Four C's That Improves Corporate Life : రోజురోజుకీ అప్గ్రేడ్ అవుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఆఫీస్ వర్క్ కల్చర్లో చాలా మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి. రంగం ఏదైనా సరే తట్టుకొని నిలబడాలంటే కేవలం టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉంటే సరిపోవు. సాఫ్ట్స్కిల్స్ కూడా ఉండాల్సిందే. అప్పుడే ఏ రంగంలోనైనా రాణించగలుగుతాం. క్రిటికల్ థింకింగ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, క్రియేటివిటీ, కొలాబిరేషన్ 21వ శతాబ్దంలో రాణించాలంటే ఈ నాలుగు ‘సీ’లూ ఎంతో అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ప్రస్తుత జాబ్ మార్కెట్కు అనుగుణంగా తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నవారే కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోగలుగుతున్నారని అంటున్నారు.
క్రిటికల్ థింకింగ్ (Critical Thinking) : విమర్శనాత్మక ఆలోచనా విధానం, ప్రశ్నించేతత్వంతో సత్యాన్వేషణను గురించి చెప్పడమే ‘క్రిటికల్ థింకింగ్’. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మంచి జాబ్ సాధించాలంటే ఈ నైపుణ్యమే కీలకం. అవసరమైన ప్రతి విషయాన్నీ క్రిటికల్గా ఆలోచిస్తూ నిత్య నూతనంగా ఉండే అభ్యర్థులకే ప్రముఖ కంపెనీలు రెడ్ కార్పెట్ వేసి ఆహ్వానిస్తున్నాయి. ఉద్యోగులు తమకు ఎదురైన సమస్యలను విశ్లేషించి, స్మార్ట్గా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఈ నైపుణ్యం ఎంతో దోహదపడుతుంది. అలగే చేసే పనివల్ల ఏమైనా ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయా అని ఆలోచించగలగాలి.
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ (Communication Skills) : జాబ్ మార్కెట్కు అనుగుణంగా మారలేకపోతే అవకాశాలు వచ్చినట్లే వచ్చి చేజారిపోతాయి. అందువల్ల కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే వీలైనన్ని ఎక్కువ స్కిల్స్ నేర్చుకొనేందుకు ప్రయత్నం చేస్తేనే కొత్త అవకాశాలు చేజిక్కించుకోగలుగుతారు. ఉద్యోగాన్వేషణలో మీకు అవెంతో ప్లస్ అవుతాయి. ఏ ఉద్యోగానికైనా కచ్చితంగా కావాల్సింది భావ వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యం. ఎదుటివారికి మీరేం చెప్పాలనుకొంటున్నారో సమర్థంగా వ్యక్తపరిచేందుకు ఈ నైపుణ్యమే కీలకం. అందుకు ఇప్పటి కాలంలో ఇంగ్లీష్, హిందీ చాలా ముఖ్యం. కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం మాట్లడడం కాదని అవతలి వ్యక్తి మనం చెప్పేది అర్థం కావడం అన్నారు.
క్రియేటివిటీ (Creativity) : ఊహకు రూపాన్ని ఇవ్వడమే సృజనాత్మకత. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్లో ఆలోచించేతత్వమే ఇందులో ప్రత్యేకత. సమస్యలకు వినూత్న పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించేందుకు ఈ నైపుణ్యమే కీలకం. ఏ రంగంలో రాణించాలన్నా సృజనాత్మకత ఎంతో కొంత అవసరం. కొత్తగా ఆలోచించే నైపుణ్యం ఉన్నవారే సవాళ్లకు సరైన సమయంలో వినూత్న పరిష్కారాలు చూపించగలరు. అందుకే నిత్య నూతనంగా ఉండేవారిని తీసుకొనేందుకు ఏ కంపెనీలైనా ముందుకు వస్తుంటాయి. వాటితో పాటు టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఏం కొత్తగా ఏం చేయగలుగుతారు అని ఆలోచించగలగాలి. మార్కెట్లో ఇతర కంపెనీలకు దీటుగా మనం ఉన్నామా? లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి.
కలిసి పనిచేయడం (Collaboration) : ఎవరికి వారు పని చేసుకుపోవడం సులువే. కానీ బృందంలో కలిసి పనిచేయడం కొన్నిసార్లు సవాల్గానే ఉంటుంది. ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు కలిసి పనిచేయడం, తెలివిగా వ్యవహరించడం ద్వారా ఫలితాలు సాధించొచ్చు. నేర్చుకోవాలనే కోరిక, అన్వేషించాలన్న తపన విద్యార్థి దశ నుంచి పెంచుకుంటే భవిష్యత్తులో టీమ్ను ముందుకునడిపే నాయకుడిగా ఎదగగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఈక్రమంలో మీ తోటి సభ్యుల నుంచీ కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు.
