Food Menu Violation In Govt Hospitals Telangana : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు అందిస్తున్న భోజనంలో గుత్తేదారులు పూర్తిస్థాయిలో మెనూను పాటించడం లేదు. దీనపై సరైన పర్యవేక్షణ కరవై, తినేవారు ప్రశ్నించకపోతుండటంతో వారిదే ఇష్టారాజ్యంగా మారింది. రోగులకు ఉచితంగా పోషకాహారం అందించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చినా ఎక్కడా అమలు కావడంలేదు. శుక్రవారం మెదక్ జిల్లాలో వైద్య విధాన ఆసుపత్రులను 'ఈటీవీ భారత్' బృందం పరిశీలించగా పలు అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
చపాతీలు ఇవ్వడం లేదు : మెదక్ ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రిలో మెనూను సరిగా పాటించడం లేదు. ఆరోగ్యశ్రీతో పాటు సాధారణ రోగులకు సైతం ఆరు చపాతీలు ఇవ్వాల్సి ఉండగా కేవలం రెండు మాత్రమే ఇస్తున్నారు. పలువురికి అసలే ఇవ్వకపోవడం గమనార్హం. అన్నం, వంకాయ కూర, పప్పు, మజ్జిగ అందజేశారు. మాతాశిశు సంరక్షణ కేంద్రంలో మాత్రం కూరలు నాణ్యంగా ఉన్నాయి.
రోగులకు మెనూ ఇలా :
- ఉదయం: ఇడ్లీ, కిచిడీ , ఉప్మా చట్నీ, పొంగలి, టీ, బ్రెడ్ ముక్కలు.
- మధ్యాహ్న భోజనం: అన్నం లేదా ఆరు చపాతీలు, కూర, సాంబారు, పెరుగు, అరటిపండు, గుడ్డు.
- రాత్రి వేళ: అన్నం లేదా ఆరు చపాతీలు, కూర, సాంబారు, గుడ్డు.
పేరుకే మెనూ : నర్సాపూర్ ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ వైద్యశాలలో 70 మంది ఇన్పేషెంట్లు ఉన్నారు. వారికి ఉదయం పాలు, ఉప్మా ఇచ్చారు. మధ్యాహ్నం అన్నం, గుడ్డు, అరటిపండు, బీరకాయ పెసర, పప్పు అందించారు. కాగా పెరుగు ఇవ్వలేదు. అరటి పండ్లు బాగుండటం లేవని రోగులు వాపోయారు.
నాణ్యమైన భోజనం అందేలా చర్యలు : అన్ని ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందించడానికి కృషి చేస్తున్నామని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల సమన్వయకర్త శివదయాళ్ అన్నారు. ఎక్కడ మెనూ అమలు కావడంలేదు పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. అలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
"అన్ని ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందించడానికి కృషి చేస్తున్నాం. ఎక్కడ మెనూ అమలు కావడం లేదో పరిశీలిస్తాం. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటాం." - శివదయాళ్, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల జిల్లా సమన్వయకర్త
ఇంటి భోజనమే దిక్కు : తూప్రాన్ సామాజిక ఆసుపత్రిలో రోగులకు వడ్డిస్తున్న భోజనం, కూరలు రుచిగా ఉండటం లేదు. దీంతో రోగుల సహాయకులు ఇంటి నుంచే భోజనాన్ని తీసుకరావడం గమనార్హం. రామాయంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆరుగురు ఇన్పేషంట్లుగా ఉన్నారు. వారికి పప్పుచారు, గడ్డు, సొరకారయ, మజ్జిగ అందజేశారు.
పోషకాహార నిపుణులు కరవై : రోగులకు మెనూ ప్రకారం అందించే ఆహారం సరైన కొలతల్లో ఇవ్వాలి. చాలాచోట్ల దీన్ని పాటించడం లేదు. మెనూను పట్టించుకోకపోవడానికి పోషకాహార నిపుణులు లేకపోవడమే ప్రధాన కారణం. జిల్లా ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రితో పాటు మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రం, మిగతా ఆసుపత్రుల్లో ఈ పోస్టులే లేవు. జిల్లా కేంద్రంలోని ఆసుపత్రుల్లో డైటీషియన్ ఉండాలి. కొన్ని చోట్ల మెనూలో సూచించిన మేర అమలు కావడం లేదు.
కనీస జాగ్రత్తలు పాటించకుండ రోగులకు ఆహారం - ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న సిబ్బంది
ఆసుత్రుల్లో నకిలీ దందా - సీఎంఆర్ నిధులకు గండి కొడుతున్న పలు ఆసుపత్రులు