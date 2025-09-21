కుప్పంలో ఆహారశుద్ధి పరిశ్రమలకు పెద్దపీట - మరోచోట ఆటోమొబైల్‌ యూనిట్లు

ETV Bharat / state

Industrial Parks in Tirupati Districts
Representation image of processing industries (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 2:08 PM IST

Industrial Parks in Tirupati Districts : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో ప్రతిపాదించిన పారిశ్రామిక పార్కుల్లో ఏయే పరిశ్రమలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే అంశంపై ఓ స్పష్టమైన నిర్ణయానికి వచ్చింది. తొలుత విజయపురం మండలంలోని కోశలనగరంలో ఆటోమొబైల్, అనుబంధ పరిశ్రమలకు పెట్టుబడులు ఆహ్వానించాలని నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ విస్తారంగా భూమి ఉన్నందున ఆహారశుద్ధి, డెయిరీ, దుస్తులు, ఎలక్ట్రానిక్, ఆటోమొబైల్‌ రంగాలకు సంబంధించిన యూనిట్లు నెలకొల్పాలని భావిస్తున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోన్న కుప్పంలో ప్రధానంగా ఆహారశుద్ధి పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేయనున్నారు.

  • రాష్ట్రాన్ని అంతరిక్ష- రక్షణ రంగాల కీలక కేంద్రంగా మార్చాలని అనుకుంటున్న నేపథ్యంలో తొట్టంబేడు మండలం రౌతుసూరమాలలో స్పేస్‌ సిటీని నెలకొల్పేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. దాదాపు 300 ఎకరాలు దీని కోసం కేటాయించాలని కసరత్తు చేస్తున్నారు. సమీపంలోనే శ్రీహరికోట ఉన్నందున స్పేస్‌ సిటీని ఈ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.
  • దుగరాజపట్నంలో షిప్‌ బిల్డింగ్, నౌకల మరమ్మతు, నిర్వహణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

కుప్పానికి రెండేళ్ల ముందే కృష్ణా పుష్కరాలు వచ్చాయి: సీఎం చంద్రబాబు

వ్యాధులకు గురైన వారి ఇంటి వద్దకే వెళ్లి చికిత్సలు అందించే ‘సంజీవని’ని త్వరలో అమలు చేస్తామని, ఇందుకోసం సహకారం, సాంకేతిక సహాయం అందించేందుకు బిల్‌గేట్స్‌ ముందుకొచ్చారని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. ఇప్పటికే కుప్పంలో పైలట్‌ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడంతో చిత్తూరులో మొదలు పెట్టామని తెలిపారు. రామాయణంలో లక్ష్మణుడి ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ఆంజనేయుడు సంజీవని కోసం కొండనే తీసుకొచ్చినట్లు రోగులకు చికిత్సలు అందించేందుకు అత్యాధునిక వైద్యాన్ని ఇంటి వద్దకే తీసుకొస్తామన్నారు.

పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో శనివారం నిర్వహించిన ‘స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర’ కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు పాల్గొని ప్రజావేదికలో మాట్లాడారు. అనంతరం ప్లాస్టిక్‌ రహిత సమాజానికి కృషి చేస్తున్న వివిధ మున్సిపల్‌ కమిషనర్లను, మార్గదర్శులను ఆయన సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో మంత్రులు పి.నారాయణ, గొట్టిపాటి రవికుమార్, ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, ఎమ్మెల్యే బ్రహ్మారెడ్డి, స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ పట్టాభి, జిల్లా కలెక్టర్‌ కృతికా శుక్లా, ఎస్పీ కృష్ణారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు మాచర్ల పట్టణంలోని యాదవబజారు చెరువు వద్ద స్థానికులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో కలిసి రహదారులు, పరిసరాలను సీఎం చంద్రబాబు శుభ్రం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా వారి బాగోగులు అడిగి తెలుసుకున్నారు. స్వచ్ఛ రథాలను ప్రారంభించారు. అనంతరం ప్రజావేదిక వద్దకు చేరుకుని బంగారు కుటుంబాలు, మార్గదర్శులు, ప్రజలనుద్దేశించి మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ధనికాపేదా తారతమ్యం లేకుండా అందరికీ యూనివర్సల్‌ హెల్త్‌ పాలసీ ద్వారా రూ.2.50 లక్షల చొప్పున నగదు రహిత వైద్యసేవలు అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఎన్టీఆర్‌ వైద్య సేవల కింద పేదవారికి రూ.25 లక్షల వరకు చికిత్స అందించాలని నిర్ణయించమని పేర్కొన్నారు. పల్నాడుకు జీవనాడి 1.25 లక్షల ఎకరాలకు సాగు నీరందించే వరికపూడిశెల ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తిచేసే బాధ్యత తనదని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. అంతేకాదు గోదావరి నీళ్లను సాగర్‌ కుడికాలువకు తీసుకొస్తామని కేంద్రంతో మాట్లాడి మిర్చి బోర్డు ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తామని వెల్లడించారు.

ఇలాగైతే ‘మల్లవల్లి’ ఎలా? - సీఎం ఆదేశించినా పూర్తికాని ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ

