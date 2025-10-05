ETV Bharat / state

నెల్లూరు జిల్లాలో 'స్క్రబ్‌ టైఫస్‌' కలకలం - 4 కేసులు నమోదు

నెల్లూరు జిల్లాలో ఇప్పటికే డెంగీ, మలేరియా, ఇతర విష జ్వరాలతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలు - తాజాగా టైఫస్‌ కేసులు నమోదుతో ప్రజల్లో ఆందోళన

Scrub Typhus Cases in AP
Scrub Typhus Cases in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Scrub Typhus Cases in AP : 'స్క్రబ్‌టైఫస్‌' ఈ పదం, పేరు ఎప్పుడూ వినలేదే అనుకుంటున్నారా? నల్లిని పోలిన ఈ చిన్న కీటకం ఇప్పుడు ప్రజలను వణికిస్తోంది. ఇంట్లోనే నక్కి అనారోగ్యానికి గురి చేస్తోంది. ఎక్కువగా పిల్లలపై ప్రభావం చూపుతోంది. నెల్లూరు జిల్లాలో ఇప్పటికే డెంగీ, మలేరియా, ఇతర విష జ్వరాలతో ప్రజలు అల్లాడిపోతుండగా తాజాగా టైఫస్‌ కేసులు నమోదవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇందుకు కారణమైన కీటకాలు ఎక్కువగా కొండ ప్రాంతాల్లోనే కనిపించేవని, ఇప్పుడు అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించడంతో కేసులు నమోదవుతున్నాయని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఈ కీటకం కుడితే నల్లని మచ్చ ఏర్పడటంతో పాటు ఏడు రోజుల వరకు జ్వరం ఉంటుందని, డెంగీ తరహాలోనే తీవ్రమైన కండరాల నొప్పి, తలనొప్పి, జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తుతాయని అంటున్నారు. రోగి లక్షణాలను బట్టి సాధారణ యాంటీ బయోటిక్స్‌తో నయమవుతుందని, కొన్నిసార్లు ఐసీయూ చికిత్స అవసరమవుతుందని చెబుతున్నారు. చికిత్స ఆలస్యమైతే బహుళ అవయవ వైఫల్యానికి దారి తీసి బాధితుడు కోమాలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

4 కేసులు నమోదు : నెల్లూరు నగర పరిధిలోని వెంకటేశ్వరపురం, ఎన్టీఆర్‌నగర్, మనుబోలు, కావలి ఇలా ఈ ఏడాది జిల్లాలో 4 స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. బాధితుడు, బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో పాటు చుట్టుపక్కల ఎవరికైనా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నాయా? అని పరీక్షలు చేస్తున్నారు. లక్షణాలను గుర్తిస్తే నమూనాలు సేకరించి జీజీహెచ్‌కు పంపుతున్నారు. తొలుత డెంగీకి ఎన్‌ఎస్‌1, ఐజీఎం(ఎలీజా)తో పాటు టైఫస్‌ జ్వరం నిర్ధారణ కోసం వీల్‌ఫెలిక్స్‌ పరీక్ష చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం. పాత మంచాలు, పరుపులు, దిండ్లు లాంటివి తీసివేయడం. పిల్లలకు కాళ్లు చేతులు కప్పి ఉంచేలా దుస్తులు వేయడం ద్వారా ఈ కీటకాల కాటుకు దూరంగా ఉండొచ్చని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ఇవి ఎక్కువగా రాత్రి సమయాల్లో మనుషులపై దాడి చేస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చెట్లు అధికంగా ఉండే ప్రదేశంలో, వ్యవసాయ భూముల పక్కన నివసించే వారిపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

దీనిపై ఎపిడమిక్‌ సెల్‌ పీవో డాక్టర్‌ భాస్కర్‌రావు మాట్లాడుతూ " స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ వ్యాధిపై ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. ఇప్పటి వరకు నాలుగు కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. పీహెచ్‌సీల్లో పరీక్షలు, మందులు అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి" అని తెలిపారు.

ప్రాణాంతకమేమీ కాదు : సాధారణంగా జ్వరం ఎంతకీ తగ్గకపోతే డెంగీ, మలేరియా, టైఫాయిడ్‌గా భావించి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వైద్యులు తెలిపారు. మచ్చలు కనిపిస్తే మాత్రం ‘స్క్రబ్‌ టైఫస్‌’(బ్యాక్టీరియా) నిర్ధారణకు రక్తపరీక్ష చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ‘స్క్రబ్‌ టైఫస్‌' ప్రాణాంతకం కాదని ప్రజలు దీనిపట్ల కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు అని వైద్యులు చెబుతున్నారు. పురుగులు ఎక్కువగా ఛాతీ, పాదాలు, పొట్ట, బుగ్గలపై కుడుతుంటాయని వివరించారు. స్క్రబ్‌ టైఫస్‌ గురించి అవగాహన లేక, లోతైన విశ్లేషణలు జరగక, నమూనాల్ని పరీక్షించక సమస్య తీవ్రతపై దేశ వ్యాప్తంగా స్పష్టత ఉండటం లేదు.

