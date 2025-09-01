ETV Bharat / state

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే! - FLOODING IN KAMAREDDY

కట్టు కాలువల ఆక్రమణతో బస్తీల్లోకి వరద - వెంచర్లు, నిర్మాణాలతో కుంచించుకు పోయిన కాలువలు - కామారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాల్లో నష్టానికి ప్రధాన కారణం ఇవే

Flooding in Kamareddy
రామాయంపేటలో ముంపునకు గురైన ఓ కాలనీ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 12:05 PM IST

2 Min Read

Floods in Kamareddy, Medak Districts : 'చీమా చీమా ఎందుకు కుట్టావంటే, నా పుట్టలో వేలుపెడితే నే కుట్టనా' అన్న నానుడి మూడు రోజుల క్రితం వరదలతో ముంపునకు గురై అతలాకుతలం అయిన బస్తీలు, కాలనీలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. కామారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాల్లో బుధ, గురువారాల్లో కురిసిన అత్యంత భారీ వర్షాలతో పలు పట్టణాలు, గ్రామాలు చిగురుటాకులా వణికాయి. ఈ ముంపునకు కారణాలు ఏంటని ఆరా తీస్తే మానవ తప్పిదాలేనని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. గొలుసు కట్టు చెరువుల వ్యవస్థపై కనీస పర్యవేక్షణ చర్యలు లేవు. అలుగు మీదుగా దిగువకు ప్రవాహం వెళ్లాల్సిన కట్టు కాలువలు కొందరి ఆక్రమణలతో కుంచించుకుపోయాయి. దీంతో చెరువులన్నీ కలిసి గ్రామాలు, బస్తీలపై పడ్డాయి. ఇవే క్రమంగా వివిధ వాగుల్లో కలిసి కల్వర్టులు, రహదారులను ఒక్కసారిగా ముంచాయి.

Flooding in Kamareddy
రామాయంపేటలో కుంచించుకుపోయిన నాలా (కట్టు కాలువ) (Eenadu)
  • మెదక్‌ జిల్లా రామాయంపేట, నిజాంపేట మండలాల్లో పలు చెరువుల నుంచి దిగువకు నీటి ప్రవాహం వెళ్లే కట్టు కాలువలు చాలా వరకు ఆక్రమణలకు గురయ్యాయి. కొత్త చెరువు నుంచి మల్లె చెరువుకు వెళ్లే కాలువ నుంచి వచ్చే వరదతో ఏటా ఇళ్లలోకి నీళ్లు వస్తున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ చెబుతున్నారు. మోతుకుంట, కస్మాన్‌కుంట, కుమ్మరికుంట, మల్లెచెరువుల గొలుసుకట్టు కాలువలు కుంచించుకుపోయాయి. ఈ చెరువుల నుంచి వచ్చిన వరద రెడ్డి కాలనీ, బీసీ కాలనీ, అక్కల బస్తీలను ముంచెత్తింది.
  • కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోనూ చెరువులు భారీ వర్షానికి ఒక్కోటి నిండి కాలనీలపై పడ్డాయి. రుక్మిణి కుంట, బతుకమ్మ కుంటలు కేవలం పేర్లకే మిగిలాయి. బతుకమ్మ కుంట ప్రాంతం నుంచి వరద టీచర్స్‌ కాలనీ వైపు వచ్చింది. పెద్ద చెరువు అలుగు కాలువ కబ్జాకు గురైంది. జీఆర్‌ కాలనీ, హౌసింగ్‌ బోర్డు కాలనీలు పూర్తిగా ముంపునకు గురయ్యాయి.
  • చెరువుల నీటి మట్టాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడంలోనూ పలు లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి. వరదలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటే ముందుగానే కట్టలకు గండ్లు కొట్టడం, తూములు తెరిచి ఉంచే పనులు చేపట్టే లస్కర్లు(నీటి పారుదల శాఖ) పూర్తిస్థాయిలో లేకపోవడం ముంపు ఏర్పడటానికి మరో కారణంగా అర్థమవుతోంది.

