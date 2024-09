ETV Bharat / state

మూణ్నాళ్ల ముచ్చటగా పులివెందుల ల్యాబ్‌ - నిరుపయోగంగా ప్రజాధనం - Testing Lab in Pulivendula

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

TESTING LAB IN PULIVENDULA ( ETV Bharat )

Former CM Jagan Inauguration of Central Testing Laboratory in Pulivendula : వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు నిర్లక్ష్యానికి, ప్రజాధనం వృథాకి పులివెందులలో ఏర్పాటు చేసిన పరిశోధనా కేంద్రం ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. ఈ ల్యాబ్ ప్రారంభించిన మూణ్ణాళ్లకే మూలన పడటంతో కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం నిరుపయోగంగా మారింది. ప్రజా శ్రేయస్సు కన్నా ప్రైవేటు డెయిరీలపై కక్ష సాధింపునకు హడావుడిగా "స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ సెంట్రల్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ"ని అప్పటి సీఎం జగన్ ఆర్భాటంగా ప్రారంభించారు. ఈ పరిశోధనా కేంద్రానికి రూ. 11 కోట్ల నిధుల్ని వెచ్చించిన జగన్‌ ప్రభుత్వం తిరుమలలో ల్యాబ్‌కు మాత్రం రూ. 75 లక్షలు ఇవ్వలేకపోయిందన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

కల్తీని గుర్తించేందుకు వీలుగా ల్యాబ్​ : వైఎస్సార్​ జిల్లా పులివెందులలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత స్థాయి పశు పరిశోధన కేంద్రం ఏపీ కార్ల్. ఈ కేంద్రంలో 9-11-2023న సీఎం హోదాలో జగన్‌ స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ సెంట్రల్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీని ప్రారంభించారు. ఈ ల్యాబ్ ద్వారా పాలు, పాల ఉత్పత్తుల్లో విషపూరిత రసాయనాలను గుర్తించి నివారణ చర్యలు చేపట్టాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాటు చేశారు. పాలల్లో వివిధ రకాల రసాయనాలను కలిపి కల్తీకి పాల్పడుతున్నట్లు అప్పట్లో ఆరోపించిన వైఎస్సార్సీపీ ఈ ల్యాబ్​ను ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా ఎగుమతులకు పెంపొందించేందుకు వీలుగా పాలు, పాల ఉత్పత్తుల్లో పురుగు మందుల అవశేషాలు, యాంటీ బయోటిక్, పశువైద్య అవశేషాలు, మైకో టాక్సిన్లు, వ్యాధి కారకాలను గుర్తించవచ్చని తెలిపారు.

