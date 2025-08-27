Danger Bells in Pocharam Project : తెలంగాణ అంతటా జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు, చెరువుల నుంచి భారీగా వరద ప్రవహిస్తుండటంతో ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు, కల్వర్టులు తెగిపోయాయి. దీంతో వందలాది పంట పొలాలు నీట మునిగిపోయాయి. వాటి పై ఇసుక మేటలు వేసింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోనికి చేరుతోంది. ఇంట్లో వస్తువులన్నీ తడిసి ముద్దవుతున్నాయి. లోలెవల్ వంతెనలపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహించడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది.
ప్రమాదపుటంచున పోచారం జలాశయం : రాష్ట్రంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నాగిరెడ్డి పేట మండలంలోని పోచారం జలాశయం ప్రమాదపుటంచున ఉందని స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జలాశయం పూర్తిగా నిండిపోయింది. దీనికి తోడు ఎగువ ప్రాంతం నుంచి భారీగా వరద పోటెత్తి వస్తోంది. దీంతో జలాశయంపై సుమారు 8 అడుగుల మేర వరద ప్రవహించడంతో ప్రమాద ఘంటికలు ఏర్పడ్డాయి.
బుధవారం సాయంత్రం 1.30 లక్షల క్యూసెక్కుల వరదనీరు జలాశయం పై నుంచి ప్రవహించడంతో మెదక్ - ఎల్లారెడ్డి ప్రధాన రహదారిపై వరదనీరు చేరి రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించాయి. మంజీరా నదిలోకి 1,30,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వెళ్తుండటంతో ఆ ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ఇంటి నుంచి బయటకు రావొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.
శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు వరద : అటు జిల్లాలోని శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు వరద క్రమంగా నీటి మట్టం పెరుగుతోంది. ప్రాజెక్టులోకి ప్రస్తుతం 50,000 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతుండగా ప్రాజెక్ట్ ఔట్ ఫ్లో 1,30,392 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. 25 ప్రధాన గేట్ల ద్వారా 1,00,000 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని గోదావరిలోకి వదులుతున్నారు.
ఇందిరమ్మ వరద కాలువ ద్వార 20,000 క్యూసెక్కులు, కాకతీయ కాలువ ద్వారా 3,500 క్యూసెక్కులు, ఎస్కేప్ గేట్ల ద్వారా 4,500 క్యూసెక్కులు సరస్వతి కాలువ ద్వారా 800 క్యూసెక్కులు, లక్ష్మీ కాలువ ద్వారా 200 క్యూసెక్కులు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో నదీ పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నదీ తీరం వైపు వెళ్లకుండా ఉండాలని ప్రాజెక్టు ఎస్ఈ జగదీష్ తెలిపారు.
మూడు రోజుల పాటు భారీగా వానలు : వాయువ్య బంగాళాఖాతం దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒడిశా, బంగాల్ తీరాలకు సమీపంలో కొనసాగిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి తీవ్ర అల్పపీడనంగా అదే ప్రాంతంలో కొనసాగుతోందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ అల్పపీడనం రానున్న 24 గంటల్లో వాయువ్య దిశలో నెమ్మదిగా కదిలి ఒడిశా తీరానికి చేరే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వెల్లడించింది. దీని ప్రభావం వల్ల రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు భారీగా వానలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాకు రెడ్ అలర్ట్, 10 జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీచేశారు.
