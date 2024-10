ETV Bharat / state

'నాన్నే రియల్‌ హీరో - అమ్మే దైవం' అంటున్న డాక్టర్​ సిస్టర్స్​

Four Sisters In a Family Are Studying Medicine And Cracked Neet : కన్న తల్లి గొంతు క్యాన్సర్‌తో చనిపోయింది. తోడబుట్టిన అన్న అనారోగ్య సమస్యతో దూరమయ్యారు. ఆ సంఘటనలు ఆయన్ను కదిలించాయి. తన బిడ్డలను ఎలాగైనా వైద్యులను చేయాలనే సంకల్పం మనసులో బలంగా నాటుకుంది. నలుగురు ఆడపిల్లలు పుట్టినా నిరాశ చెందలేదు. ‘మిషన్‌ కుడుతూ ఇంతమందిని ఎలా పెంచిపోషిస్తావా అంటూ’ ఇరుగుపొరుగు, బంధువుల సూటిపోటి మాటలు బాధిస్తున్నా ఆయన మాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు. తన రెక్కల కష్టంతో, భార్య సహకారంతో నలుగురు ఆడ పిల్లలనూ చదివించారు. పిల్లలూ సైతం నాన్న ఆశయాన్ని అర్థం చేసుకుని చదువులో పోటీపడ్డారు.

ఇద్దరు అమ్మాయిలు వైద్య విద్య కొనసాగిస్తుండగా, మరో ఇద్దరు తాజాగా ఎంబీబీఎస్‌ (MBBS)లో చేరి ‘మా ఇల్లు తెల్లకోటుకు పుట్టినిల్లు’ అని నిరూపించారు. నలుగురు అక్కాచెల్లెళ్లు సాగించిన చదువుల ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలున్నాయి, మరెన్నో కష్టనష్టాలున్నాయి. వాటిని ఎలా అధిగమించారో ఇటీవలే వైద్య విద్యలో ప్రవేశం పొందిన కవలలైన రోహిణి, రోషిణి వెల్లడించారు.

"మాది తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్దిపేటలోని నర్సాపూర్‌ కాలనీ. అమ్మానాన్నలు కొంక రామచంద్రం (శేఖర్‌), శారద. నాన్న చిన్నప్పుడే దర్జీ వృత్తి చేపట్టి నేటికీ దాన్నే కొనసాగిస్తున్నారు. అమ్మ కూడా పని చేర్చుకుని నాన్నకు చేదోడుగా ఉంటోంది. మేం నలుగురం అక్కాచెల్లెళ్లం. మమత, మాధురి, రోహిణి, రోషిణి. మేమిద్దరం కవలలం. అమ్మానాన్నలు వృత్తి నైపుణ్యంతో రెక్కల కష్టాన్ని నమ్ముకొని సంపాదించిన ఒక్కో రూపాయి పోగేసి మమ్మల్ని కష్టపడి చదివించారు." - రోహిణి, రోషిణి

‘మమత’తో మొదలు : తొలుత అక్క మమత నాన్న కలల్ని సాకారం చేసే లక్ష్యానికి బలమైన పునాది వేసింది. ఎంతో కష్టపడి చదివింది. పదో తరగతిలో మంచి మార్కులు వచ్చాయి. అనంతరం ఇంటర్‌ ఎక్కడ చదవాలనే ప్రశ్న తలెత్తింది. ఓ ప్రైవేటు కళాశాల యాజమాన్యం ముందుకొచ్చి ఫీజులో రాయితీ ఇవ్వడంతో హైదరాబాద్‌లో ఇంటర్​లో చేరింది. కష్టపడి చదివి మంచి మార్కులు సాధించింది. అనంతరం విజయవాడలో ఏడాది లాంగ్‌టర్మ్‌ శిక్షణ తీసుకుని నీట్‌లో ర్యాంకు సాధించింది. విజయవాడలోని సిద్ధార్థ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్‌ పూర్తి చేసింది. ప్రస్తుతం పీజీకి సిద్ధమవుతోంది. గైనిక్‌ లేదా జనరల్‌ మెడిసిన్‌లో సీటు సాధించాలనేది ఆమె లక్ష్యం.

అక్క స్ఫూర్తితో ముందడుగు : అక్క స్ఫూర్తితో చిన్నక్క మాధురి వైద్య వృత్తి చేపట్టాలనే లక్ష్యాన్ని ఎంచుకుంది. అక్కలాగే హైదరాబద్‌లో ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో ఇంటర్‌ చేరింది. అక్కడ చదివే సమయంలో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తినా ఎలాంటి పట్టువదల్లేదు. తర్వాత ఏడాది పాటు లాంట్‌టర్మ్‌ శిక్షణ తీసుకుని మంచి ర్యాంకు సాధించింది. కన్వీనర్‌ కోటాలో కరీంనగర్‌లో ఉన్న చల్మెడ ఆనందరావు వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్‌ సీటు సాధించింది. ప్రస్తుతం ఆమె నాలుగో సంవత్సరం చదువుతోంది.