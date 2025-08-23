ETV Bharat / state

ఇంట్లో తెలియకుండా సైకిళ్లపై 80 కి.మీ - అర్ధరాత్రి బీచ్‌కెళ్లిన విద్యార్థులు - BOYS TRAVEL ON BICYCLE AT NIGHT

ఇంట్లో తెలియకుండా సరదాగా బీచ్‌కి వెళ్లిన నలుగురు బాలురు - గంటల వ్యవధిలో గుర్తించి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించిన పోలీసులు

Four Boys Went to Beach at Night Time on Bicycles
Four Boys Went to Beach at Night Time on Bicycles (ETV Bharat (AI Generated))
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 5:38 PM IST

Four Boys Went to Beach at Night Time on Bicycles : పాఠశాలలో చదివే నలుగురు విద్యార్థులు సరదాగా బీచ్​కి వెళ్దామని నిశ్చయించుకున్నారు. అయితే ఇంట్లో తెలిస్తే ఒప్పుకోరని తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా వెళ్లాలని పథకం వేసుకున్నారు. అనుకున్నదే తడువుగా పాఠశాల ముగిసిన వెంటనే అందరూ బయటకు వచ్చి బీచ్​కి వెళ్లేందుకు పక్కా ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. అనుకున్నట్టుగానే ఇంట్లో ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా రాత్రి సమయంలో నలుగురూ ఒక చోట కలిశారు.

తరువాత రెండు సైకిళ్లలో 80 కి.మీ దూరంలో ఉన్న బీచ్​కు వెళ్లారు. కానీ బాలుర తల్లిదండ్రులు మాత్రం తమ పిల్లలు కనపడకపోయేసరికి కంగారు పడ్డారు. వారి కోసం ఎంత గాలించినా ఆచూకీ దొరకలేదు. దీంతో చివరికి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. బాలుర ఆచూకీ కనిపెట్టేందుకు ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడిన పోలీసులు గంటల వ్యవధిలోనే నలుగురు బాలురను గుర్తించారు. ఈ ఘటన ఎన్టీఆర్​ జిల్లాలో జరిగింది.

పాఠశాల నుంచి బయటకు వచ్చాక ప్రణాళిక : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఎన్టీఆర్​ జిల్లా పటమటకు చెందిన నలుగురు బాలురు స్థానిక మున్సిపల్‌ పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. వీరంతా ఇంట్లో తెలియకుండా సరదాగా బీచ్‌కి వెళ్లాలని అనుకున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం సాయంత్రం పాఠశాల నుంచి బయటకు వచ్చాక అందరూ కలిసి బందరు బీచ్‌కి వెళదామని నిశ్చయించుకున్నారు. గురువారం రాత్రి 9 గంటలకు ఇళ్ల నుంచి వచ్చేసి పటమటలోని పార్కులో 11 గంటల వరకు ఉన్నారు.

రెండు సైకిళ్లపై 80 కి.మీ ప్రయాణం : అనంతరం రెండు సైకిళ్లపై 80 కి.మీ. దూరంలోని బందరు బీచ్‌కు వెళ్లారు. బాలుర తల్లిదండ్రులు వారి కోసం ఎంత గాలించినా ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. దీంతో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో పటమట పోలీసులను ఆశ్రయించారు. సెంట్రల్‌ ఏసీపీ దామోదర్‌ సూచనల మేరకు పటమట సీఐ పవన్‌కిషోర్‌ ఆధ్వర్యంలో బాలుర ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. సీసీ ఫుటేజీల ఆధారంగా సైకిళ్ల మీద ఆటోనగర్‌ మీదుగా బందరు రోడ్డులోకి వెళ్లినట్టు గుర్తించారు.

గంటల వ్యవధిలో బాలుర ఆచూకీ : వరుసగా సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్‌ పరిశీలించి బందరు వెళ్లినట్టు గుర్తించారు. పోలీసులు వెంటనే బందరు బీచ్‌కి వెళ్లారు. శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు బాలుర ఆచూకీ కనిపెట్టి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం వారిని పటమట స్టేషన్‌కు తీసుకొచ్చి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. గంటల వ్యవధిలో బాలుర ఆచూకీ కనిపెట్టిన సిబ్బందిని సీఐ పవన్‌కిషోర్‌ అభినందించారు.

