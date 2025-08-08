Essay Contest 2025

రష్యాలో ఉద్యోగమని నమ్మించారు - కిర్గిజ్​స్థాన్​లో సిమెంట్‌ సంచులు మోసే పనికి కుదిర్చారు - FOREIGN JOB FRAUD IN SIDDIPET

రష్యా పేరు చెప్పి కిర్గిజ్​స్థాన్ పంపిన ఏజెంట్లు - ఆరోగ్యం బాలేకున్నా వెళ్లాలని పంపించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు - మోసపోయిన సిద్దిపేట వాసి - ప్రభుత్వాన్ని వేకుంటున్న భార్య, తల్లి

Foreign Job Fraud in Siddipet
Foreign Job Fraud in Siddipet (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2025 at 2:24 PM IST

Foreign Job Fraud in Siddipet : రష్యాకి పంపిస్తామన్న ఏజెంట్ మాటలు నమ్మిన దుబ్బాక యువకుడు మోసపోయాడు. కిర్గిజ్​స్థాన్ చేరుకొని తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ, తనను భారత దేశానికి పంపించాలని వేడుకుంటున్నాడు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాకలోని బల్వంతాపూర్ గ్రామానికి చెందిన సౌడు వరవ్వ కుమారుడు రజనీకాంత్​ జేసీబీ, డోజర్ వాహనాల డ్రైవర్​గా పని చేసేవాడు. అతనికి భార్య, నాలుగేళ్ల లోపు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. గల్ఫ్ దేశానికి వెళ్లి అక్కడ పని చేస్తే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించొచ్చు అనుకున్నాడు. అందుకు మూడేళ్ల కిందట తనను మలేసియా పంపిన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా సారంపల్లికి చెందిన ఏజెంట్లు తండ్రి, కుమారులైన మహబూబ్​, అన్వర్​లను కలిశాడు. గల్ఫ్​ దేశంలో ఏదైనా ఉపాధి ఉంటే చెప్పమని అడిగాడు. అందుకు వారు రష్యాలో సెంట్రింగ్ దాంట్లో బాగా ఉపాధి ఉంటుందని చెప్పగా, ఆ పనిలో తనను చేర్పించమని అప్పు చేసి వారికి రూ.2.10లక్షలు ఇచ్చాడు.

ఆరోగ్యం బాలేకున్నా కుదరదని చెప్పి మరీ : జులై మొదటి వారంలో బోరు బాగు చేస్తుండగా కేసింగ్ వైపు అతడి దవడకు బలంగా తాకి, రెండు ఎముకలు విరిగాయి. చికిత్స చేయించుకుంటున్న క్రమంలో రష్యాకు పాస్​పోర్టు, వీసా, టికెట్లు వచ్చాయని ఏజెంట్లు చెప్పారు. ఈ పరిస్థితుల్లో వెళ్లలేను అని చెప్పినా ఏజెంట్లు అంగీకరించలేదు. తగ్గిన తర్వాత వెళ్తానని చెప్పినా వినిపించుకోలేదు. దీంతో తప్పని పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకొన్నాడు. రష్యాకి విమానం అని చెప్పి, ముంబయి ద్వారా జులై 15న కిర్గిజ్‌స్థాన్‌ ఎక్కించారు. సెంట్రింగ్‌ పని కాకుండా, స్టీల్‌ రాడ్లు, సిమెంట్‌ సంచులు మోసే పనులు అప్పజెప్పారు. రజనీకాంత్​​ నుంచి పాస్‌పోర్టు, వీసా లాక్కున్నారు. వెళ్లిన మూడు రోజులకే తీవ్ర బరువులు ఎత్తడంతో, దవడకు వేసిన కుట్ల నుంచి రక్తస్రావం కావడం ప్రారంభమయింది. తీవ్ర వాపుతో పాటు ఇన్‌ఫెక్షన్‌ సోకి, అనారోగ్యం పాలయ్యాడు.

రూ.70వేలు చెల్లిస్తేనే తిరిగి పంపిస్తాం : తన ఆరోగ్యం బాలేదని, ఇండియా పంపించాలని వేడుకున్నా వినిపించుకోలేదు. కంపెనీ ఆవరణలోనే బంధించారు. తనను ఇంటికి పంపించడం లేదని, పస్తులు ఉంచుతున్నారని ఇంటికి ఫోన్ చేసి వాపోయాడు. దీంతో బాధితుడి తల్లి వరవ్వ మెదక్ ఎంపీ రఘునందన్​రావుని కలిసి గోడు వెళ్లబోసుకుంది. ఈ విషయమై గత నెల 30న మెదక్‌ ఎంపీ, కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంకర్‌కు లేఖ రాశారు. తమకు రూ.70 వేలు చెల్లిస్తే పాస్‌పోర్టు, వీసా తిరిగిస్తామని కిర్గిజ్‌స్థాన్‌ కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తమ వద్ద చిల్లిగవ్వ లేదని, ప్రభుత్వం సాయం చేయాలని రజనీకాంత్‌ తల్లి, భార్య వేడుకుంటున్నారు.

అలా అని చెప్పి ఉద్యోగాలంటే నమ్మకండి : డబ్బులిస్తే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలిపిస్తామంటే నమ్మొద్దని పోలీసులు చెబుతున్నారు. విదేశాల్లో అని చెప్పి వేరే చోట్లకు పింపిస్తున్నారన్నారు. అక్కడ వారికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని తెలిపారు. అక్కడికి వెళ్లి మోసపోతున్నారని తెలిసి మనో వేదనకు గురవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఈ తరహా కేసులు పెరుగుతున్నాయని చెప్పారు.