కోలుకోని కామారెడ్డి : భారీ వర్షానికి, వరదలకు ప్రభావితమైన కామారెడ్డి జిల్లా ఇంకా కోలుకోలేదు. జిల్లాలో కీలకమైన రహదారులన్నీ ఘోరంగా ధ్వంసమయ్యాయి. వాన బీభత్సానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా విద్యుత్‌ స్తంభాలు ఎక్కడికక్కడ పడిపోయాయి. వాహనాలు, మోటార్లు నీళ్లలో తడిచి పాడైపోయాయి. వాటికి మరమ్మతులు చేయాలంటే పట్టణాలకు తప్పకుండా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కానీ రోడ్లకు మరమ్మతులు పూర్తి చేస్తే తప్ప ప్రజా జీవనం ముందుకు సాగని వాతావరణం నెలకొంది.

నేషనల్ హైవే 44పై టేక్రియాల్‌ గ్రామం వద్ద అడ్లూర్‌ ఎల్లారెడ్డి చెరువు అలుగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో రోడ్డు కోతకు గురైంది. మూడు రోజులుగా వాహనాల రాకపోకలు ఒకే వైపులో జరుగుతున్నాయి. పోచారం ప్రాజెక్టు వరద ధాటికి హైదరాబాద్‌ నుంచి బోధన్‌ వెళ్లే నేషనల్​ హైవే అప్రోచ్‌ రోడ్డు 100 మీటర్లకు పైగా పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. వంతెనకు ఉన్న గోడకు తాళ్లు కట్టుకుని ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి కామారెడ్డి కేంద్రానికి వచ్చే ప్రధాన మార్గంలో హౌసింగ్‌ బోర్డు కాలనీ వద్ద రోడ్డు 200 మీటర్ల వరకు దెబ్బతింది. ఇక్కడ సైతం వాహనాలు ఒకే వైపునే ప్రయాణిస్తున్నాయి.

కామారెడ్డిలో ఖాళీ అవుతున్న ఇళ్లు - బతుకు జీవుడా అంటున్న జనం

భారీవర్షాలు, వరదలతో కామారెడ్డి జిల్లా అతలాకుతలం - భిక్కనూర్‌ రూట్​లో వేలాడుతున్న రైలు పట్టాలు

Floods in Kamareddy, Medak Districts : 'చీమా చీమా ఎందుకు కుట్టావంటే, నా పుట్టలో వేలుపెడితే నే కుట్టనా' అన్న నానుడి మూడు రోజుల క్రితం వరదలతో ముంపునకు గురై అతలాకుతలం అయిన బస్తీలు, కాలనీలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది. కామారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాల్లో బుధ, గురువారాల్లో కురిసిన అత్యంత భారీ వర్షాలతో పలు పట్టణాలు, గ్రామాలు చిగురుటాకులా వణికాయి. ఈ ముంపునకు కారణాలు ఏంటని ఆరా తీస్తే మానవ తప్పిదాలేనని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. గొలుసు కట్టు చెరువుల వ్యవస్థపై కనీస పర్యవేక్షణ చర్యలు లేవు. అలుగు మీదుగా దిగువకు ప్రవాహం వెళ్లాల్సిన కట్టు కాలువలు కొందరి ఆక్రమణలతో కుంచించుకుపోయాయి. దీంతో చెరువులన్నీ కలిసి గ్రామాలు, బస్తీలపై పడ్డాయి. ఇవే క్రమంగా వివిధ వాగుల్లో కలిసి కల్వర్టులు, రహదారులను ఒక్కసారిగా ముంచాయి.

