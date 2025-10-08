ETV Bharat / state

ఈ భాగ్యమ్మ జీవితం అడవితల్లికే అంకితం

16 ఏళ్ల క్రితం అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌లో బీట్‌ ఆఫీసర్‌గా ఉద్యోగం సాధించిన భాగ్యమ్మ - ఇప్పటివరకూ 2 లక్షల మొక్కలు నాటించినట్లు వెల్లడి - వేటగాళ్లకు వ్యతిరేకంగా కఠినచర్యలు అమలు

Forest Beat Officer Bhagyamma
Forest Beat Officer Bhagyamma (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Forest Officer Bhagyamma : నాన్న వేలు పట్టుకుని దట్టమైన అడవుల్లో అడుగులేశారామె. ఆ స్వచ్ఛమైన చెట్ల మధ్యే తిరుగుతూ పెరిగారు. అరుదైన మొక్కలు, వన్యప్రాణులపై అమితమైన ప్రేమ పెంచుకున్నారు. ఆఖరికి ఉద్యోగం కూడా అటవీ అధికారిణిగా అక్కడే తెచ్చుకున్నారు. అంత ప్రేమ అడవంటే, అందుకే దాన్ని రక్షిస్తూ అవార్డులూ అందుకుంటున్నారు అటవీ శాఖ అధికారిణి భాగ్యమ్మ.

ఆడపిల్లలకు చదువెందుకు? : తండ్రి సాయిల్‌ కన్జర్వేషన్‌ టీంలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన చేరిన ఉద్యోగి. ఆయన ద్వారానే భాగ్యమ్మకు అడవి పరిచయమైంది. వీళ్లది నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లా, కొండ్రావుపల్లి గ్రామం. నాన్న నరసింహ, అమ్మ వెంకటమ్మలు. నిరుపేద దళిత కుటుంబం. నలుగురు అమ్మాయిలు. కేవలం ఒక్క జీతంతోనే ఇల్లు గడవడం చాలా కష్టం. దీనికితోడు ఆడపిల్లలకు చదువెందుకు? బాగా చదివితే పెళ్లిళ్లు కష్టమని నలుగురి నుంచి ఉచిత సలహాలు.

అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌లో మొదట బీట్‌ ఆఫీసర్‌ : అయినా సరే పిల్లల్ని ఉన్నతంగా చదివించాలనుకున్నారు భాగ్యమ్మ తల్లిదండ్రులు. ఎక్కువగా ఆస్తిపాస్తులుంటే దోచుకుంటారన్న భయం ఉంటుంది. కానీ చదువు మాత్రం అలా కాదు. అందుకే చదువుకోండి. దాంతోనే మీ జీవితాలు బాగుపడతాయని ప్రోత్సహించేవారు. ఆ మాటలు భాగ్యమ్మ మనసులో బలంగా నాటుకుపోయాయి. అందుకే బాగా చదివి అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌లో మొదట బీట్‌ ఆఫీసర్‌గా ఉద్యోగం సాధించారు. ఒక్కో స్థాయీ ఎదుగుతూ ప్రస్తుతం సెక్షన్‌ ఆఫీసర్‌ అయ్యారు. ఈమె స్ఫూర్తితో తన చెల్లెళ్లు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు.

అక్కమహాదేవి, ఆక్టోపస్‌ వ్యూ పాయింట్లు : 16 ఏళ్ల అనుభవం భాగ్యమ్మది. ఇన్నేళ్లలో జంగమ్మరెడ్డి పల్లి బీట్‌లో 60 హెక్టార్లలో ఎన్నో మొక్కలు నాటించారు. వన్యప్రాణుల రక్షణకు రంగాపూర్, అచ్చంపేట అటవీ సెక్షన్లలో పండ్ల మొక్కలు నాటించారు. అక్కమహాదేవి, ఆక్టోపస్‌ వ్యూ పాయింట్లకు పర్యటకులు వెళ్లేందుకు వీలుగా మంచి రహదారుల్నీ వేయించారు. మాచారంలో పులుల నివాసాల్ని మరింత మెరుగుపరిచారు.

వేటగాళ్లకు వ్యతిరేకంగా పెట్రోలింగ్ : వేటగాళ్లకు వ్యతిరేకంగా కఠినచర్యలు తీసుకున్న భాగ్యమ్మ అటవీ సంరక్షణపై ప్రజల్లో ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతంలో ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాల నియంత్రణకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. వేటగాళ్లకు వ్యతిరేకంగా పెట్రోలింగ్, చెక్‌పోస్టుల వద్ద తనిఖీలు వంటివి చేపడుతున్నారు. ఇప్పటివరకూ 2 లక్షల మొక్కలు నాటించినట్లు భాగ్యమ్మ తెలిపారు. వాటికి డబ్బులూ తిరిగి తీసుకోలేదన్నారు. అడవి అందాలు, అరుదైన మొక్కలు, వన్యప్రాణుల సంరక్షణకే తన మొదటి ప్రాధాన్యం అని వెల్లడించారు.

డిప్యుటేషన్లు వేసిన సందర్భాలు : అందుకే వీటికి హాని కలిగించే వారి పట్ల చూసీచూడనట్లు వ్యవహరించమన్నా, రాజకీయ ఒత్తిళ్లు ఎదురైనా పట్టించుకోలేదని భాగ్యమ్మ తెలిపారు. తనపై కోపంతో డిప్యుటేషన్లు వేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితేనేం ఉద్యోగ జీవితంలో ఇప్పటివరకూ ఒక్క నోటీసునీ తీసుకోలేదని అని గర్వంగా చెబుతున్నారు భాగ్యమ్మ. తన సేవకు గుర్తింపుగా తెలంగాణ అటవీ శాఖ నుంచి పురస్కారానికి భాగ్యమ్మ ఎంపికయ్యారు. ఇలాంటి ఆఫీసర్​ను కలిగి ఉన్నందుకు తెలంగాణ అటవీ శాఖ ఖచ్చితంగా గర్వించాల్సిన పరిణామమే ఇది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

