మందలించిన ప్రధానోపాధ్యాయురాలు - స్కూల్​ నుంచి నలుగురు విద్యార్థులు పరారీ

Four Students Run Away From School in Anantapur: అల్లరి చిల్లరగా తిరుగుతూ చదువుకోకపోతే టీసీ ఇచ్చి ఇంటికి పంపిస్తానని పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మందలించడంతో నలుగురు విద్యార్థులు పారిపోయారు. పాఠశాల నుంచి నుంచి వసతి గృహనికి వెళ్లకుండా బయటికి వెళ్లిపోయారు. దీంతో వసతి గృహ వార్డెన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పాఠశాల నుంచి బయటికి వెళ్తున్న నలుగురు విద్యార్థుల దృశ్యాలు సిసి కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. కాగా ఈ ఘటన అనంతపురంలో చోటు చేసుకుంది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే అనంతపురం నగరంలోని బీసీ వసతి గృహంలో ఉంటూ మొదటి రోడ్డులో ఉన్న పొట్టి శ్రీరాములు పాఠశాలలో చదువుకుంటున్న నలుగురు విద్యార్థులు పారిపోయారు. పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మందలించినందుకు 10వ తరగతి విద్యార్థులు ఇద్దరు, 9, 8వ తరగతి విద్యార్థులు ఒక్కొక్కరుగా కలిసి వెళ్లిపోయారు. ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్లిన నలుగురు విద్యార్థులు సాయంత్రం అయ్యే సరికి వసతి గృహానికి చేరలేదు. వార్డెన్ మస్తాన్ 3వ పట్టణ పోలీస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకుని విద్యార్థుల కోసం గాలిస్తున్నామని 3 టౌన్ పోలీసులు తెలిపారు.