ఒకేసారి 12 బ్యాంకుల కార్యాలయాలకు శ్రీకారం - అట్టహాసంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు!
14 అంతస్థులు, లక్ష చదరపు గజాల విస్తీర్ణంతో ఎస్బీఐ కార్యాలయం - కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మల సీతారామన్ చేతుల మీదుగా భూమిపూజ
Published : September 29, 2025 at 9:33 AM IST
12 Bank offices to be Inaugurated in Capital amaravati : అమరావతిలో కూటమి ప్రభుత్వం త్వరలో భారీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతోంది. ఒకేరోజు ఒకేసారి 12 బ్యాంకుల రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ హాజరుకానున్నారు. దీని వల్ల రాజధానిలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగం పుంజుకుంటాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
రాజధాని అమరావతికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు ఒక్కొక్కటిగా వస్తున్నాయి. ఇటీవలే బసవతారకం ఇండోఅమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి భూమి పూజ చేశారు. వరుణ్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో స్టార్ హోటల్, కన్వెన్షన్ సెంటర్కు కూడా శంకుస్థాపన జరిగింది. ఇప్పుడు 12 బ్యాంకుల రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన జరగనుంది.
రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఏపీకి సంబంధించి కార్యకలాపాల కోసం బ్యాంకులకు ప్రత్యేక ప్రాంగణాలు లేకుండా పోయాయి. ఇవి విజయవాడలోని ప్రాంతీయ కార్యాలయాల్లోనే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గత టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉద్దండరాయునిపాలెం సమీపంలోని ఎన్10 రోడ్డు వద్ద వివిధ బ్యాంకులకు స్థలాలు కేటాయించింది. వీటి కార్యకలాపాలు విజయవాడ నుంచి అమరావతికి మారితే అభివృద్ధి వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఏపీ ప్రధాన కార్యాలయం: దేశంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంకుకు 3 ఎకరాలు, ఆప్కాబ్కు 2 ఎకరాలు, కెనరా బ్యాంకు, యూబీఐ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, ఇండియన్ బ్యాంకు, తదితర వాటికి 25 సెంట్లు చొప్పున ఒకేచోట ఇచ్చారు. స్టేట్ బ్యాంక్ ఏపీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని 14 అంతస్థులు, లక్ష చదరపు గజాల విస్తీర్ణంతో నిర్మించనున్నారు.
ఈ భూములను ప్రస్తుతం శుభ్రం చేసి, కంచెలు వేశారు. శంకుస్థాపన, అనంతరం నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించేందుకు బ్యాంకర్లు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. స్టేట్ బ్యాంకుకు కేటాయించిన స్థలంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సభా వేదికపై నుంచే అన్ని బ్యాంకులకు ఒకేసారి శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ఆర్బీఐ గవర్నర్, ఆయా బ్యాంకుల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొంటారు.
రాజధానికి మేలు: గతంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అమరావతిలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, జనావాసాలు పెంచేందుకు పలు సంస్థలకు భూములు కేటాయించింది. ఈ సంస్థలు తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేలా ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు చేస్తోంది. ఇవి కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తే ఇప్పుడిప్పుడే గత ప్రభుత్వ విధ్వంసం నుంచి కోలుకుంటున్న రాజధానికి మేలు కలుగుతుంది. ఆయా సంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల రాకతో ఆవాసాలు పెరుగుతాయి. దీని వల్ల ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుతాయి. నగదు చలామణి పెరిగి, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఊపందుకుంటాయి. వీటికి అనుబంధంగా పరిశ్రమలూ రానున్నాయి. ఇందుకు అనుగుణంగా రాజధాని ప్రాంతంలో సీఆర్డీఏ మౌలిక వసతుల కల్పనపై దృష్టి సారించింది.
