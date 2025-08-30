Foreign Expert Team Visit Polavaram Project In Amaravathi : పోలవరం ప్రాజెక్టును సవాళ్లను అధిగమించేందుకు కేంద్రం విదేశీ నిపుణుల బృందాన్ని నియమించింది. ఈ బృందం పోలవరం ప్రాజెక్టును 5వ సారి శుక్రవారం సందర్శించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన ఎగువ కాఫర్ డ్యామ్ ఎడమ వైపున ఎగువ ప్రాంతంలో ఇటీవల కొంత కుంగడంపై ఏ విధంగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదని విదేశీ నిపుణుల బృందం భరోసా ఇచ్చింది. ఇప్పటికే బట్రస్ డ్యాం నిర్మాణం పూర్తి చేసినందున పెద్దగా సమస్యలు ఉండకపోవచ్చని అభిప్రాయపడింది. ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షణ నిర్వహించాలని, అవసరమైతే తగిన చర్యలు చేపడదామని పేర్కొంది.
దిగువ కాఫర్ డ్యాంలో 200 మీటర్ల వద్ద నీరు లీకవుతున్న ప్రాంతాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని నిపుణులు సూచించారు. వచ్చే సీజన్ నాటికి ఈ సమస్య పరిష్కారంపై దృష్టి పెడదామని అన్నారు. విదేశీ నిపుణుల బృందం శుక్రవారం పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించింది. విదేశీ నిపుణులు డిసిస్కో, రిచర్డ్ డొన్నెల్లీ, డేవిడ్ పాల్లతో పాటు పోలవరం అథారిటీ కార్యదర్శి రఘురామ్, కేంద్ర జలశక్తి శాఖ డిప్యూటీ కమిషనర్ గౌరవ్ సింఘాల్, కేంద్రజలసంఘం సీఈ బక్షి, డైరెక్టర్ రాకేష్ తదితరులు ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించారు. జలవనరులశాఖ ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి దగ్గరుండి ప్రాజెక్టు పనులను చూపించారు. సమస్యలు ప్రస్తావిస్తూ వాటి పరిష్కారాలపై చర్చించాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేశారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన విదేశీ నిపుణుల బృందం:
- పోలవరంలో ఎలాంటి అధ్యయనాలు చేసేందుకైనా ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని ఈఎన్సీ నరసింహమూర్తి అన్నారు. ఆకృతులు త్వరగా ఖరారు చేయాలి తెలిపారు. 2027 డిసెంబరు నాటికి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలనే గడువును అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి అని కోరారు.
- గ్యాప్ 1, గ్యాప్ 2 ప్రధాన డ్యాంల మధ్య ఉన్న జి హిల్ ఎంత మేర తగ్గించాలనేది పరిస్థితులను బట్టి స్థానికంగా నిర్ణయించుకోవాలని విదేశీ నిపుణులు పేర్కొన్నారు. ఈ కొండలో మంచి రాయి ఉందన్న విషయాన్ని విదేశీ నిపుణుల బృందానికి అధికారులు చెప్పారు. మొత్తం అంతా అదే రాయి ఉందా లేదా అన్నది పరిశీలించిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకోవాలని వారు సూచించారు.
- ప్రస్తుతం గ్యాప్ 1 ప్రధాన డ్యాంలో రాళ్లు నింపుతున్నారు. ఇది 15 మీటర్ల స్థాయి నుంచి 17 మీటర్ల స్థాయి వరకు వచ్చింది. 25 మీటర్ల స్థాయి వరకు రాళ్లు నింపాలి. ఆ తర్వాత అగాథాలు పూడ్చాక ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణం ప్రారంభమవుతుందని తెలియజేశారు. ఆ స్థాయికి రాళ్లు నింపేందుకు మరో నెల సమయం పడుతుందని అధికారులు వివరించారు.
- ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణం కోసం మీనియేచర్ తరహా కట్టడం నిర్మాణానికి వర్షాలు ఇబ్బందిగా మారినందున, వర్షాలు తగ్గేవరకు వేచి ఉండాలని పోలవరం అధికారులు నిపుణులకు తెలిపారు.
- పోలవరంలో చేసే పని డాక్యుమెంటేషన్ చేయడంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని, దానిపై దృష్టి సారించాలని నిపుణులు కోరారు.
పోలవరం భూసేకరణ ఇష్యూ - 'మరాఠీ' రాక అధికారుల తికమక!
పోలవరానికి 5వ సారి విదేశీ నిపుణుల బృందం - నేటి నుంచి 3 రోజులు పర్యటన!