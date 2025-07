ETV Bharat / state

నాలుగు వరుసలుగా కొడికొండ-శిర హైవే - ప్రతిపాదనలు పంపాలన్న కేంద్రం - KODIKONDA TO SIRA FOUR LINES ROAD

July 2, 2025

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Four Lines National Highway between Kodikonda to Sira: జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధిలో భాగంగా అనంతపురం జిల్లాలోని కొడికొండ- శిర 544ఈ జాతీయ రహదారి నాలుగు వరుసలుగా రూపుదిద్దుకోనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీనికోసం ప్రతిపాదనలు (డీపీఆర్‌) సిద్ధం చేసి పంపాలని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. భవిష్యత్తులో ఈ రహదారుల్లో వాహనాల రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

జాతీయ రహదారుల నిబంధనల మేరకు 24 మీటర్ల మేర రహదారి విస్తరించి ఉండాలి. దీనిలో 4 మీటర్లు డివైడర్‌ ఏర్పాటు చేయగా మిగిలిన 20 మీటర్లలో రహదారి ఉండాలి. ప్రస్తుతం రెండు వరుసలుగా ఉన్న జాతీయ రహదారులను నాలుగు వరుసలుగా మార్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీంతో వాహనాల రాకపోకలు పెరిగి ఈ ప్రాంతం మరింత అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.

ఎన్‌హెచ్‌ 44, 48కు అనుంధానంగా: కశ్మీర్‌ నుంచి కన్యాకుమారి ఎన్‌హెచ్‌ 44, బెంగళూరు నుంచి పుణె జాతీయ రహదారి 48తో అనుసంధానం చేస్తూ 2016-17లో కొడికొండ- శిర జాతీయ రహదారి 544ఈ 99 కిలోమీటర్లు రూ.వెయ్యి కోట్లతో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రహదారి అందుబాటులోకి రావటంతో అనంతపురం, తాడిపత్రి నుంచి మంగళూరు పోర్టు, పుణె, ముంబయి తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వాహనాలు సులువుగా చేరుతున్నాయి.