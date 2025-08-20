Heavy Rains in Andhra Pradesh : ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కృష్ణానదిలో వరద ఉద్ధృతి కొనసాగుతోంది. వరద నీరు భారీగా వస్తుండటంతో లంక గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో లంక ప్రజలు పడవలపైనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వరద తక్కువగానే ఉందని, ఇంకా పెరిగితే ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుందని స్థానికులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం పడవలపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నామని, వరద తగ్గే సూచనలు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారని స్థానికులు వెల్లడించారు. అలాగే కృష్ణా నదికి భారీ వరద దృష్ట్యా పరివాహాక ప్రాంతాల్లో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. బాపట్ల జిల్లా పరిధిలో వేలాది ఎకరాల్లో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. వెంటవెంటనే వచ్చిన వరద తమకు తీవ్ర నష్టం కలిగించిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద : శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం మరింత పెరిగింది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద పెరుగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 4,69,482 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 4,41,237 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,192 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పది స్పిల్ వే గేట్లను 14 అడుగులు ఎత్తి 3,45,730 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882.10 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 199.73 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.
ఎగువ ప్రాజెక్టుల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో ప్రకాశం బ్యారేజీలో కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతోంది. దీంతో ఇక్కడ మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. 4.60 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. దీంతో 70 గేట్లలో 69 గేట్ల ద్వారా 4.65 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.
తీరం దాటిన వాయుగుండం : మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం మంగళవారం ఉదయం దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర మధ్యలో గోపాల్పుర్ (ఒడిశా) సమీపంలో తీరం దాటింది. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా కదులుతూ తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలహీనపడుతుందని భారత వాతావరణ విభాగం అంచనా వేస్తోంది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణ, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్లలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. అలాగే రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలకు అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు.
కృష్ణపట్నం, నిజాంపట్నం, వాడరేవు, మచిలీపట్నం, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, కళింగపట్నం తీరాల్లో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగిస్తున్నారు. మత్స్యకారులు బుధవారం వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో బుధవారం తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు, మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
ఉప్పొంగిన కొల్లేరు - హడలిపోతున్న ప్రజలు
భారీ వర్షాలకు పొంగి పొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్