గురుకులంలో 100మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత - ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మంత్రుల ఆరా - FOOD POISON FOR STUDENTS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Food Poison for Students in Ambedkar Gurukulam in Naidupet : తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేటలోని అంబేడ్కర్‌ గురుకులంలో విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దాదాపు 100 మంది విద్యార్థులకు వాంతులు, విరేచనాలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. రెండు రోజుల కిందట వండిన ఆహార పదార్థాలను ఆదివారం మధ్యాహ్నం భోజనంలో వండించడం వల్లనే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని తోటి విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు.

Naidupet Tirupati District : అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులను గురుకుల సిబ్బంది హుటాహుటిన నాయుడుపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షించి కలుషిత ఆహారం తినడం వల్లే విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైనట్లు వెల్లడించారు. ఇందులో 50 మంది పిల్లలు తీవ్ర, మరో 50 మంది స్వల్ప అనారోగ్యం పాలయ్యారు. కొంత మంది విద్యార్థులను మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం గుడివాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ సంఘటనపై మంత్రి, ఎమ్మెల్యే, కలెక్టర్ మున్సిపల్​ కమిషనర్​, తహసీల్దార్, స్పందించారు.

