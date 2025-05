ETV Bharat / state

ఏఐ టైమ్​ మిషన్​లో మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి - ఆది శంకరాచార్య నుంచి కలామ్​ వరకు చిట్​చాట్​ - MALLAREDDY IN AI TIME MISSION

ఏఐ రూపోందించిన వీడియోలో అబ్దుల్​ కలాంతో మల్లారెడ్డి ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 31, 2025 at 5:17 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 5:38 PM IST 1 Min Read

Former Minister Mallareddy in AI Time Mission : మాజీ మంత్రి, బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి, విద్యాసంస్థలపై ఏఐ రూపోందించిన టైమ్​ మిషన్ వీడియో సరికొత్తగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఆది శంకరాచార్యులు, గౌతమ బుద్ధుడు, చాణక్యుడు, స్వామి వివేకానంద, మథర్​ థెరెసా, మహాత్మా గాంధీ, అబ్దుల్​ కలాం వంటి గొప్ప గొప్ప మహానుభావులతో మల్లారెడ్డి కలిసి వారి సలహలు, సూచనలు తీసుకుంటున్నట్లు అందులో క్రియేట్ చేశారు. మొత్తం వీడియో ఏఐ అడ్వాన్స్డ్ కోర్సులు, టెక్నాలజీ విద్యపై ఉంది.

Last Updated : May 31, 2025 at 5:38 PM IST