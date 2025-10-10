ETV Bharat / state

54 దేశాలు 1100 మంది విద్యార్థులు - ఇదీ ఏయూ ఘనత

విదేశీయులను ఆకట్టుకునేలా వసతి, బోధన - ఏయూలో విదేశీ విద్యార్థులు

Foreign students at Andhra University
Foreign students at Andhra University (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Foreign students at Andhra University : విదేశీ విద్యార్థులు ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయంలో చదవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 54 దేశాల నుంచి 11 వందల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుతుండటం గమనార్హం. వీరిలో 200 మందికిపైగా బీటెక్‌ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ ఇంజినీరింగ్‌ (CSE)లో చేరడం గమనార్హం. ఏయూ వెబ్‌సైట్, సామాజిక మాధ్యమాలు, సీనియర్‌ విద్యార్థులు, తమ దేశ రాయబార కార్యాలయాల ద్వారా తెలుసుకొని ఏయూలో చేరామని పలువురు విద్యార్థులు తెలిపారు. వర్సిటీలో విద్యనందించే విధానంతోపాటు ఇక్కడి వాతావరణం, విశాఖ మహానగరం అందాలు, బీచ్, ప్రజల ఆహారపు అలవాట్లు, సంస్కృతి-సంప్రదాయాలు తమను ఆకట్టుకున్నాయని పేర్కొంటున్నారు.

విదేశీ విద్యార్థుల్లో మొజాంబియా, అంగోలా, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, స్వాజిలాండ్, శ్రీలంక, మొజాంబిక్, పాలస్తీనా తదితర దేశాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు. బీ విదేశీ విద్యార్థుల కోసం ఏయూ ప్రత్యేకంగా వసతి గృహం ఏర్పాటు చేసింది. అక్కడ వారికి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది. సమస్యలు వస్తే వెంటనే పరిష్కరించడానికి సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచారు. బోధనలో అధ్యాపకులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. భాష విషయంలో ఇబ్బందులు ఉంటే సహకారం అందిస్తున్నారు.

భారత్‌ వెళితే ఏయూలో చేరమని సలహా ఇచ్చారు : సాంకేతిక రంగంలో భారత్‌ ఎంతో ముందంజలో ఉందని మొజాంబియాకు చెందిన విట్నే ఇజబెల్‌ జెరిండా తెలిపారు. ఏయూలోనే సాంకేతిక విద్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నట్లు వివరించారు. ఈ రెండు అంశాలు తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయని విట్నే ఇజబెల్​ జెరిండా తెలుపుతున్నారు. తమ దేశం నుంచి కొంత మంది ఇక్కడ చదివారని, భారత్‌ వెళితే ఏయూలో చేరమని సలహా ఇచ్చారని అన్నారు. తన చదువు పూర్తికాగానే సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగంలో చేరనున్నట్లు జెరిండా పేర్కొన్నారు.

మళ్లీ వచ్చి ఏయూలోనే పీజీ చేస్తా : ఏయూ తనకు బాగా నచ్చిందని స్వాజిలాండ్​కు చెందిన నిషిఫో క్నంబోలా అంటున్నారు. తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ బీటెక్‌ చేస్తున్నట్లు వివరించారు. విశాఖ మహానగరం అందంగా ఉందని, ఇక్కడ ప్రజలు మంచివారని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారి నాన్న మెకానికల్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తున్నారని, తాను బీటెక్‌ పూర్తిచేశాక తమ దేశం వెళ్లి, మళ్లీ వచ్చి ఇక్కడే ఎంటెక్‌ చేయాలని భావిస్తున్నట్లు ఆమె వివరించారు.

ఏయూ ర్యాంకింగ్‌ చూసి చేరా : బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన రామ్‌కనై పాల్ క్రికెట్, ఫుట్‌బాల్‌ ఆడతారు. ఆన్‌లైన్‌లో డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌ కోర్సు పూర్తి చేశారు. భారత్‌లో చదవాలని ఆశపడేవాడు. అంతర్జాలంలో శోధించగా ఏయూ మంచి ర్యాంకింగ్‌లో ఉందని, తాను ఆడే క్రీడలు, చేసిన ఆన్‌లైన్‌ కోర్సు ఏయూలో సీటు రావడానికి దోహదం చేశాయని రామ్​కనై పాల్​ వివరిస్తున్నారు.

నాన్న కోరిక మేరకు : తాను బీటెక్‌ సీఎస్‌ఈ ఆనర్స్‌ చేస్తున్నట్లు పాలస్తీనా నుంచి వచ్చిన హెబ్బా తెలుపుతున్నారు. 8.37 సీజీపీఏ వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. చివరి ఏడాది రెండో సెమిస్టర్‌ రాయాల్సి ఉందని, పీజీ యూరప్‌లో చేయాల నుకుంటున్నారన్నారు. తమ నాన్న ఉపాధ్యాయులుగా పని చేస్తున్నారన్నారు. తాను ఉన్నత చదువులు చదివించాలన్నది ఆయన కోరిక అని తెలిపారు. పీజీ యూరప్‌లో చేయాలనుకుంటున్నారని వివరించారు.

ఉదయం ఉద్యోగం చేస్తూనే సాయంత్రం ‘ఎంటెక్‌’ చదవొచ్చు!

విద్యార్థులకు అండగా ఏయూ - స్వీడన్​లో చదువు డ్యూయల్ డిగ్రీతోనే!

For All Latest Updates

TAGGED:

ANDHRA UNIVERSITYFOREIGN STUDENTS STUDYING AT AUANDHRA UNIVERSITY STUDENTSఏయూలో విదేశీ విద్యార్థులుFOREIGN STUDENTS AT AU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.