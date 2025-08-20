ETV Bharat / state

టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి చేరిన అనంతపురం నేతల పంచాయితీ - ANANTAPUR MLA DAGGUPATI ISSUE

టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావుకు వివరణ ఇచ్చిన మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ చౌదరి - ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి అనుచరులు తమ ఆస్తుల్ని లాక్కున్నారంటూ బాధితుల ఆవేదన

Anantapur MLA Daggupati Venkateswara Prasad Issue
Anantapur MLA Daggupati Venkateswara Prasad Issue (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 7:19 AM IST

2 Min Read

Anantapur MLA Daggupati Venkateswara Prasad Issue : అనంతపురం అర్బన్‌ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్‌ ఆయన అనుచరుల ద్వారా అనేక అరాచకాలకు పాల్పడుతూ పార్టీకి చెడ్డపేరు తెస్తున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్‌చౌదరి టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్‌కి ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతపురం నుంచి సుమారు 70 మంది ఆయన వెంట వచ్చి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పల్లాని కలిసి వారి వద్ద ఉన్న సాక్ష్యాలను సమర్పించారు. ఇదే క్రమంలో సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు కార్యక్రమంలో భాగంగా 30 వేల కంటే తక్కువ ఇళ్లకు వెళ్లిన ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ ఇన్‌ఛార్జులను పార్టీ కార్యాలయానికి పిలిపించి పల్లా వివరణ అడిగారు.

టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయానికి చేరిన అనంతపురం నేతల పంచాయితీ (ETV)

రంగంలోకి పల్లా శ్రీనివాసరావు : అనంతపురం ఎమ్మెల్యే, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు పరస్పర ఆరోపణలతో రచ్చకెక్కడంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు పల్లా శ్రీనివాసరావు రంగంలోకి దిగారు. పార్టీ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతీసేలా బహిరంగంగా, సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆరోపణలు చేసుకోవడం సరికాదని, సమస్యలేమైనా ఉంటే పార్టీ నాయకత్వం దృష్టికి తేవాలని ఫోన్లో స్పష్టం చేశారు. దీనిపై స్పందించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్‌చౌదరి ఎమ్యెల్యే దగ్గుపాటి పార్టీ కార్యకర్తలపైనే కేసులు పెట్టిస్తున్నారని, ప్రజల ఆస్తులు కబ్జాలు చేస్తున్నారని పార్టీ నేతలతో కలిసి టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పల్లా శ్రీనివాస్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఎమ్మెల్యే బాధితులమని చెబుతున్నవారు కూడా వారి సమస్యలను వివరించారు.

పార్టీ కోసమా? ప్రజల పక్షాన? : తమ ఆస్తుల్ని ఎమ్మెల్యే అనుచరులు లాక్కున్నారని చెబుతూ కొన్ని డాక్యుమెంట్లను పల్లా శ్రీనివాస్‌కు చూపించారు. 60-70 కుటుంబాలకు ఆధారమైన సుమారు రూ.100 కోట్ల విలువైన ఏడు ఎకరాల ఆస్తిని ఎమ్మెల్యే బంధువుల పేరు మీద రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నారని ప్రభాకర్ చౌదరి చెప్పారు. బాధితులంతా తెలుగుదేశం మద్దతుదారులేనని పల్లాకు వివరించారు. ఒక నేత్రవైద్యురాలికి చెందిన రూ.3 కోట్లు విలువైన ఆస్తులన్నీ లాగేసుకున్నారని తెలిపారు. 'తాము ప్రజల పక్షాన ఉండాలా? లేదా పార్టీకి చెడ్డపేరు వస్తుందని అన్నీ భరిస్తూ మౌనంగా ఉండాలా?' అని ప్రభాకర్‌ చౌదరి పల్లా దగ్గర ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్టు తెలిసింది. ఈ సమావేశానికి ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్‌ రాకపోగా చంద్రబాబు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు రావాలని పార్టీ ఆదేశించింది.

తక్కువ ఇళ్లకు తిరిగిన వారిలో ఆ నేతలు : సుపరిపాలనలో తొలి అడుగులో భాగంగా 30 వేల కంటే తక్కువ ఇళ్లకు తిరిగిన వారిలో ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, తాడిపత్రి ఎమ్మెల్యే అస్మిత్‌రెడ్డి ఉన్నారు. వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నందున రాలేమని ముందే సమాచారమిచ్చారు. సీనియర్ నేతలు పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర, విశాఖ తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు అరకు, పాడేరు, పాలకొండ నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జులు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి వచ్చారు. మంత్రి లోకేశ్‌ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం జరగాల్సి ఉండగా ఆయన హైదరాబాద్‌ వెళ్లడంతో పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్‌తో వారు భేటీ అయ్యారు.

ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గ బాధ్యతలు చూస్తున్న ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పల్‌నాయుడు దిల్లీలో ఉండటంతో హాజరు కాలేదు. పి.గన్నవరం నియోజకవర్గ ఇన్‌ఛార్జులుగా ఉన్న ముగ్గురు నాయకులు హాజరుకాలేదు. యాప్‌ సరిగా పనిచేయకపోవడం, నెట్‌వర్క్‌ సమస్యలు వంటి కారణాల వల్ల వెనుకబడ్డామని, పెండింగ్‌లో ఉన్న గృహాలను కూడా పూర్తి చేస్తామని హాజరైన నాయకులు పల్లా శ్రీనివాస్‌కు తెలియజేసినట్టు సమాచారం.

