ETV Bharat / state

వారం రోజులుగా అదే చికెన్​ - తనిఖీల్లో వెలుగు చూసిన నిజాలు - FOOD SAFETY RAIDS IN VIJAYAWADA

అడ్డగోలుగా ఆహార పదార్థాల నిల్వ - అవే విక్రయిస్తున్న బేకరీ, హోటళ్ల నిర్వాహకులు - 40 బృందాలతో అధికారుల తనిఖీలు

FOOD SAFETY RAIDS IN VIJAYAWADA
FOOD SAFETY RAIDS IN VIJAYAWADA (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 2:59 PM IST

3 Min Read

Food Safety Raids In Hotels And Bakeries In Vijayawada: ఏదో పని మీద బయటకొచ్చినప్పుడు ఆకలేస్తే కనిపించిన హోటల్​లో భోజనం చేస్తాం. లేదా ఏ బేకరికో వెళ్లి కేకో, పఫ్​లాంటిది తిని కడుపు నింపుకుంటాం. కానీ అది ఎంత డేంజరో తెలిస్తే ఇకపై ఎవరూ ఆ పని చేయరంటే చేయరు. విజయవాడ నగరంలో ఆహారకల్తీ నిరోధక, తూనికలు కొలతలశాఖ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీల్లో వెలుగు చూసిన నిజాలే ఇందుకు నిదర్శనం.

అధికారులు 40 బృందాలుగా ఏర్పడి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, స్వీట్‌షాపులు, బేకరీల్లో పరిశీలన చేశారు. సత్యనారాయణపురంలోని ఓ బేకరీలో నాసిరకం పదార్ధాల నిల్వలను గుర్తించారు. తీసుకున్న అనుమతి ఒకటైతే అక్కడ నిర్వహణ వేరేలా ఉండడాన్ని పరిశీలించారు. ఎక్కడా ప్యాకింగ్‌పై తయారీ తేదీ లేకపోవడం, తక్కువ రోజులోనే చెడిపోయే ఆహార పదార్ధాలను సైతం రోజుల తరబడి ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం, అవి నీటిలో నానిపోయి ఉండడం వంటి లోపాలను గుర్తించారు. ఆహార పదార్ధాల వంటలో చైనా సాల్ట్‌ వినియోగంపైనా పరిశీలన చేస్తున్నారు. ఆహార శాంపిళ్లను సేకరించారు. ఫుడ్‌ సేఫ్టీ కంట్రోల్‌ డిప్యూటీ కమిషనర్‌ నూతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు పర్యవేక్షణలో ఈ తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి.

అనుమతి ఒకటైతే - అక్కడ నిర్వహణ వేరేలా - తనిఖీలు నిర్వహించగా వెలుగులోకి విస్తుపోయే దారుణాలు (ETV)

సత్యనారాయణపురంలో యూఎస్‌ బేకరీలో పదార్థాల తయారీకి ఇష్టారీతిన రంగులు వాడుతున్నారని పూర్ణచంద్రరావు తెలిపారు. చాలా కాలం కిందట చేసినవి, తేదీ లేని బ్రెడ్లు, ఇతర పదార్థాలు శీతల యంత్రాల్లో నిల్వ ఉంచి అమ్ముతున్నారు. పాడైన పదార్థాలనూ అందులోనే ఉంచుతున్నారు. బేకరీలో నాన్​వెజ్​ ఫుడ్​కు అనుమతి లేకున్నా, వారం కిందటి చికెన్‌ దొరికింది.

  • గురునానక్‌ నగర్‌లో ఆంజనేయ రెస్టారెంట్‌లో 3 రోజుల కిందట చికెన్, మటన్‌ తదితర నాన్​వెజ్​ వంటకాలు నిల్వ చేశారు. వాటినే అమ్ముతున్నారు. వాటితో పాటు రిఫ్రిజిరేటర్​లో మూడు రోజుల కిందట వండిన అన్నం కూడా నిల్వ చేస్తున్నారు.
  • చాలా దుకాణాల్లో ఎలక్ట్రానిక్‌ కాటాలతో మాయ చేస్తున్నారు. కిలోకు 50-100 గ్రాములు వినియోగదారుల నుంచే దోచేస్తున్నారు. కూల్​డ్రింక్స్, ఐస్‌క్రీములు, వాటర్ బాటిల్స్​పై ఎమ్మార్పీ కంటే రూ.5 అదనంగా తీసుకుంటున్నారు. తూకాల్లో తేడాలు, ప్యాకెట్ల మీద ఏ విధమైన వినియోగదారుల సంరక్షణ నంబర్లు లేవు. అధిక ధరలకు విక్రయించడం, అనధికారిక కాటాలు ఉపయోగిస్తున్న వారిని గుర్తించాం. మొత్తం 26 కేసులు నమోదు చేశాం.

