Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ప్రకృతి ఒడిలో రోజంతా ఆనందంగా - నగరవాసుల అడవి బాట - KONDAPALLI RESERVE FOREST

ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనానికి నగరవాసుల అడవి బాట - ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరేందుకు ఆసక్తి

Kondapalli Reserve Forest
Kondapalli Reserve Forest (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 12:16 PM IST

2 Min Read

Kondapalli Reserve Forest Development : నిరంతరం వివిధ పనుల్లో ఊపిరిసలపకుండా ఉండే నగర జీవనం నుంచి కాస్తంత ఉపశమనం పొందాలని అందరూ ఎదురుచూస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా యువత ప్రకృతి ఒడిలో సేదదీరాలని భావిస్తారు. ప్రకృతి సౌందర్యానికి పెట్టింది పేరైన ఈ ప్రాంతానికి వారాంతాల్లో ప్రకృతి ప్రేమికులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. కొత్త ఉత్సాహంతో తిరిగి వెళ్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని సీతాకోక చిలక పార్కు, నగరవనం ప్రాంతాలతో పాటు అడవికి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతి నుంచి మూలపాడు వరకు 5.2 కిలోమీటర్ల మేర ఐకానిక్ కేబుల్ వంతెన కూడా తీసుకురానుంది. అమరావతికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్నందున దీనిని అటవీశాఖ అభివృద్ధి చేస్తోంది.

Kondapalli Reserve Forest
జంగిల్ సఫారీ (Eenadu)

ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని కొండపల్లి కొండలపై రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ప్రాంతం ఉంది. ఇది జి.కొండూరు మండలం వరకు విస్తరించింది. ఈ దట్టమైన కొండల్లో దాదాపు 30,000ల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఈ అడవిలో పలు వృక్ష జాతులతో పాటు చిరుతలు, నక్కలు, తోడేళ్లు వంటి పలు జంతువులు కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రాంతంలో అరుదైన జీవవైవిధ్యం కనిపిస్తుంది. మరోవైపు మూలపాడు ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే మనపై ఒక్కసారిగా లెక్కలేనన్ని సీతాకోకచిలుకులు వాలిపోతాయి. ఇక్కడ వేల సంఖ్యలో అవి కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడి వృక్షాలే. ఇవి స్వచ్ఛమైన గాలి ఉన్న చోటే కనిపిస్తాయి. పురుగు మందులు చల్లిన మొక్కలపై వాలవు. సీతాకోకచిలుకలు తిరిగే చోట ప్రాంతంలో ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం ఉన్నట్లు భావిస్తారు.

Kondapalli Reserve Forest
ఆకట్టుకుంటున్న నెమలి దృశ్యం (Eenadu)

Mulapadu Butterfly Park : వీకెండ్ అయినా శని, ఆదివారాల్లో యువత ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లలో ఇక్కడికి ట్రెక్కింగ్ కోసం పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుంటారు. ఇక్కడ జీవవైవిధ్యం, ప్రకృతి సమతుల్యతకు భంగం కలిగించకుండా ఉండేందుకు రెండు కిలోమీటర్ల మేర పార్కు ఏర్పాటు చేశారు. కూర్చోవడానికి బల్లలు ఉన్నాయి. 2 కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో పూర్తిగా కాలనినడనకనే తిరగాల్సి ఉంది. సీతాకోకచిలుక ఆకారంలో పెద్ద బోర్డులు పెట్టారు. వీటిపై వివిధ రకాల కీటకాల విశేషాలు గురించి రాశారు. ఈ ఏడాది మొదటి మూడు నెలల్లో పర్యాటకులు ఈ పార్కును 8156 మంది సందర్శించారు. ఏప్రిల్​లో 1443, మేలో 2667, జూన్​లో 3678, జులైలో 4517 మంది సందర్శకులు వచ్చారు. 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 35,000 మంది వరకు వస్తారని అంచనా వేశారు.

త్వరలోనే జంగిల్​ సఫారీ : ఎకో టూరిజం అభివృద్ధిలో భాగంగా, త్వరలో జంగిల్ సఫారీని ప్రారంభించనున్నారు. సందర్శకులు అడవిలో ప్రత్యేక వాహనాల్లో తిరిగి, ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించవచ్చు. ఒక్కో వాహనంలో 13 మంది వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వరకు సఫారీ అనుమతించనున్నారు. అక్కడి నుంచి 700 మీటర్ల దూరంలో ఒక అందమైన జలపాతం ఉంది. కాలినడకన వెళ్లేందుకు అవకాశము ఉంది. దీంతో పాటు అదనంగా అటవీశాఖ ఏపీటీడీసీ వంటి ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు సీఎస్ఆర్​ కింద నిధులు సమకూర్చకుని జిప్​లైన్, జిప్​సైకిల్, ఆల్​ టెరైన్ వెహికల్ రైడ్, గుడిసెలు వేసి వసతి కల్పించాలని అటవీ శాఖ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.

