'అడవి అందాలు చూసేద్దామా' - రేపటి నుంచే జంగిల్‌ సఫారీ

రేపటి నుంచి తెరుచుకోనున్న జంగిల్‌ సఫారీ, ఇష్టకామేశ్వరీ దేవాలయం - నల్లమలలో విహరించేందుకు బుధవారం నుంచి అనుమతి ఇవ్వనున్న అటవీ శాఖ

jungle_safari_in_Nallamala
jungle_safari_in_Nallamala (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 1:08 PM IST

Forest Department to Grant Permission for Jungle Safari in Nallamala: అడవిలోని అందమైన మయూరాలు, పరుగులు పెడుతున్న జింకపిల్లలు, పులులు సహా మరెన్నో జంతువులు ప్రకృతి, జంతు ప్రేమికులకు కనువిందు చేస్తాయి. వనంలో ప్రయాణమంటే చిన్నపిల్లనుంచి పెద్దవాళ్ల వరుకు అందరికీ ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. అలాంటి అనుభూతి పొందాలని ప్రతీ ఒక్కరూ అనుకుంటారు.

అందులోనూ ఈ వర్షాకాలంలో వన సందర్శనకు వెళ్తే ఒకవైపు చిటపట చినుకులు కురుస్తుంటే, పచ్చని చెట్ల నడుమ, పక్షుల కిలకిలరావాలు మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. రణగొణ ధ్వనులకు ధూరంగా పచ్చని వనంలో అదో అద్బుత లోకాన్ని తలపిస్తుంది. ఓవైపు మేనిని తాకే చల్లటి గాలులు, మరోవైపు పచ్చటి అందాలతో కనువిందు చేసే నల్లమలలో విహరించేందుకు అటవీ శాఖ బుధవారం నుంచి అనుమతి ఇవ్వనుంది.

పెద్దదోర్నాల - శ్రీశైలం రహదారిలో ఎతైన కొండలు, లోతైన లోయలు, గలగలపారే సెలయేర్లు, ఆకాశాన్ని తాకేలా పెరిగిన చెట్లు, పచ్చని గడ్డితో అందమైన మైదానాలు, అలానే నల్లమలలో పెద్దపులులు, చిరుతలతో పాటు విభిన్న రకాల జీవులు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. వాటి సంతానోత్పత్తి కోసం జులై 1 నుంచి సెప్టెంబర్‌ 30 వరకు అటవీ ప్రాంతంలోని జంగిల్‌ సఫారీ, ఇష్టకామేశ్వరీ దేవాలయాన్ని మూసివేశారు.

ఇప్పుడు తిరిగి బుధవారం నుంచి ఆ ప్రాంతంలో పర్యటించేందుకు అటవీ శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. పెద్దదోర్నాల-శ్రీశైలం రహదారిలోని తుమ్మలబైలు సమీపంలోని జంగిల్‌ సఫారీ, శ్రీశైల సమీపంలోని ఇష్టకామేశ్వరీ దేవాలయం తెరుచుకోనున్నాయి. 3 నెలల పాటు ఆ ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలు లేకపోవడంతో వర్షాలకు రహదారులు దెబ్బతిని గడ్డి పెరిగింది. వీటికి మరమ్మతులు చేసి, గడ్డిని తొలగించినట్లు అటవీ క్షేత్రాధికారి హరి తెలిపారు.

జిప్సీలో ప్రయాణం, ఒక్కో టికెట్‌ రూ.450: తుమ్మలబైలు సమీపంలో జంగిల్‌ సఫారీలో జిప్సీల్లో ప్రయాణం పచ్చని చెట్ల మధ్య ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. ఒక్కో జిప్సీలో ఆరుగురికి అనుమతి ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరికి రూ.450లు టికెట్ వసూలు చేస్తారు. 24 కి.మీ. మేర ప్రయాణం సాగుతుంది. తొలుత నల్లమల ప్రత్యేకత, చెంచుల జీవన విధానం, పెద్దపులుల గణన, నల్లమలలో ఉండే అరుదైన జీవజాతుల గురించి తెరపై చూపిస్తూ వివరిస్తారు.

పులుల దాహార్తిని తీర్చే పులిచెరువును, అక్కడే అక్కడ పులుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన కెమెరా ట్రాప్‌లను, వాటి అడుగులను కూడా చూపిస్తారు. ఇష్టకామేశ్వరీ దేవిని దర్శించుకునే భక్తులకు శ్రీశైల శిఖరం వద్ద టికెట్లు ఇస్తారు. ఒక్కొక్క టికెట్ రూ. 1000 ఉంటుంది. రోజుకు 120 టికెట్లను మాత్రమే విక్రయిస్తారు.