అడుగడుగునా ఉల్లంఘనలే: ఆహార భద్రత, తూనికల కొలతల అధికారులు సంయుక్తంగా 40 బృందాలుగా ఏర్పడి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, స్వీట్‌ దుకాణాలు మొదలైన 40 ఆహార విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. పదుల సంఖ్యలో దుకాణాల్లోనూ సోదాలు చేశారు. దాదాపు ఏ దుకాణమూ నిబంధనలు పాటించడం లేదు. అపరిశుభ్రత నడుమ పదార్థాల తయారీ, నిల్వ చేసిన ఆహారాన్ని విక్రయించడం, విపరీతంగా రంగుల వినియోగం, కాటాలు రెన్యువల్‌ చేయించకుండా వాడకం, అధిక ధరల అమ్మకాలు, గడువు తేదీలు ముద్రించకుండా అమ్మకాలు ఇలా ఉల్లంఘనలే ఏ దుకాణంలో అయినా దర్శనం ఇచ్చాయి. ఆహార భద్రత అధికారులు 40 దుకాణాల్లో 39 నమూనాలు సేకరించారు. వాటిని పరీక్షలకు పంపారు. 26 మందికి నోటీసులు ఇచ్చారు. 100 కిలోల నిల్వ ఉన్న మాంసం, ఇతర బేకరీ పదార్థాలు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మొక్కుబడి తనిఖీలతోనే ఇదంతా: ఆహార భద్రత, తూనికల కొలతల శాఖల్లో సిబ్బంది కొరతతో తనిఖీలు పడకేశాయి. ఉన్నవారితో అరకొర తనిఖీలు చేస్తున్నారు. వినియోగదారులు స్పందన, ఇతర మార్గాల్లో ఫిర్యాదు చేస్తే గానీ అధికారులు కదలడం లేదు. దీని కారణంగా దుకాణదారులు, అమ్మకందారులు ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తున్నారు. నగరం మొదలు ఉమ్మడి జిల్లాలో అనుమతులు లేని దుకాణాలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చాయి. తోపుడుబండ్ల నుంచి పెద్ద రెస్టారెంట్ల వరకు అన్నింటా అడ్డగోలు వ్యవహరమే. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టాలి అంటే నిత్యం తనిఖీలు, కఠిన చర్యలతోనే పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. ఎవరైనా ఆహారం కల్తీ అయినట్లు సమాచారం ఇవ్వాలనుకుంటే రాష్ట్రస్థాయి సహాయ కేంద్రం ఫోన్‌ నంబరు 08645297245కు తెలియజేయవచ్చు.

పది రోజుల కిందట వండి, శీతల యంత్రాల్లో నిల్వ చేసిన ఆహారాన్ని అమ్మడం, వాటిని తేదీలు, ధరలు లేకుండా అడ్డగోలు వ్యవహారాలు చేస్తున్నారు. నిబంధనలు గాలికి వదిలేసి వారికి ఇష్టారీతిన రంగులు వేసి వండిన వంటకాలు విక్రయిస్తున్నారు. వెరసి ఉమ్మడి జిల్లాలో అయితే ఆహార విక్రయందారులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. ఎమ్మార్పీలతో ప్రమేయం లేకుండా అక్రమ తూకాలతో దుకాణదారులు కూడా వినియోగదారులను అడ్డగోలుగా దోచేస్తున్నారు. ఆహార భద్రత, తూనికలు కొలతల శాఖ అధికారులు సంయుక్త తనిఖీలు చేయగా, విస్తుపోయే దారుణాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఆహార పదార్ధాల్లో కొరవడిన నాణ్యత - అనారోగ్యం బారిన జనం

