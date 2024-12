ETV Bharat / state

ఏపీలో భారీ 'మద్యం కుంభకోణం'! - ప్రభుత్వ ఖజానాకు వేల కోట్ల నష్టం - FORMER MD OF APSBCL BAIL PETITION

Former MD Of APSBCL Bail Petition in High Court ( ETV Bharat )