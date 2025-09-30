కెమెరాకు చిరుత చిక్కితే పట్టేస్తారు - తిరుమల భక్తులకు ఇక భయం లేదు
పూర్తిస్థాయి రక్షణ కల్పించేందుకు 15 మందితో కూడిన ప్రత్యేక బృందం - ఆధునిక కెమెరాలు సమకూర్చుకున్న అటవీ శాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 1:23 PM IST
Forest Department New Cameras At TTD: తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్లే భక్తులు నిత్యం చిరుత పులులు అనే అంశం వారిని భయపెడుతోంది. బ్రహ్మోత్సవాల వేళ, పెద్ద సంఖ్యలో నడిచి వెళ్లే భక్తులకు వీటి నుంచి పూర్తిస్థాయి రక్షణ కల్పిస్తామని వైల్డ్ లైఫ్ పర్యవేక్షణ బృందం హామీ ఇస్తోంది. ఎస్వీయూ, ఎస్వీ అగ్రికల్చర్, ఎస్వీ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా సంచరిస్తుంటాయి. ఇవి అప్పుడప్పుడూ తిరుమల కాలిబాటలోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి.
అలిపిరి మార్గంలో 40 సమస్యాత్మక ప్రదేశాలను వన్యప్రాణుల పర్యవేక్షణ బృందం వారు గుర్తించారు. ఈ బృందంలోని సభ్యులు నాలుగు బృందాలుగా ఏర్పడి అలిపిరి ఏడో మైలు, తిరుపతిలోని బేస్ స్టేషన్ల నుంచి లైవ్, థర్మల్, సోలార్ కెమెరాలతో పర్యవేక్షిస్తూ, పెట్రోలింగ్ చేస్తారు. ఒకవేళ చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు భక్తుల సమీపంలోకి వస్తున్నట్లు గుర్తించిన వెంటనే వాకీటాకీలతో సమాచారం చేరవేస్తారు.
ఎవరుంటారు? : ఈ ప్రదేశాల్లో అటవీశాఖ 15 మంది సుశిక్షితులైన సిబ్బందితో కూడిన బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో సభ్యులుగా అటవీ, జూ, టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఉంటారు.
ఏం చేస్తారంటే? : శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది అత్యాధునిక సాంకేతికత పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తారు. వారు చిరుత పులులు, ఎలుగుబంట్ల కదలికలను గమనిస్తారు. ఎప్పటికప్పుడు భక్తులను అప్రమత్తం చేస్తారు.
కెమెరాల పర్యవేక్షణలో: ప్రస్తుతం చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు, ఏనుగుల పర్యవేక్షణకు 2 బేస్ స్టేషన్లలను ఏర్పాటు చేశారు. సోలార్తో పని చేసే ఏఐ ఆధారిత లైవ్ కెమెరాలు 35 ఉన్నాయి. అదే విధంగా 100 కుడ్డే బ్యాక్ కెమెరా ట్రాప్లను ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా చిరుతల సంచారాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్నారు. వీటితో పాటు 24 వీడియో కెమెరాలతో చిరుతల సంచారాన్ని నిరంతరం గమనిస్తారు.
చిరుత రహిత ప్రాంతంగా అలిపిరి : అలిపిరి మెట్ల మార్గం, ఘాట్రోడ్ల పరిధిలో ఇటీవల చిరుత పులుల కదలికలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మానవ - వన్యప్రాణి ఘర్షణల నివారణ చర్యలపై టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు ఇటీవలే సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. అటవీ శాఖ, వివిధ విభాగాల అధికారులతో మాజీ ఈవో జె. శ్యామలరావు, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి చర్చించారు. ప్రధానంగా అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో అదనపు సిబ్బంది కేటాయింపు, ఎప్పటికప్పుడు చెత్త తొలగింపు వంటి చర్యలతో పాటు తక్షణ, దీర్ఘకాలిక చర్యల రూపకల్పనలో వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్, అటవీశాఖల సహకారం మొదలైన విషయాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
అలిపిరి మార్గాన్ని చిరుత రహిత ప్రాంతంగా మార్చేందుకు కెమెరా ట్రాప్లు, స్మార్ట్ స్టిక్స్, బయో ఫెన్సింగ్, నెట్గన్స్, హైఫ్లాష్ టార్చ్లు, పెప్పర్ స్ప్రే తదితర రక్షణ పరికరాల వినియోగంపై సమీక్షించారు. అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో ఏడో మైలు నుంచి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం వరకు పటిష్ఠ భద్రత, నిఘాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని నిర్ణయించారు.