అంతా కల్తీ! అంతంతే తనిఖీ - ఇష్టారాజ్యంగా హోటళ్లు, ఫాస్ట్‌పుడ్‌ సెంటర్లు

Food Safety Raids In Hotels And Bakeries In Vijayawada: ఏదో పని మీద బయటకొచ్చినప్పుడు ఆకలేస్తే కనిపించిన హోటల్​లో భోజనం చేస్తాం. లేదా ఏ బేకరికో వెళ్లి కేకో, పఫ్​లాంటిది తిని కడుపు నింపుకుంటాం. కానీ అది ఎంత డేంజరో తెలిస్తే ఇకపై ఎవరూ ఆ పని చేయరంటే చేయరు. విజయవాడ నగరంలో ఆహారకల్తీ నిరోధక, తూనికలు కొలతలశాఖ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీల్లో వెలుగు చూసిన నిజాలే ఇందుకు నిదర్శనం.

అధికారులు 40 బృందాలుగా ఏర్పడి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, స్వీట్‌షాపులు, బేకరీల్లో పరిశీలన చేశారు. సత్యనారాయణపురంలోని ఓ బేకరీలో నాసిరకం పదార్ధాల నిల్వలను గుర్తించారు. తీసుకున్న అనుమతి ఒకటైతే అక్కడ నిర్వహణ వేరేలా ఉండడాన్ని పరిశీలించారు. ఎక్కడా ప్యాకింగ్‌పై తయారీ తేదీ లేకపోవడం, తక్కువ రోజులోనే చెడిపోయే ఆహార పదార్ధాలను సైతం రోజుల తరబడి ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం, అవి నీటిలో నానిపోయి ఉండడం వంటి లోపాలను గుర్తించారు. ఆహార పదార్ధాల వంటలో చైనా సాల్ట్‌ వినియోగంపైనా పరిశీలన చేస్తున్నారు. ఆహార శాంపిళ్లను సేకరించారు. ఫుడ్‌ సేఫ్టీ కంట్రోల్‌ డిప్యూటీ కమిషనర్‌ నూతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు పర్యవేక్షణలో ఈ తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి.

అనుమతి ఒకటైతే - అక్కడ నిర్వహణ వేరేలా - తనిఖీలు నిర్వహించగా వెలుగులోకి విస్తుపోయే దారుణాలు (ETV)

సత్యనారాయణపురంలో యూఎస్‌ బేకరీలో పదార్థాల తయారీకి ఇష్టారీతిన రంగులు వాడుతున్నారని పూర్ణచంద్రరావు తెలిపారు. చాలా కాలం కిందట చేసినవి, తేదీ లేని బ్రెడ్లు, ఇతర పదార్థాలు శీతల యంత్రాల్లో నిల్వ ఉంచి అమ్ముతున్నారు. పాడైన పదార్థాలనూ అందులోనే ఉంచుతున్నారు. బేకరీలో నాన్​వెజ్​ ఫుడ్​కు అనుమతి లేకున్నా, వారం కిందటి చికెన్‌ దొరికింది.

  • గురునానక్‌ నగర్‌లో ఆంజనేయ రెస్టారెంట్‌లో 3 రోజుల కిందట చికెన్, మటన్‌ తదితర నాన్​వెజ్​ వంటకాలు నిల్వ చేశారు. వాటినే అమ్ముతున్నారు. వాటితో పాటు రిఫ్రిజిరేటర్​లో మూడు రోజుల కిందట వండిన అన్నం కూడా నిల్వ చేస్తున్నారు.
  • చాలా దుకాణాల్లో ఎలక్ట్రానిక్‌ కాటాలతో మాయ చేస్తున్నారు. కిలోకు 50-100 గ్రాములు వినియోగదారుల నుంచే దోచేస్తున్నారు. కూల్​డ్రింక్స్, ఐస్‌క్రీములు, వాటర్ బాటిల్స్​పై ఎమ్మార్పీ కంటే రూ.5 అదనంగా తీసుకుంటున్నారు. తూకాల్లో తేడాలు, ప్యాకెట్ల మీద ఏ విధమైన వినియోగదారుల సంరక్షణ నంబర్లు లేవు. అధిక ధరలకు విక్రయించడం, అనధికారిక కాటాలు ఉపయోగిస్తున్న వారిని గుర్తించాం. మొత్తం 26 కేసులు నమోదు చేశాం.

