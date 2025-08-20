ETV Bharat / state

గోదావరికి పోటెత్తుతున్న వరద - సుడులు తిరుగుతూ సముద్రం వైపు - FLOODING CONTINUES IN GODAVARI

భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరిలో కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం - కోతకు గురై వరద నీటిలో కలిసిపోతున్న సారవంతమైన లంక భూములు

Flooding Continues in Godavari Due to Rains: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి సుమారు తొమ్మిదిన్నర లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని సముద్రంలోకి వదలడంతో వృద్ధ గౌతమి, గౌతమీ గోదావరి నది పాయలు పోటెత్తుతున్నాయి. డాక్టర్ బీఆర్​ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఐ పోలవరం మండలం పరిధిలోని పశువుల్లంక వారధి వద్ద గోదావరి నది ప్రవాహం సుడులు తిరుగుతూ సముద్రం వైపు పారుతోంది. ఈ ప్రవాహ వేగానికి సారవంతమైన లంక భూములు కోతకు గురై వరద నీటిలో కలిసిపోతున్నాయి. లంకభూములే జీవనాధారంగా కొబ్బరి, ఇతర మెట్ట పంటలు పండించుకుంటూ జీవనం సాగించే చిన్న చిన్న రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎదురులంక వద్ద గౌతమీ నదీపాయకు రూ.80 కోట్లతో సుమారు 2 కిలోమీటర్లు రివిట్​మెంట్ పనులు చేపట్టి లంక భూముల కోతలకు అడ్డుకట్టు వేసింది. అదే విధంగా మిగతా ప్రాంతాల్లోనూ పనులు చేపట్టాలని స్థానిక రైతులు ప్రభుత్వాన్ని ప్రజా ప్రతినిధులను కోరుతున్నారు.

పడవల ద్వారానే రాకపోకలు: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని సిద్ధాంతంలో వద్ద వశిష్ఠ గోదావరిలో నీటి మట్టం గడిచిన 24 గంటల్లో 5 అడుగుల మేర పెరిగింది. ఇప్పటికిప్పుడు ప్రమాదకర పరిస్థితి లేకపోయినా ఎగువ ప్రాంతాల్లో భారీవర్షాలు కురుస్తుండటంతో వరద ఉద్ధృతి కొనసాగే అవకాశం ఉందని లంక గ్రామాల ప్రజలు, రైతులను అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులు క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బందికి ఆదేశాలిచ్చారు. ఆచంట మండలంలో అనగార్లంక, పెదమల్లం లంక, ఏటిదరి కోడేరులంక, మర్రిమూల, పుచ్చల్లంక గ్రామాల ప్రజలు పడవల ద్వారానే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ధవళేశ్వరం కాటన్‌ బ్యారేజీ నుంచి 9.50 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని సముద్రంలోకి వదులుతున్నారు.

మునిగిన గండి పోచమ్మ ఆలయం: అల్లూరి జిల్లా ఎటపాక సరిహద్దు వద్ద గోదావరి నీటి ప్రవాహం 43 అడుగుల ప్రమాద స్థాయికి చేరుకుంది. అధికారులు ఒకటవ నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. గండి పోచమ్మ గుడి పూర్తిగా గోదావరి నీటిలో మునిగింది. చుట్టుపక్కల షెడ్లన్నీ గోదావరి జలాల్లో మునిగిపోయాయి. ప్రతివారం గండి పోచమ్మ దేవాలయాన్ని వేలాది మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు. పాడేరు డివిజన్లో వరి పొలాలు నీట మునిగాయి. ప్రస్తుతం వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ పైనుంచి వచ్చే వరద నీటితో కొన్ని ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో ఉన్నాయి.

