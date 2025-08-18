ETV Bharat / state

నల్లమలలో పెరిగిన పులులు - తగ్గిన ఆహారం - FOOD SHORTAGE FOR TIGERS LEOPARDS

ఆహార కొరతతో జనారణ్యంలో సంచారం - సమస్య పరిష్కారానికి అటవీ శాఖ ప్రత్యేక చర్యలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 5:58 PM IST

Food Shortage For Tigers And Leopards in Nallamala Forest : నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో పులులు, చిరుతల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. మరోవైపు వాటి ఆహారమైన దుప్పులు, సాంబార్‌లు, ఇతర జంతువుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతోంది. దీంతో ఆహార వేటలో భాగంగా అవి అడవి దాటి బయటకు వస్తున్నాయి. ఆ క్రమంలోనే కొద్ది రోజుల క్రితం దోర్నాల మండలం పెద్దబొమ్మలాపురం, అర్థవీడు మండలంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆవులు, గేదెలను సంహరించాయి. తాజాగా చిన్నారుట్ల చెంచు గిరిజన గూడెంలో ఓ చిరుత సంచరిస్తుండడం అక్కడి వారిని ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వన్య మృగాల ఆహార కొరత తీర్చేందుకు అటవీశాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి జింకలు, దుప్పులను ఇక్కడకు తరలిస్తోంది.

వాతావరణం అలవాటు చేసేందుకు ప్రత్యేక ఎన్‌క్లోజర్లు : కొందరు పారిశ్రామికవేత్తలు, ఔత్సాహికులు ప్రైవేటుగా జూలు ఏర్పాటు చేసి పెద్ద సంఖ్యలో వన్యప్రాణులను సాకుతున్నారు. ప్రభుత్వం వీటిని నిషేధించడంతో అధికారులు అక్కడ ఉన్న జంతువులను స్వాధీనం చేసుకుని సమీప అటవీ ప్రాంతాల్లో విడిచిపెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కాకినాడలోని ఓ ప్రైవేటు జూలో వందకు పైగా దుప్పులు, సాంబార్‌లతో పాటు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని కొండ ప్రాంతంలో మరో నలభైకి పైగా వన్యప్రాణులను స్వాధీనం చేసుకుని నల్లమలకు తరలించారు. వీటిని నేరుగా అడవిలో వదిలేస్తే కొత్త ప్రాంతం కావడంతో మనలేక ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఆ సమస్య తలెత్తకుండా ఇక్కడి వాతావరణం అలవాటు చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా ఎన్‌క్లోజర్లు ఏర్పాటు చేశారు.

వాతావరణానికి అలవాటు పడేలా : మార్కాపురం అటవీ డివిజన్‌ పరిధిలో దోర్నాల రేంజ్‌లోని తెట్టెగుండం, కొర్రప్రోలు రేంజ్‌లోని పెద్దపెంట, నెక్కంటి రేంజ్‌లోని ఆరెపెంట, గంగారపెంట ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా ఎన్‌క్లోజర్లు సిద్ధం చేశారు. హెక్టారు విస్తీర్ణంలో ఉండే ఎన్‌క్లోజర్‌ చుట్టూ తొమ్మిది అడుగుల కంచె వేశారు. బయట నుంచి తెచ్చే వన్యప్రాణులను 21 రోజుల పాటు వీటిలో ఉంచి సంరక్షిస్తారు. వాటికి అవసరమైన గడ్డి, నీరు అందులో అందుబాటులో ఉంచుతారు. ఈ వాతావరణానికి అలవాటు పడ్డాక అడవిలో విడిచిపెడతారు. పులులు, చిరుతలకు ఆహార కొరత రాకుండా ఈ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు దోర్నాల అటవీ క్షేత్రాధికారి హరి తెలిపారు.

చిరుత గుర్తింపు - 15 చోట్ల కెమెరాలు : ఈ నెల 13న అర్ధరాత్రి చిన్నారుట్ల చెంచు గిరిజనగూడెంలో నిద్రిస్తున్న మూడేళ్ల చిన్నారిని ఓ చిరుత నోట కరచి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించింది. తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తమై కేకలు వేయడంతో వదిలేసి వెళ్లిపోయింది. ఆ పరిసరాల్లోనే సంచరిస్తుండడంతో దాని జాడను పసిగట్టేందుకు అటవీ అధికారులు 15 చోట్ల కెమెరాలు బిగించారు. ఆదివారం వాటిని పరిశీలించగా గూడెంలో పులి సంచరిస్తున్న దృశ్యాలు నమోదయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో చిరుత బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చెంచు గిరిజనులకు అధికారులు పలు జాగ్రత్తలు తెలియజేశారు.

