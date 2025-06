ETV Bharat / state

ఆర్మీ అధీన ప్రాంతంలో నకిలీ ఐడీ కార్డులతో హల్​చల్!​ - నలుగురి అరెస్ట్ - 4 PEOPLE TRESPASS ARMY CONTROL AREA

Updated : June 20, 2025 at 1:25 PM IST

Published : June 20, 2025 at 11:49 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

4 People Arrested For Infiltrated Into Area Under Army Control : సికింద్రాబాద్ పరిధిలోని ఆర్మీ అధీనంలో ఉన్న ప్రాంతంలోకి అక్రమంగా చొరబడిన నలుగురు వ్యక్తులను తిరుమలగిరి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మిలిటరీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ (ఎంసీఈఎంఈ) కళాశాల టెక్నో చౌక్‌ గేటులోకి అనుమతి లేకుండా నకిలీ వైమానికదళ అధికారి గుర్తింపు కార్డులతో ఎయిర్ ఫోర్సు దుస్తులతో నలుగురు వ్యక్తులు లోపలికి ప్రవేశించినట్లుగా పోలీసులు తెలిపారు. అనుమతి లేకుండా ఆర్మీ రహస్య ప్రాంతంలో ఫోటోలు, వీడియోలు చిత్రీకరిస్తుండగా అక్కడే ఉన్న సెక్యూరిటీ అధికారులు వారిని ప్రశ్నించారు.

నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు : ఆర్మీ ప్రాంతంలోని కీలక సమాచారంపై ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకోవడం పట్ల పలు అనుమానాలు వ్యక్తం కావడంతో వెంటనే వారిని అదుపులోకి తీసుకున్న ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అన్ని కోణాల్లోనూ విచారించి తిరుమలగిరి పోలీసులకు అప్పగించారు. లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ ఫిర్యాదుతో తిరుమలగిరి పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదు అయింది.

ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామనే పేరుతో వాళ్లు లోపలికి ప్రవేశించినట్లుగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నప్పటికీ మరేదైనా జాతీయ భద్రత అంశం సంబంధించిన కోణంలో కూడా దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతూ ఫోటోలు వీడియోలు తీసుకున్న నలుగురు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారిలో ఇద్దరు మహిళలు కూడా ఉన్నారు. రాకేష్ కుమార్, ఆశిష్ కుమార్, ఆలియా అబ్షీ, నగ్మభానులను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.