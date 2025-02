ETV Bharat / state

పెద్ద అంబర్‌పేటలో విషాదం - స్కూల్ బస్సు కిందపడి నాలుగేళ్ల చిన్నారి మృతి - 4YEARS GIRL DIES FALLING UNDER BUS

Four Year School Students Dies After Falling Under Bus ( ETV Bharat )