Flooding in Kamareddy
రామాయంపేటలో కుంచించుకుపోయిన నాలా (కట్టు కాలువ) (Eenadu)
  • మెదక్‌ జిల్లా రామాయంపేట, నిజాంపేట మండలాల్లో పలు చెరువుల నుంచి దిగువకు నీటి ప్రవాహం వెళ్లే కట్టు కాలువలు చాలా వరకు ఆక్రమణలకు గురయ్యాయి. కొత్త చెరువు నుంచి మల్లె చెరువుకు వెళ్లే కాలువ నుంచి వచ్చే వరదతో ఏటా ఇళ్లలోకి నీళ్లు వస్తున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ చెబుతున్నారు. మోతుకుంట, కస్మాన్‌కుంట, కుమ్మరికుంట, మల్లెచెరువుల గొలుసుకట్టు కాలువలు కుంచించుకుపోయాయి. ఈ చెరువుల నుంచి వచ్చిన వరద రెడ్డి కాలనీ, బీసీ కాలనీ, అక్కల బస్తీలను ముంచెత్తింది.
  • కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోనూ చెరువులు భారీ వర్షానికి ఒక్కోటి నిండి కాలనీలపై పడ్డాయి. రుక్మిణి కుంట, బతుకమ్మ కుంటలు కేవలం పేర్లకే మిగిలాయి. బతుకమ్మ కుంట ప్రాంతం నుంచి వరద టీచర్స్‌ కాలనీ వైపు వచ్చింది. పెద్ద చెరువు అలుగు కాలువ కబ్జాకు గురైంది. జీఆర్‌ కాలనీ, హౌసింగ్‌ బోర్డు కాలనీలు పూర్తిగా ముంపునకు గురయ్యాయి.
  • చెరువుల నీటి మట్టాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడంలోనూ పలు లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి. వరదలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటే ముందుగానే కట్టలకు గండ్లు కొట్టడం, తూములు తెరిచి ఉంచే పనులు చేపట్టే లస్కర్లు(నీటి పారుదల శాఖ) పూర్తిస్థాయిలో లేకపోవడం ముంపు ఏర్పడటానికి మరో కారణంగా అర్థమవుతోంది.

కోలుకోని కామారెడ్డి : భారీ వర్షానికి, వరదలకు ప్రభావితమైన కామారెడ్డి జిల్లా ఇంకా కోలుకోలేదు. జిల్లాలో కీలకమైన రహదారులన్నీ ఘోరంగా ధ్వంసమయ్యాయి. వాన బీభత్సానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా విద్యుత్‌ స్తంభాలు ఎక్కడికక్కడ పడిపోయాయి. వాహనాలు, మోటార్లు నీళ్లలో తడిచి పాడైపోయాయి. వాటికి మరమ్మతులు చేయాలంటే పట్టణాలకు తప్పకుండా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కానీ రోడ్లకు మరమ్మతులు పూర్తి చేస్తే తప్ప ప్రజా జీవనం ముందుకు సాగని వాతావరణం నెలకొంది.

నేషనల్ హైవే 44పై టేక్రియాల్‌ గ్రామం వద్ద అడ్లూర్‌ ఎల్లారెడ్డి చెరువు అలుగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో రోడ్డు కోతకు గురైంది. మూడు రోజులుగా వాహనాల రాకపోకలు ఒకే వైపులో జరుగుతున్నాయి. పోచారం ప్రాజెక్టు వరద ధాటికి హైదరాబాద్‌ నుంచి బోధన్‌ వెళ్లే నేషనల్​ హైవే అప్రోచ్‌ రోడ్డు 100 మీటర్లకు పైగా పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. వంతెనకు ఉన్న గోడకు తాళ్లు కట్టుకుని ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి కామారెడ్డి కేంద్రానికి వచ్చే ప్రధాన మార్గంలో హౌసింగ్‌ బోర్డు కాలనీ వద్ద రోడ్డు 200 మీటర్ల వరకు దెబ్బతింది. ఇక్కడ సైతం వాహనాలు ఒకే వైపునే ప్రయాణిస్తున్నాయి.

కామారెడ్డిలో ఖాళీ అవుతున్న ఇళ్లు - బతుకు జీవుడా అంటున్న జనం

భారీవర్షాలు, వరదలతో కామారెడ్డి జిల్లా అతలాకుతలం - భిక్కనూర్‌ రూట్​లో వేలాడుతున్న రైలు పట్టాలు

For All Latest Updates

TAGGED:

ENCROACHMENT OF LAKES CANALSFLOODING IN KAMAREDDYకామారెడ్డిలో భారీ వర్షాలు వరదలుBATHUKAMMA KUNTA LAKEFLOODING IN KAMAREDDY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

రేటు, ఎక్స్‌పైరీ​ డేటే కాదు - ఈ చుక్కలనూ గమనించండి - మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి!

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.