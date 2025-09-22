తెలంగాణ అటవీ శాఖ కీలక నిర్ణయం - ఇకపై అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కుల్లో షూటింగులకు అనుమతి!
ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రతినిధులతో అటవీ శాఖ అధికారుల చర్చలు - హైదరాబాద్కు చుట్టుపక్కల అందమైన అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కులు, నేషనల్ పార్కులు - మంచి ఆదాయం కూడా వస్తుందని అంచనా
Published : September 22, 2025 at 12:46 PM IST
Film Shooting Inurban Forest Parks : పలు సినిమాల్లో దట్టమైన అడవులుగా కనిపించిన కొన్ని సీన్లు నర్సాపూర్ అటవీ ప్రాంతంలో చిత్రీకరించినవే. కొంతకాలంగా వికారాబాద్ జిల్లా అడవుల్లోనూ షూటింగ్లు జరిగాయి. ఇవి హైదరాబాద్కు సుమారుగా 50 నుంచి 80 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి. అంతకంటే తక్కువ దూరంలోనే హైదరాబాద్కు చుట్టుపక్కల (ఔట్స్కర్ట్స్) అనేక అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కులు, జాతీయ పార్కులు ఉన్నాయి. వీటిలోనూ సినిమా షూటింగ్లకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలని తెలంగాణ అటవీ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది.
రకరకాల ఆకర్షణలు ఉన్నాయి : ఈ మేరకు ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్(ఎఫ్డీసీ) ప్రతినిధులతో అటవీ శాఖ అధికారులు పలు రకాల చర్చలు జరుపుతున్నారు. హైదరాబాద్లోని నారపల్లి నందనవనంలో జింకల ఎన్క్లోజర్తో పాటు దట్టమైన అడవి, పిల్లల ఆటస్థలం, చెట్ల కొమ్మల మధ్యలోంచి నడకదారి వంటి రకరకాల ఆకర్షణలున్నాయి. కండ్లకోయ ఆక్సిజన్ పార్కు 50 వేలకు పైగా చెట్లతో దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాన్ని తలపిస్తుంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును ఆనుకుని మాసిద్గడ్డ అర్బన్ పార్కులో వందల ఎకరాల పచ్చదనం, సాహస క్రీడలు చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లున్నాయి. చిలుకూరులో ఫారెస్ట్ ట్రెక్పార్కు, బీఎన్ రెడ్డి నగర్లో ఆరోగ్యసంజీవని వనం ఉన్నాయి.
సినిమా షూటింగ్లకు అనుమతిచ్చేలా : వీటిని సినిమా షూటింగ్లకు ప్రమోట్ చేసే ఆలోచనతో ముందుకు వెళుతున్నట్లు అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. వనస్థలిపురం దగ్గరలోని మహావీర్ హరిణ వనస్థలి పార్క్, చిలుకూరులో మృగవని జాతీయ వనాలను సినిమా షూటింగ్లకు అనుమతించేలా ప్రణాళికల్ని అటవీ శాఖ సిద్ధం చేసింది. తద్వారా మంచి ఆదాయం కూడా వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఆయా అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కులు, జాతీయ వనాల ఫొటోలు, వీడియోలను చలనచిత్ర అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ ప్రతినిధులకు చూపించినట్లు తెలిసింది. ప్రత్యక్ష పరిశీలన తర్వాత చిత్రసీమవర్గాలు ఓ నిర్ణయానికి వస్తాయని షూటింగ్లకు లొకేషన్లను చూసే నిపుణులు ఆయా అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కులకు రానున్నారని అటవీ శాఖ అధికార వర్గాల సమాచారం.
ఒకే విండో ద్వారా అన్ని రకాల అనుమతులు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సినీ రంగాభివృద్ధికి కావాల్సిన అనుమతులన్నీ ఒకే విండో ద్వారా అందించేందుకు తెలంగాణ సర్కారు ఫిలిమ్స్ ఇన్ తెలంగాణ పేరుతో ఓ ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను రూపొందిస్తోంది. తెలంగాణలో సినిమా చిత్రీకరణలకు, థియేటర్ల నిర్వహణకు పొందాల్సిన అన్ని పర్మిషన్లను ఈ వెబ్సైట్తో ఒకే విండో ద్వారా పొందేందుకు ప్రభుత్వం వీలు కల్పించనుందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సులభతర అనుమతులపై రూపొందిస్తున్న వెబ్సైట్పై సంబంధిత శాఖలు, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ప్రతినిధులతో హైదరాబాద్లో ప్రత్యేక వర్క్ షాప్ నిర్వహించారు.
సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వండి : ఫిలిమ్స్ ఇన్ తెలంగాణ వెబ్సైట్ రూపకల్పనకు సంబంధించి చిత్ర పరిశ్రమ ప్రతినిధులతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు తగు సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాల్సిందిగా ఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ దిల్రాజు కోరారు. వెబ్సైట్ను పూర్తి స్థాయిలో రూపొందించాక తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిలతో దాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందని రేవంత్ రెడ్డి పలు సమావేశాల్లో చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. దాని ప్రకారమే గద్దర్ పేరిట అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించారు.
