విధి ఆటలో ఓడిన చిన్నారి - నాలుగో అంతస్తు నుంచి జారిపడి మృతి

Four Years Child Died After Falling From Hotel Window in Vijayawada : తల్లి, తండ్రి, ఇద్దరు చిన్నారుల కుటుంబం తీర్థయాత్రకు వచ్చి అనుకోని ఘటనతో తీరని శోకంలో మునిగిపోయింది. ముద్దు ముద్దు మాటలతో సందడి చేసే కుమార్తె హోటల్‌ నాలుగో అంతస్తులోని కిటికీ నుంచి జారి పడి మృతి చెందింది. ఈ సంఘటనతో ఆ తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోయారు. ఈ హృదయవిదారక ఘటన విజయవాడలోని మినర్వా గ్రాండ్‌ హోటల్‌లో జరిగింది.

విశాఖపట్నం మహారాణి పేటకు చెందిన బద్రి నాగరాజు ఓ కంపెనీలో ఫార్మసిస్టుగా పనిచేస్తున్నారు. అతను భార్య సాయి గీత, కుమారుడు జై అద్విక్‌ (6), కుమార్తె రూహిక (4)లతో కలిసి ఈ నెల 26న ( అక్టోబర్​ 26న) తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరారు. శ్రీశైలం, మహానంది దర్శనం చేసుకుని ఆదివారం రాత్రి (అక్టోబర్​ 27న) విజయవాడకు చేరుకున్నారు. సోమవారం (అక్టోబర్​ 28న) కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్నాక ఇంటికి వెళ్దామని నిర్ణయించుకుని మినర్వా గ్రాండ్‌ హోటల్‌ నాలుగో అంతస్తులో గది తీసుకున్నారు.

కిటికీకి ఇనుప గ్రిల్‌ లేకపోవడంతో : సోమవారం ఉదయం సాయి గీత స్నానానికి వెళ్లగా, నాగరాజు పడుకున్నారు. చిన్నారుల ఇద్దరూ దాగుడు మూతలు ఆడుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రూహిక కిటికీ వద్ద కర్టెన్‌ వెనుక దాక్కొంది. ఆ కిటికీకి ఇనుప గ్రిల్‌ లేకపోవడంతో ప్రమాదవశాత్తూ అందులోంచి కిందకు జారిపడిపోయింది. ఆ క్రమంలో కిటికీ రెక్క పట్టుకుని 20 సెకన్ల పాటు గాలిలో వేలాడింది పాపం ఆ చిన్నారి. కింద రోడ్డు మీదుగా వెళ్తున్న ఇద్దరు యువకులు ఆ చిన్నారిని గమనించారు. దీంతో వారు పెద్దగా కేకలు వేస్తూ పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించినా అప్పటికే చిన్నారి కింద పడిపోవడంతో తలకు తీవ్ర గాయమైంది.