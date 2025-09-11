ETV Bharat / state

చిరుతకు రూ.6 వేలు, నెమలికి రూ.1000 - హనుమకొండ జూపార్క్​లో కొత్త ధరలు!

వన్యప్రాణులను దత్తత తీసుకుంటారా? - అయితే హనుమకొండలోని కాకతీయ జంతు ప్రదర్శన శాలకు వెళ్లాల్సిందే - రూ.వెయ్యితో కూడా దత్తత తీసుకోవచ్చు తెలుసా?

Do You Want Adopt Wild Animals
Do You Want Adopt Wild Animals (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 2:11 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Do You Want Adopt Wild Animals : రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్‌ నెహ్రూ జూలాజికల్‌ పార్కు తర్వాత చెప్పుకోదగినది ఏదైనా ఉంది అంటే హనుమకొండ హంటర్‌ రోడ్డులోని కాకతీయ జంతు ప్రదర్శన శాల. ఇంటిల్లిపాది ప్రకృతి ఒడిలో వన్య ప్రాణులను తిలకిస్తూ ఆనందంగా గడిపేందుకు విడిదిలా మారింది. రోజూ మనం చూసే సాధారణ జంతువులతో పాటు అరుదైన వన్య ప్రాణులు, క్షీరదాలు, సరిసృపాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ఈ ఏడాది తీసుకొచ్చిన తెల్లపులి, అడవి దున్నలు, చిరుత, ఎలుగుబంట్లు, జింకలు, తాబేళ్లు, కొంగలు, నెమళ్లు, అడవి కోళ్లు, రామచిలుకలు, పావురాలు, లవ్‌ బర్డ్స్‌ తదితర 436 రకాల పక్షులు, జంతువులు సందర్శకులను ఆకట్టుకొంటున్నాయి. వీటి ఆహారానికి రోజుకు రూ.14,000లకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. పలువురు జంతు ప్రేమికులు వారి అభిరుచి మేరకు వన్య ప్రాణులను ఎంచుకొని ఏడాది, ఆరు నెలలు, మూడు నెలల కాలానికి దత్తత తీసుకొంటున్నారు. మరింత మంది ముందుకు రావాలని అటవీ శాఖ అధికారులు కోరుతున్నారు.

దత్తత తీసుకున్న మంత్రి : కాకతీయ జూలాజికల్​ పార్కులోని అడవి దున్న (బైసన్​)ను రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఏడాది పాటు దత్తత తీసుకున్నారు. దాని పోషణ నిమిత్తం రూ.2 లక్షలు చెల్లించారు. అలాగే కాకతీయ పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ (కుడా) ఛైర్మన్​ ఇనుగాల వెంకట్​రాం రెడ్డి నిప్పు కోడిని దత్తత తీసుకున్నారు. అందుకు రూ.60 వేలు చెల్లించారు. హనుమకొండకు చెందిన మంద రఘునాథ్​ జాతీయ పక్షి దత్తతకు రూ.10 వేలు, ఆచార్య కృష్ణ తన కుమార్తె నిశిత పేర నెమలిని ఆరు మాసాల పాటు దత్తత కోసం రూ.6,000 జూపార్కు అధికారులకు చెల్లించారు.

ఎవ్వరైనా దత్తత తీసుకోవచ్చు : జంతు ప్రేమికులు ఎవరైనా కాకతీయ జూపార్కులోని వన్య ప్రాణులను దత్తత తీసుకోవచ్చు. వారి ఆర్థిక స్థోమతను బట్టి ఏడాది, ఆరు నెలలు, మూడు నెలల పాటు పోషణ కోసం నిర్దేశించిన సొమ్మును చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

దత్తతకు చెల్లించాల్సిన డబ్బుల వివరాలు ( ఏడాది, 6, 3 నెలలకు) ఇలా :

  • పెద్ద పులి - రూ.4,00,000 - రూ.2,00,000 - రూ.1,00,000
  • చిరుత - రూ.22,000 - రూ.11,000 - రూ.6,000
  • అడవి దున్నలు - రూ.50,000 - రూ.25,000 - రూ.13,000
  • నిప్పుకోడి - రూ.70,000 - రూ.35,000 - రూ.18,000
  • నక్క - రూ.80,000 - రూ.40,000 - రూ.20,000
  • ఎలుగుబంటి - రూ.60,000 - రూ.30,000 - రూ.15,000
  • మొసలి - రూ.40,000 - రూ.20,000 - రూ.10,000
  • అడవి పిల్లి - రూ.36,000 - రూ.18,000 - రూ.9,000
  • కనుజు - రూ.16,000 - రూ.8,000 - రూ.4,000
  • రామ చిలుకలు - రూ.3,500 - రూ.2,000 - రూ.1,000
  • పావురం - రూ.3,500 - రూ.2,000 - రూ.1,000
  • నెమలి - రూ.3,000 - రూ.2,000 - రూ.1,000
  • మచ్చ జింకలు - రూ.10,000 - రూ.5,000 - రూ.2,500
  • మూషిక జింకలు - రూ.12,000 - రూ.6,000 - రూ.3,000
  • కొండ గొర్రె - రూ.10,000 - రూ.5,000 - రూ.2,500

అమ్మా నాన్న పిలుపు కోసం - వేల సంఖ్యలో దరఖాస్తులు, వందల్లో చిన్నారులు

అమ్మాయిని దత్తత తీసుకోవడానికే 'సై' - రాష్ట్రంలో ఏటా పెరుగుతున్న గర్ల్ చైల్డ్ అడాప్షన్

Last Updated : September 11, 2025 at 2:43 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DO YOU WANT ADOPT WILD ANIMALSHOW TO ADOPT ANIMALSCOST OF ANIMALS ADOPTIONజంతువులను ఎలా దత్తత తీసుకోవాలిDO YOU WANT ADOPT WILD ANIMALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.