దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో ఘర్షణ - దారి కోసం నలుగురిపై కత్తితో దాడి - Clash at Devi Navratri Festival

Four People Injured in Clash During Devi Navratri Festival at East Godavari Distric ( ETV Bharat )