Former MLA Gone Prakasa Rao Predicts Alliance will Win in AP: ఏపీ​లో కూటమి గెలుస్తుందని మాజీ ఎమ్మెల్యే గోనె ప్రకాశరావు జోస్యం చెప్పారు. జిల్లాల వారీగా తనకున్న సర్వే నివేదికలను ఆయన వెల్లడించారు. ఓ బ్లూ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో జగన్ గద్గద స్వరంతో మాట్లాడుతూ తన ఓటమిని పరోక్షంగా అంగీకరించాడని చెప్పారు. గోనె ప్రకాశరావు విజయవాడలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఉత్తరాంధ్రలోని మూడు జిల్లాల్లో ఉన్న 34 సీట్లకు గాను కూటమి 28 సీట్లకు తగ్గకుండా విజయం సాధిస్తుందన్నారు.

చేనేత కార్మికుల పొట్టకొట్టిన జగన్​ సర్కార్​ - షరతులతో నేతన్న నేస్తానికి కోత - CM Jagan Neglect Handloom Workers

ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఉన్న 34 సీట్లకు గాను 31 సీట్లకు వరకూ గెలుచుకునే అవకాశం ఉందన్నారు. కృష్ణ-గుంటూరు జిల్లాల్లో ఉన్న 33 స్థానాల్లో 25 నుంచి 29 స్థానాలకు కూటమి కొల్లగొడుతుందని వెల్లడించారు. అమిత్ షా అమరావతే రాజధాని అని స్పష్టం చేయటంతో ఈ రెండు జిల్లాల్లో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ చేసినా ఆశ్చర్యం లేదన్నారు. ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఉన్న 22 అసెంబ్లీ సీట్లలో 15కు తగ్గవని అభిప్రాయపడ్డారు. రాయలసీమలోని 52 సీట్లకు గాను 24 సీట్ల వరకూ కూటమి విజయం సాధిస్తుందన్నారు. మొత్తంగా చూస్తే 19 నుంచి 21 పార్లమెంట్ స్థానాల్లోనూ, 125 నుంచి 143 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు గెలుపొందే అవకాశం ఉందన్నారు.

విదేశాలకు వెళ్లేందుకు సీబీఐ అనుమతి కోరిన సీఎం జగన్ - ఈ నెల 14న తీర్పు - YS JAGAN FOREIGN TOUR

ఉత్తరాంధ్రలోని మూడు జిల్లాల్లో ఉన్న 34 సీట్లకు 28 సీట్ల, ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఉన్న 34 సీట్లకు 31 సీట్లు, కృష్ణ- గుంటూరు జిల్లాల్లో 33 స్థానాల్లో 25 నుంచి 29 స్థానాలు, ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఉన్న 22 అసెంబ్లీ సీట్లలో 15 సీట్లు, రాయలసీమలో 52 సీట్లకు గాను 24 సీట్లు వరకూ కూటమి విజయం సాధిస్తుంది. మొత్తంగా చూస్తే 19 నుంచి 21 పార్లమెంట్ స్థానాల్లోనూ, 125 నుంచి 143 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు గెలుపొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.- గోనె ప్రకాశరావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే

సొమ్మెవరిదైనా బొమ్మ జగనన్నది ఉండాల్సిందేనా! చివరికి కోడి గుడ్డుపై కూడానా!? - CM Jagan Photos on Everything