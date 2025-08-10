Meals For 30 Elder People In Palnadu District : పండుగనాడు కొత్తబట్టలు వేసుకుని గుడికి వెళ్తుంటే వీధి మలుపులో ఓ గుడిసెలోంచి ఎవరిదో మూలుగు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆగి లోపలకు తొంగిచూస్తే నా అన్నవారు లేని ఓ అభాగ్యుడు కనిపిస్తాడు. కానీ చాలామందికి ఆగి చూసే ఓపిక గానీ, అలాంటివాళ్లను ఆదుకోవాలనే యోచన అనేది ఉండవు. పల్నాడు జిల్లా ఈపూరు మండలం ముప్పాళ్లకు చెందిన ఆ నలుగురు సామాన్యులు మాత్రం ఇలాంటి వాళ్లను ఆదుకోడానికి పూనుకున్నారు.
అన్నార్తులకు రెండు పూటలా ఆకలి తీరుస్తున్న వారంతా ఊళ్లో పెద్దమనుషులేం కాదు. కానీ పెద్ద మనసున్న మంచి మనుషులు అంతే. వారిలో ఒకామె శుభకార్యాలకు వంటలు చేసే మహిళ. మరొకరు రైతు. మరో ఇద్దరు చిరువ్యాపారులుగా ఉన్నారు. ఈ నలుగురూ కలిసి వట్టి మాటలు గట్టిమేలు తలపెట్టారు. ఊళ్లో పనిచేయలేని స్థితిలో ఉన్న వృద్ధులు, కుటుంబ ఆదరణకు నోచుకోనివారు, అనారోగ్యంతో మంచానపడ్డ వారు ఇలాంటి వారైన 30 మందికి రెండుపూటలా భోజనం అందిస్తున్నారు.
పేదల ఆకలి తీరుస్తోన్న ఆ నలుగురు: నిర్వాహకుల్లో ఒకరైన ఊట్ల రామారావు సన్నకారు రైతు. సూరే అప్పారావు, షేక్ ఆదాంషాలు టెంట్హౌస్ నడుపుతారు. శీలం పద్మ గ్రామంలో జరిగే వేడుకల్లో వంటలు చేసి జీవనం సాగిస్తుంటారు. అభాగ్యులకు తమకు చేతనైన సాయం చేసే ఉద్దేశంతో 2024 డిసెంబర్ 27న వీరు ఈ మహోన్నత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం తమ ఊరిలో 30 మందికి రెండుపూటలా భోజనాన్ని అందిస్తున్నారు. వీరిలో ముగ్గురు సరకుల సమీకరణకు, దాతల సహకారానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. పద్మ వంటచేసి క్యారేజీలు సిద్ధం చేస్తుంటారు.
వీరు చేస్తున్న మంచిపని గురించి తెలిసిన పాలడుగు వెంకటేశ్వర్లు తన పింఛను సొమ్ము నుంచి ప్రతి నెలా రూ.30,000లు కేటాయిస్తున్నారు. ఈ నలుగురి ఔదార్యానికి ముచ్చటపడిన గ్రామస్థులు తమ ఇళ్లలో శుభకార్యాలు, పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు వంటి వేడుకల వేళ లబ్ధిదారులకు భోజనం సమకూర్చి సాయపడుతుంటారు. ఇక మాటసాయం చేసేవారు కొందరైతే, వేళకు వచ్చి క్యారేజీలు తీసుకుని ఆపన్నులకు అందజేసి వచ్చేవారు మరికొందరు ఉండటం గమనార్హం.
ఎవరూ పస్తులు ఉండకూడదనే: తాను 1999 సంవత్సరంలో ఉద్యోగ విరమణ చేశానని విశ్రాంత ఉద్యోగి పాలడుగు వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు. స్వగ్రామానికి ఏదైనా మంచి పనిచేయాలని ఉండేదని చెప్పారు. తనకొచ్చే పింఛను సొమ్ము నుంచి ప్రతినెలా రూ.30,000లు ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. జీవితాంతం ఇలా సాయం చేస్తానని పేర్కొన్నారు. తన తదనంతరం సైతం దీన్ని కొనసాగించాలని తమ అల్లుడికి సూచించగా ఇందుకు ఆయన సంతోషంగా అంగీకరించారని వెంకటేశ్వర్లు తెలియజేశారు.
గ్రామంలో అనాథలైన వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో నిరాదరణకు గురైన వారు పస్తులుంటున్నారని తెలిసి బాధపడ్డామని నిర్వాహకులు శీలం పద్మ, సూరే అప్పారావు, ఊట్ల రామారావు అన్నారు. వారికోసం ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టామని చెప్పారు. తమకు గ్రామస్థులు ఎంతగానో సహకరిస్తున్నారని వారు పేర్కొన్నారు.
'అనుమతిస్తే సొంత నిధులతో పేదల ఆకలి తీరుస్తా'