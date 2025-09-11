చిరుతకు రూ.6 వేలు, నెమలికి రూ.1000 - హనుమకొండ జూపార్క్లో కొత్త ధరలు!
వన్యప్రాణులను దత్తత తీసుకుంటారా? - అయితే హనుమకొండలోని కాకతీయ జంతు ప్రదర్శన శాలకు వెళ్లాల్సిందే - రూ.వెయ్యితో కూడా దత్తత తీసుకోవచ్చు తెలుసా?
Published : September 11, 2025 at 2:11 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 2:43 PM IST
Do You Want Adopt Wild Animals : రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నెహ్రూ జూలాజికల్ పార్కు తర్వాత చెప్పుకోదగినది ఏదైనా ఉంది అంటే హనుమకొండ హంటర్ రోడ్డులోని కాకతీయ జంతు ప్రదర్శన శాల. ఇంటిల్లిపాది ప్రకృతి ఒడిలో వన్య ప్రాణులను తిలకిస్తూ ఆనందంగా గడిపేందుకు విడిదిలా మారింది. రోజూ మనం చూసే సాధారణ జంతువులతో పాటు అరుదైన వన్య ప్రాణులు, క్షీరదాలు, సరిసృపాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఈ ఏడాది తీసుకొచ్చిన తెల్లపులి, అడవి దున్నలు, చిరుత, ఎలుగుబంట్లు, జింకలు, తాబేళ్లు, కొంగలు, నెమళ్లు, అడవి కోళ్లు, రామచిలుకలు, పావురాలు, లవ్ బర్డ్స్ తదితర 436 రకాల పక్షులు, జంతువులు సందర్శకులను ఆకట్టుకొంటున్నాయి. వీటి ఆహారానికి రోజుకు రూ.14,000లకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. పలువురు జంతు ప్రేమికులు వారి అభిరుచి మేరకు వన్య ప్రాణులను ఎంచుకొని ఏడాది, ఆరు నెలలు, మూడు నెలల కాలానికి దత్తత తీసుకొంటున్నారు. మరింత మంది ముందుకు రావాలని అటవీ శాఖ అధికారులు కోరుతున్నారు.
దత్తత తీసుకున్న మంత్రి : కాకతీయ జూలాజికల్ పార్కులోని అడవి దున్న (బైసన్)ను రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఏడాది పాటు దత్తత తీసుకున్నారు. దాని పోషణ నిమిత్తం రూ.2 లక్షలు చెల్లించారు. అలాగే కాకతీయ పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ (కుడా) ఛైర్మన్ ఇనుగాల వెంకట్రాం రెడ్డి నిప్పు కోడిని దత్తత తీసుకున్నారు. అందుకు రూ.60 వేలు చెల్లించారు. హనుమకొండకు చెందిన మంద రఘునాథ్ జాతీయ పక్షి దత్తతకు రూ.10 వేలు, ఆచార్య కృష్ణ తన కుమార్తె నిశిత పేర నెమలిని ఆరు మాసాల పాటు దత్తత కోసం రూ.6,000 జూపార్కు అధికారులకు చెల్లించారు.
ఎవ్వరైనా దత్తత తీసుకోవచ్చు : జంతు ప్రేమికులు ఎవరైనా కాకతీయ జూపార్కులోని వన్య ప్రాణులను దత్తత తీసుకోవచ్చు. వారి ఆర్థిక స్థోమతను బట్టి ఏడాది, ఆరు నెలలు, మూడు నెలల పాటు పోషణ కోసం నిర్దేశించిన సొమ్మును చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
దత్తతకు చెల్లించాల్సిన డబ్బుల వివరాలు ( ఏడాది, 6, 3 నెలలకు) ఇలా :
- పెద్ద పులి - రూ.4,00,000 - రూ.2,00,000 - రూ.1,00,000
- చిరుత - రూ.22,000 - రూ.11,000 - రూ.6,000
- అడవి దున్నలు - రూ.50,000 - రూ.25,000 - రూ.13,000
- నిప్పుకోడి - రూ.70,000 - రూ.35,000 - రూ.18,000
- నక్క - రూ.80,000 - రూ.40,000 - రూ.20,000
- ఎలుగుబంటి - రూ.60,000 - రూ.30,000 - రూ.15,000
- మొసలి - రూ.40,000 - రూ.20,000 - రూ.10,000
- అడవి పిల్లి - రూ.36,000 - రూ.18,000 - రూ.9,000
- కనుజు - రూ.16,000 - రూ.8,000 - రూ.4,000
- రామ చిలుకలు - రూ.3,500 - రూ.2,000 - రూ.1,000
- పావురం - రూ.3,500 - రూ.2,000 - రూ.1,000
- నెమలి - రూ.3,000 - రూ.2,000 - రూ.1,000
- మచ్చ జింకలు - రూ.10,000 - రూ.5,000 - రూ.2,500
- మూషిక జింకలు - రూ.12,000 - రూ.6,000 - రూ.3,000
- కొండ గొర్రె - రూ.10,000 - రూ.5,000 - రూ.2,500