అడుగడుగునా ఉల్లంఘనలే: ఆహార భద్రత, తూనికల కొలతల అధికారులు సంయుక్తంగా 40 బృందాలుగా ఏర్పడి హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, స్వీట్‌ దుకాణాలు మొదలైన 40 ఆహార విక్రయ కేంద్రాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు. పదుల సంఖ్యలో దుకాణాల్లోనూ సోదాలు చేశారు. దాదాపు ఏ దుకాణమూ నిబంధనలు పాటించడం లేదు. అపరిశుభ్రత నడుమ పదార్థాల తయారీ, నిల్వ చేసిన ఆహారాన్ని విక్రయించడం, విపరీతంగా రంగుల వినియోగం, కాటాలు రెన్యువల్‌ చేయించకుండా వాడకం, అధిక ధరల అమ్మకాలు, గడువు తేదీలు ముద్రించకుండా అమ్మకాలు ఇలా ఉల్లంఘనలే ఏ దుకాణంలో అయినా దర్శనం ఇచ్చాయి. ఆహార భద్రత అధికారులు 40 దుకాణాల్లో 39 నమూనాలు సేకరించారు. వాటిని పరీక్షలకు పంపారు. 26 మందికి నోటీసులు ఇచ్చారు. 100 కిలోల నిల్వ ఉన్న మాంసం, ఇతర బేకరీ పదార్థాలు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మొక్కుబడి తనిఖీలతోనే ఇదంతా: ఆహార భద్రత, తూనికల కొలతల శాఖల్లో సిబ్బంది కొరతతో తనిఖీలు పడకేశాయి. ఉన్నవారితో అరకొర తనిఖీలు చేస్తున్నారు. వినియోగదారులు స్పందన, ఇతర మార్గాల్లో ఫిర్యాదు చేస్తే గానీ అధికారులు కదలడం లేదు. దీని కారణంగా దుకాణదారులు, అమ్మకందారులు ఇష్టారీతిన వ్యవహరిస్తున్నారు. నగరం మొదలు ఉమ్మడి జిల్లాలో అనుమతులు లేని దుకాణాలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చాయి. తోపుడుబండ్ల నుంచి పెద్ద రెస్టారెంట్ల వరకు అన్నింటా అడ్డగోలు వ్యవహరమే. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టాలి అంటే నిత్యం తనిఖీలు, కఠిన చర్యలతోనే పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. ఎవరైనా ఆహారం కల్తీ అయినట్లు సమాచారం ఇవ్వాలనుకుంటే రాష్ట్రస్థాయి సహాయ కేంద్రం ఫోన్‌ నంబరు 08645297245కు తెలియజేయవచ్చు.

పది రోజుల కిందట వండి, శీతల యంత్రాల్లో నిల్వ చేసిన ఆహారాన్ని అమ్మడం, వాటిని తేదీలు, ధరలు లేకుండా అడ్డగోలు వ్యవహారాలు చేస్తున్నారు. నిబంధనలు గాలికి వదిలేసి వారికి ఇష్టారీతిన రంగులు వేసి వండిన వంటకాలు విక్రయిస్తున్నారు. వెరసి ఉమ్మడి జిల్లాలో అయితే ఆహార విక్రయందారులు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. ఎమ్మార్పీలతో ప్రమేయం లేకుండా అక్రమ తూకాలతో దుకాణదారులు కూడా వినియోగదారులను అడ్డగోలుగా దోచేస్తున్నారు. ఆహార భద్రత, తూనికలు కొలతల శాఖ అధికారులు సంయుక్త తనిఖీలు చేయగా, విస్తుపోయే దారుణాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఆహార పదార్ధాల్లో కొరవడిన నాణ్యత - అనారోగ్యం బారిన జనం

అంతా కల్తీ! అంతంతే తనిఖీ - ఇష్టారాజ్యంగా హోటళ్లు, ఫాస్ట్‌పుడ్‌ సెంటర్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

NO FOOD SAFETY INSPECTIONSNEGLIGENCE OF FOOD SAFETYVIJAYAWADA FOOD SAFETY RAIDSFOOD SAFETY RAIDS IN APFOOD SAFETY RAIDS IN VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.