విశాఖ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ - పసందైన వంటల రుచులను ఆస్వాదించిన నగరవాసులు

ఘనంగా వైజాగ్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభం - పాల్గొన్న ఎంపీ శ్రీభరత్, పర్యాటకశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్

Food Festival At Vizag MGM Grounds
Food Festival At Vizag MGM Grounds (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read

Vizag Food Festival At MGM Grounds: మనకు నచ్చిన వంటకం కళ్ల ముందు కనిపిస్తే చాలు, ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా హాంఫట్‌ అని లాగించేస్తుంటాం. సరిగ్గా అలాంటి దృశ్యమే విశాఖలోని వుడా పార్కు ఎంజిఎం మైదానంలో శుక్రవారం సాయంత్రం కనిపించింది. విశాఖ టూరిజం, ఏపీ హోటల్స్‌ అండ్‌ మర్చంట్స్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలోని ఏర్పాటు చేసిన వైజాగ్‌ ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్‌కు నగరవాసులు భారీగా తరలి రావడంతో మైదానమంతా జనంతో కిక్కిరిపోయింది. స్టాల్స్‌ వద్ద సైతం భోజన ప్రియులు బారులు తీరారు.

విశాఖపట్నంలో ఫుడ్ ఫెస్టివల్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. పర్యాటకశాఖ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా విశాఖ నగరంలోని వివిధ హోటళ్ల భాగస్వామ్యంతో మూడు రోజులపాటు ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తోంది. స్టార్ హోటళ్ల నుంచి సాధారణ హోటళ్ల వరకు అందరూ ఇందులో పాల్గొని వివిధ ఫుడ్ స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫుడ్ ఫెస్టివల్​కు సుమారు 38,000 మంది వచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

విశాఖలో పసందైన వంటలతో ఫుడ్ ఫెస్టివల్ (ETV)

భారీ సంఖ్యలో నగరవాసులు ఈ ఫుడ్ ఫెస్టివల్​కు తరలివచ్చి వివిధ రకాల వంటల రుచులను ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ శ్రీభరత్, పర్యాటకశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్, జిల్లా కలెక్టర్ హరేంధిర ప్రసాద్​లు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మెయిన్ కోర్సు ఆహార పదార్థాల తయారీలో డాల్ఫిన్ హోటల్స్ మొదటి బహుమతిని కైవసం చేసుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు సందర్శకులను విశేషంగా అలరించాయి.

కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్‌ మాట్లాడుతూ వైజాగ్‌లో ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఏ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినా విజయవంతమవుతుందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కార్యక్రమాలను మరిన్ని చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు.

"వైజాగ్‌లో ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఏ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినా విజయవంతమవుతుంది. విశాఖను ప్రముఖ పర్యాటక కేెంద్రంగా అబివృద్ధి చేయాలనే ఓ గొప్ప సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కార్యక్రమాలను మరిన్ని చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది". -శ్రీ భరత్, విశాఖ ఎంపీ

"ఇంత భారీ ఎత్తున విశాఖలో ఫుడ్ ఫెస్టివల్​ను నిర్వహించుకుని దాదాపు 6 సంవత్సరాలు కావొస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి మరెన్నో కార్యక్రమాలను విశాఖను వేదికగా చేసుకుని నిర్వహించనున్నాం. దానికి సంబంధించి ఓ ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందించనున్నాం. విశాఖపట్నం అనేది దేశంలోనే ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఆలోచనతో ఉన్నాం". -అజయ్ జైన్, పర్యాటకశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి

ఆంధ్ర, విదేశీ రుచులను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అభినందనీయమని పాకశాస్త్ర నిపుణులను ప్రశంసించారు. కార్యక్రమంలో ఓ యువతి మంటలతో చేసిన నృత్య విన్యాసాలు చూపరులను అబ్బురపరిచాయి. మెయిన్‌ కోర్సు ఆహార పదార్థాల తయారీలో డాల్ఫిన్‌ హోటల్స్‌, స్టార్టర్స్‌ తయారీలో దసపల్లా హోటల్స్‌ ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం విశేషం.

విశాఖ​లో నోరూరించే ఫుడ్​ ఫెస్టివల్.. వంటలతో ఆకట్టుకున్న విద్యార్థులు​

వారెవ్వా.. విశాఖ హోటళ్లలో పల్లె వాతావరణం

