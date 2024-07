ETV Bharat / state

'ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తే కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుంటారా' - డీజీపీకి మాజీ మంత్రుల ట్వీట్​ - KTR and Harish on Police Behavior

KTR and Harish Rao To DGP ( ETV Bharat )

KTR and Harish Rao to DGP about Police action on Youth : రాష్ట్ర యువతపై పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్న తీరును తప్పుబట్టిన బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా డీజీపీ జితేందర్​కు పలు సూచనలు చేశారు. గత కొన్నేళ్లుగా తెలంగాణ పోలీసులు తమ వృత్తి పట్ల వ్యవహరించే ప్రొఫెషనలిజం తీరుకు మంచి పేరు ఉందని, అది పోకుండా వెంటనే కాపాడుకోవాలని సూచించారు. అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తూ చట్ట వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్న కొంత మంది పోలీసులను అదుపు చేయాలన్న ఆయన, ప్రభుత్వ పెద్దలను సంతృప్తి పరిచేందుకు కొంతమంది వ్యవహరిస్తున్న తీరు పోలీసుల పేరును పూర్తిగా చెడగొడుతుందని వ్యాఖ్యానించారు.

ఎమ్మెల్యేకు వ్యతిరేకంగా పోస్టు చేయడమే నేరమా : చట్ట వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించకుండా పోలీసులు సమయమనం పాటించాలని కేటీఆర్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో యువత లక్ష్యంగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై కేటీఆర్, మరో బీఆర్​ఎస్ నేత హరీశ్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తే కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారని వాపోయారు. తొర్రూరు నియోజకవర్గంలో మాలోతు సురేష్ బాబు అనే గిరిజన యువకుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని క్రూరంగా హింసించారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక శాసన సభ్యురాలికి వ్యతిరేకంగా వాట్సాప్​లో పోస్ట్ చేయడమే ఆయన చేసిన నేరమా అని ప్రశ్నించారు.