Harishrao statement on Kaleshwaram in assembly : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు అన్నారు. ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆరోపణలు చేసి, తమకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వరా అని ప్రశ్నించారు. 660 పేజీల నివేదికపై అరగంటలోనే అన్నీ మాట్లాడాలంటే ఎలా? ఇది సాధ్యమయ్యే పనేనా? అని అన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ ఇచ్చిన నివేదికపై చర్చ సందర్భంగా హరీశ్రావు అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. కమిషన్ నివేదికపై రేపు, ఎల్లుండి కూడా మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.
మీరు చేసిందంతా పొలిటికల్ డ్రామానే : "నాకు రెండు గంటల సమయం ఇవ్వాలి. మధ్యలో జోక్యం చేసుకోవద్దు. ఆదివారం రోజు సభలో నివేదిక పెట్టారంటేనే వారి ఉద్దేశం అర్థమవుతోంది. కోర్టుకు వెళ్లడం మాకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు. గతంలో ఇలాంటి విషయాలపై ఇందిరాగాంధీ, అడ్వాణీ కూడా కోర్టుకు వెళ్లారు. ఆదరాబాదరాగా ఆదివారం సభలో పెట్టారంటేనే మీ కుట్రలు అర్థమవుతున్నాయి. మీరు చేసిందంతా పొలిటికల్ డ్రామా అని తెలుస్తోంది. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ దర్యాప్తు నిష్పాక్షికంగా జరిగిందా? లేదా? అనే విషయం తేలాలి. నిష్పాక్షికంగా జరగకపోతే ఆ కమిషన్ నివేదిక చిత్తుకాగితమని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఆరోపణలపై కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీస్ యాక్ట్లో స్పష్టంగా చెప్పారు. సభ్యులకు 8బీ, 8సీ కింద నోటీసులు ఇవ్వాలని చట్టంలో స్పష్టంగా ఉంది. 8బీ కింద నోటీసులు ఇవ్వకపోతే ఆ కమిషన్ నివేదికలు చెల్లవని సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది.
ఇది డొల్ల రిపోర్టు : ఎమర్జెన్సీపై విచారణ జరపాలని షా కమిషన్ వేశారు. దానిపై దేశమంతా కాంగ్రెస్ నేతలు గగ్గోలు పెట్టారు. షా కమిషన్ను ఆనాడు నోటికి వచ్చినట్లు కాంగ్రెస్ నేతలు తిట్టారు. చట్టాలను తుంగలో తొక్కుతూ ఏకపక్షంగా ఈ కమిషన్ ఇచ్చారు. 8బీ నోటీసులు ఇవ్వకుండా నివేదిక ఇచ్చారని ఆరోజు సుప్రీం కోర్టు కొట్టేసింది. మాపై వేసిన ఈ కమిషన్ కూడా రాజకీయ ప్రేరేపితం, కుట్రే. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక కూడా కోర్టులో నిలబడదు. ఇది ఓ డొల్ల రిపోర్టు. హక్కులకు భంగం కలిగినప్పుడు ఎవరైనా కోర్టుకు వెళ్తారు. నివేదికను రద్దు చేయాలనే కోర్టుకు వెళ్లాం. అసెంబ్లీలో చర్చించవద్దని కోరలేదు.' అని హరీశ్రావు తెలిపారు.
హక్కులకు భంగం కలిగినప్పుడు ఎవరైనా కోర్టుకు వెళ్తారు. నివేదికను రద్దు చేయాలనే కోర్టుకు వెళ్లాం. అసెంబ్లీలో చర్చించవద్దని కోరలేదు. కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టు చరిత్రలో లేదని కోమటిరెడ్డి గతంలో మాట్లాడారు. ఈ నివేదిక కోర్టు ముందు అస్సలు నిలబడదు. ఇది డొల్ల రిపోర్టు. నీటి నిల్వ గురించి 2015లో కేంద్ర జలసంఘం చెప్పింది. పలు కారణాల వల్ల 160 టీఎంసీలు నిల్వ చేయకూడదని చెప్పింది. 2014లో మహారాష్ట్ర వెళ్లి అక్కడి మంత్రితో మాట్లాడా. అనుమతించే ప్రశ్నే లేదని అప్పటి కాంగ్రెస్ మంత్రి చెప్పారు. తర్వాత వచ్చిన బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా ఒప్పుకోలేదు. తర్వాత కేసీఆర్ వెళ్లి మహారాష్ట్ర సీఎంతో మాట్లాడినా వారు ఒప్పుకోలేదు - హరీశ్రావు
