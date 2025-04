ETV Bharat / state

అరెస్ట్​ చేస్తారని ముందే తెలుసు - ఒకసారి లోపలకు వెళ్లి వద్దామనుకున్నా: పీఎస్​ఆర్​ ఆంజనేయులు - PSR ABOUT ARREST

Published : April 23, 2025 at 9:50 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Former Intelligence Chief PSR Anjaneyulu About His Arrest: 'అరెస్టు చేయడానికి మీరొస్తారని వారం ముందే నాకు తెలుసు. అరెస్టు చేస్తే ఒకసారి లోపలకు వెళ్లి వద్దామనుకున్నా. అందుకే ముందస్తు బెయిల్‌కూ వెళ్లలేదు' అని ఇంటెలిజెన్స్‌ మాజీ ఛీఫ్‌ పీఎస్‌ఆర్‌ ఆంజనేయులు సీఐడీ అధికారులతో వ్యాఖ్యానించారు. జెత్వానీ ఎవరో తనకు తెలియదన్నారు. హైదరాబాద్‌లోని ఫామ్‌హౌస్‌లో అరెస్టు చేసిన ఆయనను మంగళవారం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల సమయంలో విజయవాడ తులసీనగర్‌లోని సీఐడీ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి తీసుకొచ్చారు. సుమారు 7 గంటల పాటు అక్కడే విచారించారు.

ఈ సందర్భంగా సీఐడీ అధికారులు ఏం అడిగినా ఆయన నింపాదిగా, ఎలాంటి కంగారు లేకుండా 'తెలియదు. నాకు సంబంధం లేదు' అనే సమాధానాలిచ్చారు. ‘జెత్వానీ ఎవరో నాకు తెలియదు. నాకు అప్పట్లో ఈ విషయాలు పట్టించుకునే తీరిక లేదు. ఆమె గురించి ఈ మధ్యే తెలుసుకున్నా. నాకు సదాభిప్రాయం లేదు. విద్యాసాగర్‌తో సహజీవనం సాగించినట్లు తెలిసింది’ అని పీఎస్‌ఆర్‌ సీఐడీ అధికారులకు చెప్పినట్లు తెలిసింది.

సీఐడీ అధికారులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సీతారామాంజనేయులు నుంచి ముక్తసరి సమాధానాలే వచ్చాయి. తనకేం తెలియదని, కేసుతో అసలు సంబంధమే లేదంటూ అమాయకంగా జవాబులిచ్చారు. అంతలోనే ప్రాప్తం ఉంటే అన్నీ వస్తాయంటూ వైరాగ్యంగా మాట్లాడటం చూసి సీఐడీ అధికారులు విస్తుపోయారు.