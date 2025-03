ETV Bharat / state

మూడు రక్తనాళాల్లో బ్లాక్‌లు - మెరుగైన చికిత్స కోసం ముంబయికి కొడాలి నాని - KODALI NANI WENT TO MUMBAI

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Kodali Nani went to Mumbai for Treatment: మెరుగైన చికిత్స కోసం మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని ప్రత్యేక విమానంలో ముంబైకి వెళ్లారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురవ్వగా 5 రోజుల పాటు హైదరాబాద్​లో చికిత్స పొందుతూ వచ్చారు. మూడు రక్తనాళాల్లో బ్లాక్‌లు ఉన్నట్లు ఏఐజీ వైద్యులు గుర్తించారు. నానికి రక్తనాళాల్లో బ్లాక్‌లకు సర్జరీ చేయాలని వైద్యులు సూచించారు. ఆరోగ్య పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొంతకాలం సర్జరీ చేయరాదని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే కొద్దిసేపటి క్రితం కుటుంబ సభ్యులు కొడాలి నానిని తీసుకుని హైదరాబాద్ నుంచి ముంబై కు ప్రత్యేక విమానంలో తీసుకెళ్లారు.

అరాచకాలకు కేరాఫ్​ అడ్రస్​ - గుడివాడ గడ్డం గ్యాంగ్‌