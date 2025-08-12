Forest Department Staff Colluded with YouTubers: ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో ఎటుచూసినా ఎత్తయిన కొండలు, కోనలు ఉన్నాయి. అవన్నీ అటవీశాఖ పరిధిలోకి వస్తాయి. పశ్చిమ మండలాల్లో భాకరాపేట వద్ద తలకోన, బైరెడ్డిపల్లె మండలంలో కైగల్ జలపాతం ఉన్నాయి. తూర్పు మండలాల్లో మూలకోన, కైలాసకోన, సద్దికూటి మడుగు, ఉబ్బలమడుగు, ఆరె జలపాతం, సదాశివకోన ఉన్నాయి. తిరుపతి శేషాచల అడవుల్లో జలపాతాలకు తోడు సుందరమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కైలాసకోన, ఉబ్బలమడుగు, తలకోన, మూలకోన, ఆరె తదితర ప్రాంతాల్లో అటవీశాఖ చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసింది. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఇవి లేవు. దీంతో ట్రెక్కింగ్, ఫైర్ క్యాంపుల పేరుతో పర్యాటకులను యూట్యూబర్లు ఆకర్షించి కొంమంది సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. అందులో అటవీశాఖ సిబ్బంది సైతం సూత్రధారులుగా ఉన్నారు.
వారిని అదుపు చేస్తేనే: అటవీశాఖలో కింది స్థాయి సిబ్బంది ప్రమేయం లేకుండా అడవుల్లోకి ప్రవేశించడం జరగదు. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించారు. వాస్తవానికి అటవీశాఖ అనుమతి లేనిదే అటవీ ప్రాంతాలను సందర్శించడం కుదరదు. అలాంటిది అంత ధైర్యంగా యూట్యూబర్లు ఫొటోషూట్ చేసి అప్లోడ్ చేసి పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్నాంటే ఇది ఏ స్థాయికి చేరిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు నిఘా ఉంచి బాధ్యులపై చర్యలు చేపడితే తప్ప అడ్డుకట్ట పడదు.
పుత్తూరు, వడమాలపేట, ఏర్పేడు మండలాల పరిధిలోని సదాశివకోనకు 3 వైపుల నుంచి దారులు ఉన్నాయి. పుత్తూరు మండలం తడుకు పంచాయతీ నాగిలేరు, వడమాలపేట నుంచి, ఏర్పేడు మండలం పాపానాయుడుపేట మీదుగా సదాశివకోనకు వెళ్లొచ్చు. పాపానాయుడుపేట వద్ద మాత్రమే చెక్పోస్టు ఉంది. సదాశివకోన జలపాతం, అటవీ అందాలు చూస్తూ అక్కడ రాత్రుళ్లు ఉండేందుకు కొందరు ఆసక్తి చూపుతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల తిరుపతికి చెందిన ఓ వ్యక్తి అలా వెళ్లి అటవీ అందాలను తన కెమెరాలో చిత్రీకరించారు. అటవీశాఖ అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని అనుమతి లేకుండా అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లనని లేఖ రాయించుకుని వదిలిపెట్టడం ఆలోచించదగ్గ విషయం.
శేషాచల అడవుల్లో ఎన్నో జలపాతాలు, సుందర ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. వీటిని కొందరు యూట్యూబర్లు కెమెరాల్లో బంధించి అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. దీనికి ఆకర్షితులైన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు కొందరు వారిని సంప్రదిస్తున్నారు. దీంతో ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.3 నుంచి 5 వేలు తీసుకుని ఆ ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్తున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారుల తనిఖీల్లో వెల్లడైంది. ఇంక అక్కడికి పురుషులతో పాటు మహిళలు కూడా వెళ్తుండటం గమనార్హం. శుక్రవారం రాత్రి ఆ ప్రదేశానికి వెళ్తే శనివారం, ఆదివారం సాయంత్రం ట్రెక్కింగ్, రాత్రుళ్లు ఫైర్ క్యాంపులు, ఫొటోషూట్లు చేసి అక్కడే ఉండి వస్తున్నారు.
అనుమతి విధిగా తీసుకోవాలి: అటవీ ప్రాంతాలను సందర్శించాలంటే విధిగా అటవీశాఖ అనుమతులు తీసుకోవాలని పుత్తూరు అటవీ క్షేత్రాధికారి మాధవి తెలిపారు. ట్రెక్కింగ్కు ఎలాంటి అనుమతుల్లేవని ఫొటోషూట్ కూడా చేయకూడదని అన్నారు. అనుమతులు లేకుండా ఎవరు ప్రవేశించినా అటవీశాఖ చట్టం ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మాధవి వెల్లడించారు.
