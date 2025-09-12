ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో 'విశ్వనరుడు రామోజీరావు' పుస్తకావిష్కరణ

హైదరాబాద్​లోని రామ్​నగర్​లో​ 'విశ్వనరుడు రామోజీరావు' పుస్తకావిష్కరణ - పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ - రామోజీరావు జీవిత విశేషాలను పుస్తకంలో పొందుపర్చిన రఘు అరికపూడి - కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రముఖులు

Viswanarudu Ramoji Book Release
Viswanarudu Ramoji Book Release (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Viswanarudu Ramoji Book Launches in Hyderabad : సమాజంలో మార్పు కోసం నిస్వార్థ భావంతో కృషి చేసిన వ్యక్తి రామోజీరావు అని మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ పేర్కొన్నారు. రామోజీరావు పరమపదించిన తర్వాత ఆయన గురించి ప్రముఖులు, సామాన్య ప్రజలు స్పందించి కొనియాడిన వివరాలు, జీవిత విశేషాలతో కూడిన సంకలనాన్ని సంపాదకులు, రఘు అరికపూడి సేవా ట్రస్ట్ ఛైర్మన్ రఘు అరికపూడి రచించిన 'విశ్వ నరుడు రామోజీ' పుస్తకాన్ని హైదరాబాద్ రామ్​నగర్​లోని మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ ఆవిష్కరించారు.

రామోజీరావు మహాతపస్వి : పుస్తకావిష్కరణ అనంతరం బండారు దత్తాత్రేయ మాట్లాడుతూ, పత్రికా రంగంతో పాటు అనేక రంగాలను సృష్టించి వాటిని సరికొత్త దిశలో తీసుకువచ్చిన మహాతపస్వి స్వర్గీయ రామోజీరావు అని వారు కొనియాడారు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నమ్ముకున్న సిద్ధాంతం కోసం అచంచల విశ్వాసంతో కృషి చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి రామోజీ అని దత్తాత్రేయ అన్నారు. విశ్వమానవతావాది రామోజీరావును మరోసారి స్మరించుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్​లో 'విశ్వనరుడు రామోజీరావు' పుస్తకావిష్కరణ (ETV)

భవిష్యత్​ తరాలకు తెలియజేసేందుకే : బ్లూబుక్ ట్రస్ట్, రఘు అరికెపూడి సేవాట్రస్ట్ సంయుక్తంగా 'విశ్వనరుడు రామోజీ' పుస్తకాన్ని రూపొందించినట్లుగా సంపాదకులు, ట్రస్టు సంస్థ ఛైర్మన్​ రఘు అరికెపూడి తెలిపారు. డాక్టర్ లెనిన్ ధనిశెట్టి సహకారంతో సంకలనం తీసుకువచ్చినట్లుగా ఆయన వివరించారు. రామోజీరావు వివిధ రకాలుగా సమాజానికి చేసిన సేవలు భవిష్యత్తు తరాలవారికి తెలియజేయాలనే సంకల్పంతోనే పుస్తకాన్ని తీసుకురావడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు.

రామోజీరావు పరమపదించిన అనంతరం పలువురు ప్రముఖులు అర్పించిన నివాళులు, ఆయన విశిష్టతను కొనియాడిన వివరాలు పుస్తకంలో పొందుపర్చినట్లు పుస్తక కర్త వివరించారు. వివిధ పత్రికల్లో వచ్చిన రామోజీరావు జీవిత విశేషాలు, సమాజానికి అందించిన సేవలతో కూడిన కథనాలను సంకలనం చేసి ప్రచురించిన 114 పేజీల పుస్తకమే ఈ 'విశ్వనరుడు రామోజీ' పుస్తకమని అన్నారు. బండారు దత్తాత్రేయ నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమానికి హాస్యబ్రహ్మ శంకర్​ నారాయణ, వండర్​ బుక్​ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కోఆర్డినేటర్ బింగి నరేందర్​ గౌడ్​, సంఘ సేవకులు రితేష్ జగాధార్​ తదితరలు పాల్గొన్నారు

"రామోజీరావు గురించి విశ్వనరుడు అనే పుస్తకాన్ని తీసుకురావడం పట్ల నేను వారికి హృదయ పూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. ఆయన ఒక గొప్ప మహోన్నతమైన వ్యక్తి, నిస్వార్థ భావంతో సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో పత్రికారంగంలోనే కాకుండా అనేక రంగాలను వారు సృజించి వాటిని నూతన దిశలో తీసుకువచ్చిన మహాతపస్వి రామోజీరావు. అనేక మందికి ఉపాధి కల్పించి, ఎన్నో సేవలు అందించారు. అందరూ ఈ పుస్తకాన్ని చదివి ఇంకా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావాలని కోరుతున్నా" - బండారు దత్తాత్రేయ, మాజీ గవర్నర్

రామోజీ సేవలు ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనేదే లక్ష్యం : 'రామోజీరావు పరమపదించిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రపతి మొదలుకుని సామాన్య నిరుద్యోగ, రైతులు వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పందించి నివాళులు అర్పించడం చాలా స్ఫూర్తిగా అనిపించింది. వారి జీవిత కథను రేపటి తరానికి అందించాలనే లక్ష్యంతోనే విశ్వనరుడు రామోజీ అనే పుస్తకం తీసుకురావడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో దీనిని ఇంగ్లిషులో కూడా అనువాదం చేసి ప్రధానమంత్రి తదితరులకు అందించి రామోజీరావు సేవలను ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించాం' అని సేవా ట్రస్ట్​ ఛైర్మన్​, రఘు అరికపూడి తెలిపారు.

మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్న రామోజీరావు సిలికా విగ్రహం

రామోజీరావులోని క్రమశిక్షణ ప్రతిఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం

For All Latest Updates

TAGGED:

VISWANARUDU RAMOJI BOOK RELEASEవిశ్వనరుడు రామోజీ పుస్తకావిష్కరణRAMOJI RAO BOOK LAUNCHES IN HYDA BOOK ON RAMOJI RAO LIFEVISWANARUDU RAMOJI BOOK RELEASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.