి కోటీ 68 లక్షలు వారికి సమర్పించుకున్నాడు. తాను చేయడమే కాకుండా మైసయ్య మరో 40 నుంచి 50 మందితో డిపాజిట్లు చేయించాడు. అలా సుమారు 7 కోట్ల వరకూ నగదు రూపంలో, ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిలో ట్రాన్స్‌ఫర్ చేశాడు. జూలై-2022 నుంచి మే-2023 వరకూ కంపెనీ బాగానే నడిచింది. ఆ తర్వాత సంస్థను మూసేసి అంతా పరారయ్యారు.

డిపాజిట్ చేసిన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని మైసయ్య సంస్థ యజమానులపై ఒత్తిడి పెంచాడు. దీంతో మాయమాటలు చెబుతూ వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. ఏజెంట్‌గా మైసయ్య డబ్బులు డిపాజిట్ చేయించిన వారంతా డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని మైసయ్యపై ఒత్తిడి తేవడం మొదలుపెట్టారు. ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోలేని మైసయ్య తనకు ఆత్మహత్యే శరణ్యమంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. తమను మోసం చేసిన రోహన్, అదిల్, రాము, అలీపై నాగర్ కర్నూల్ పోలీసు స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశాడు.

మైసయ్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాన్ని అండమాన్ పంపి అక్కడి కోర్డు అనుమతితో నిందితులందర్నీ నాగర్ కర్నూల్‌కు తీసుకువచ్చి రిమాండ్‌కు తరలించారు. నలుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు ఇంకెవరైనా ఈ మోసంలో భాగస్వాములై ఉన్నారా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

అధిక వడ్డీ, అధిక ఆదాయం ఆశచూపి మోసం చేస్తున్న సంస్థల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఈ కేసులోని బాధితులందరూ ఫిర్యాదు చేస్తే మోసపోయిన సొమ్ము ఎంత ఉంటుందో తేలే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.

రూ.15 వేలు లాభం చూపి రూ.6.8 కోట్లు కొట్టేశారు

