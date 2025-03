ETV Bharat / state

ప్రేమ జంటలపై దాడులు, అత్యాచారాలు, హత్యలు - ఆ నలుగురికి యావజ్జీవ ఖైదు - LIFE IMPRISONMENT TO FOUR PEOPLE

Four People Sentenced To Life Imprisonment Due To Rape and Murder On Girl ( ETV Bharat )