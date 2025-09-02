ETV Bharat / state

నిల్వ చేసిన ఫుడ్​ సర్వ్​ చేస్తున్నారా? - ఈ నెంబరుకు ఫిర్యాదు చేయండి! - A CALL FOR ACTION FOOD ADULTERATION

గడువు తీరిన ఆహార పదార్థాలను గుర్తించిన ఫుడ్ సేప్టీ అధికారులు - కల్తీ నిర్ధారణ అయితే రూ.10 లక్షల వరకూ జరిమానా

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 2:40 PM IST

Food Safety Officials Action on Adulteration Food in Visakha District: రాష్ట్రంలో పలు భోజన హోటళ్లలో కాలం చెల్లిన ఆహార పదార్ధాలను విక్రయించిన వారిపై ఫుడ్ సేప్టీ అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల విశాఖ జిల్లాలో ప్రధాన పట్టణాలైన వైజాగ్, అనకాపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో ముమ్మరంగా హోటళ్లలో తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో నిబంధనలు పాటించకుండా ఆహార పదార్ధాలను తయారు చేస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. దాంతో హోటల్ యాజమాన్యాలపై పలు కేసులను చేశారు. అంతేకాకుండా ఇటువంటి ఘటనలపై సంబంధిత ఫోన్​ నంబరుకు సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ఫుడ్ సేప్టీ అధికారులు ఇటీవల విశాఖ నగరంలో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, కర్రీ పాయింట్లలో తనిఖీలు చేసి నిల్వ ఉంచిన, గడువు తీరిన ఆహార పదార్థాలను గుర్తించారు. వాటి నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్‌కు పంపించారు. వాటిలో 10 నమూనాలు ప్రమాదకరమైనవని తేలింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన నిర్వాహకులపై దాదాపు 43 కేసులు నమోదు చేశారు. ప్రతినెల సుమారుగా 15 రోజుల పాటు ఆహార భద్రత అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ ఆహార కల్తీకి పాల్పడుతున్న నిర్వాహకులపై చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలు సైతం ఎక్కడైనా ఇలాంటివి గుర్తిస్తే ఫిర్యాదు చేయవచ్చని అధికారులు ప్రకటించారు.

భద్రతా ప్రమాణాలను విస్మరిస్తే చర్యలు: నిత్యావసర వస్తువులైన బియ్యం, కూరగాయలు, పప్పులు, ఉప్పు, మాంసం, గుడ్లు, పండ్లు, నూనె లాంటి వస్తువులతో పాటు డెయిరీ ఉత్పత్తులైన పాలు, పెరుగు, శీతల పానీయాలు బేకరీ ఉత్పత్తులైన కేకులు, బ్రెడ్‌ విక్రయించే దుకాణాలు ఆయా పదార్థాలు ఎప్పుడు ప్యాక్‌ చేశారు? అదే విధంగా వాటి ఖరీదు, బరువు, ఎప్పటి వరకు వినియోగించాలి? లైసెన్సు, తదితర అంశాలతో సహా కస్టమర్‌ కేర్‌ నెంబర్‌ను కూడా ముద్రించాలి. 100 గ్రాముల్లో ఎన్ని ప్రొటీన్స్, ఖనిజాలు, విటమిన్లు, కొవ్వు ఉన్నాయో కవర్‌పై ఉండి తీరాలి.

ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఎఐ (ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అండ్‌ స్టాండర్డ్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా) చట్టం ప్రకారం తినేందుకు పనికిరాని ఆహార పదార్ధాలను విక్రయిస్తే కఠినమైన చర్యలను తీసుకుంటామని ఫుడ్ సేప్టీ అధికారి జి.వి. అప్పారావు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. తనిఖీలలో సేకరించిన నమూనాలను ల్యాబ్‌లో పరీక్షలు చేయిస్తామనీ, నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు నిర్ధారణ అయితే రూ.10 లక్షల వరకూ జరిమానాలను విధిస్తామని హెచ్చరించారు.

ఆహార కల్తీపై ఫిర్యాదు: ప్రజలు సైతం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కోసం తలపెట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాలని అధికారులు పిలుపునిచ్చారు. అందుకు అనుగుణంగా దుకాణాలు, హోటళ్లలో ఎవరైనా నాసిరకం సరకులు గానీ, నిల్వ ఉంచిన ఆహారాన్ని గానీ విక్రయిస్తున్నట్లు అనుమానం వస్తే సమాచారాన్ని 9912199284 ఫోన్‌ నెంబర్‌కు ఫిర్యాదు చేయాలని వివరించారు. ఈ విధంగా సమాచారాన్ని ఇచ్చినట్లయితే వెంటనే నిర్వాహకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఫుడ్ సేప్టీ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