అటు సాగర్‌ - ఇటు నల్లమల - కొండల నడుమ అందాల జలదృశ్యం

రా రమ్మంటున్న 'నగరవనం' - తక్కువ ధరకే అందాల ఆతిథ్యం

Kondapalli Reserve Forest Development : నిరంతరం వివిధ పనుల్లో ఊపిరిసలపకుండా ఉండే నగర జీవనం నుంచి కాస్తంత ఉపశమనం పొందాలని అందరూ ఎదురుచూస్తుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా యువత ప్రకృతి ఒడిలో సేదదీరాలని భావిస్తారు. ప్రకృతి సౌందర్యానికి పెట్టింది పేరైన ఈ ప్రాంతానికి వారాంతాల్లో ప్రకృతి ప్రేమికులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. కొత్త ఉత్సాహంతో తిరిగి వెళ్తున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని సీతాకోక చిలక పార్కు, నగరవనం ప్రాంతాలతో పాటు అడవికి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతి నుంచి మూలపాడు వరకు 5.2 కిలోమీటర్ల మేర ఐకానిక్ కేబుల్ వంతెన కూడా తీసుకురానుంది. అమరావతికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్నందున దీనిని అటవీశాఖ అభివృద్ధి చేస్తోంది.

Kondapalli Reserve Forest
జంగిల్ సఫారీ (Eenadu)

ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలోని కొండపల్లి కొండలపై రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ప్రాంతం ఉంది. ఇది జి.కొండూరు మండలం వరకు విస్తరించింది. ఈ దట్టమైన కొండల్లో దాదాపు 30,000ల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఈ అడవిలో పలు వృక్ష జాతులతో పాటు చిరుతలు, నక్కలు, తోడేళ్లు వంటి పలు జంతువులు కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రాంతంలో అరుదైన జీవవైవిధ్యం కనిపిస్తుంది. మరోవైపు మూలపాడు ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే మనపై ఒక్కసారిగా లెక్కలేనన్ని సీతాకోకచిలుకులు వాలిపోతాయి. ఇక్కడ వేల సంఖ్యలో అవి కనిపించడానికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడి వృక్షాలే. ఇవి స్వచ్ఛమైన గాలి ఉన్న చోటే కనిపిస్తాయి. పురుగు మందులు చల్లిన మొక్కలపై వాలవు. సీతాకోకచిలుకలు తిరిగే చోట ప్రాంతంలో ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం ఉన్నట్లు భావిస్తారు.

Kondapalli Reserve Forest
ఆకట్టుకుంటున్న నెమలి దృశ్యం (Eenadu)

Mulapadu Butterfly Park : వీకెండ్ అయినా శని, ఆదివారాల్లో యువత ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లలో ఇక్కడికి ట్రెక్కింగ్ కోసం పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుంటారు. ఇక్కడ జీవవైవిధ్యం, ప్రకృతి సమతుల్యతకు భంగం కలిగించకుండా ఉండేందుకు రెండు కిలోమీటర్ల మేర పార్కు ఏర్పాటు చేశారు. కూర్చోవడానికి బల్లలు ఉన్నాయి. 2 కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో పూర్తిగా కాలనినడనకనే తిరగాల్సి ఉంది. సీతాకోకచిలుక ఆకారంలో పెద్ద బోర్డులు పెట్టారు. వీటిపై వివిధ రకాల కీటకాల విశేషాలు గురించి రాశారు. ఈ ఏడాది మొదటి మూడు నెలల్లో పర్యాటకులు ఈ పార్కును 8156 మంది సందర్శించారు. ఏప్రిల్​లో 1443, మేలో 2667, జూన్​లో 3678, జులైలో 4517 మంది సందర్శకులు వచ్చారు. 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 35,000 మంది వరకు వస్తారని అంచనా వేశారు.

త్వరలోనే జంగిల్​ సఫారీ : ఎకో టూరిజం అభివృద్ధిలో భాగంగా, త్వరలో జంగిల్ సఫారీని ప్రారంభించనున్నారు. సందర్శకులు అడవిలో ప్రత్యేక వాహనాల్లో తిరిగి, ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించవచ్చు. ఒక్కో వాహనంలో 13 మంది వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆంజనేయస్వామి ఆలయం వరకు సఫారీ అనుమతించనున్నారు. అక్కడి నుంచి 700 మీటర్ల దూరంలో ఒక అందమైన జలపాతం ఉంది. కాలినడకన వెళ్లేందుకు అవకాశము ఉంది. దీంతో పాటు అదనంగా అటవీశాఖ ఏపీటీడీసీ వంటి ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు సీఎస్ఆర్​ కింద నిధులు సమకూర్చకుని జిప్​లైన్, జిప్​సైకిల్, ఆల్​ టెరైన్ వెహికల్ రైడ్, గుడిసెలు వేసి వసతి కల్పించాలని అటవీ శాఖ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.

అటు సాగర్‌ - ఇటు నల్లమల - కొండల నడుమ అందాల జలదృశ్యం

రా రమ్మంటున్న 'నగరవనం' - తక్కువ ధరకే అందాల ఆతిథ్యం

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNGLE SAFARI IN AMARAVATIBUTTERFLY PARK IN AMARAVATIMULAPADU BUTTERFLY PARKKONDAPALLI FOREST DEVELOPMENTKONDAPALLI RESERVE FOREST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.