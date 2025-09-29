ETV Bharat / state

Flood Waters of Krishna River Reached Kondaveeti Stream : కృష్ణానది వరద ఉద్ధృతి పల్నాడు జిల్లా అమరావతి మండలం పెదమద్దూరు వద్ద కొండవీటి వాగుపై పడింది. గ్రామ శివారు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. వరద కారణంగా విజయవాడ- అమరావతికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో నూతన వంతెన నిర్మాణ పనులు పట్టించుకోకపోవడంతో వానాకాలం వస్తే చాలు సుమారు పది గ్రామాల ప్రజలు రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపంతో దివిసీమ రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపంతో దివిసీమ రైతులు ఆందోళన - ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తున్న నీరు (ETV)

కృష్ణా నదికి వరద పోటెత్తడంతో పల్నాడు జిల్లాలోని కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతాలు క్రమంగా ముంపు బారిన పడుతున్నాయి. రెండు రోజులుగా ఎగువ ప్రాంతాల్లో పడుతున్న వర్షాలకు తోడు సాగర్, పులిచింతల ప్రాజెక్టు నుంచి భారీగా వరద నీరు చేరికతో వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో అమరావతి మండలం పెద్దమద్దూరులోని కొండవీటి వాగు తీవ్ర రూపం దాల్చి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అమరావతి నుంచి విజయవాడ వెళ్లే ప్రధాన మార్గం ఇదే కావడంతో ప్రజలు, ప్రయాణికులు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. వరద దెబ్బకు పెద్దమద్దూరు వాగు నీరు స్థానికంగా చేరి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో పరిసర ప్రాంతవాసులు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతున్నారు.

పెద్దమద్దూరు వాగు వల్ల వర్షాకాలంలో రాకపోకలకు అంతరాయం కలుగుతున్న అంశాన్ని గుర్తించిన అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నూతన వంతెన నిర్మాణం చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. నిధులు, అనుమతులు కూడా మంజూరు చేసింది.ఐతే వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ రాకతో వంతెన నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు. దీంతో వానాకాలం వస్తే చాలు పెద్దమద్దూరులోని వాగుకు వరదరావడం. జనజీవనం స్తంభించిపోవడం ఆనవాయితీగా మారింది. దీంతో... విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, రోజువారీ కూలీలు ఆగచాట్లు పడుతున్నారు. సుమారు 15 కిలోమీటర్లు చుట్టూ తిరిగి చాపాడు, యండ్రాయి, నరుకుళ్లపాడు మీదుగా అమరావతి వెళ్లుతున్నారు. విజయవాడ నుంచి అమరావతి వచ్చే బస్సులుపెద్దమద్దూరు వరకు వచ్చి వరద వల్ల వెనక్కి తిరిగి వెళ్లిపోతున్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులు అక్కడి నుంచి అమరావతి వెళ్లేందుకు ప్రయాణ సౌకర్యం లేక అవస్థలు పడుతున్నారు.

దివిసీమ ప్రజలు ఆందోళన: కృష్ణా వరద ఉద్ధృతికి దివిసీమ ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కూరగాయ పంటలు, వాణిజ్య పంటలు, రొయ్యలు, చేపల చెరువులు సాగుచేస్తున్న తమను వరదనీరు ముంచేస్తోందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండు నెలలుగా కృష్ణానదిలో వరద ప్రవహిస్తున్నా రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తక్కువ స్థాయిలో వరద విడుదల చేశారు. గత వరదలతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన తమకు ఈసారైనా పంట చేతికి వస్తుందని రైతులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఊహించని విధంగా వరద ప్రవాహం రావటంతో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వరద ప్రభావానికి ఘంటసాల, చల్లపల్లి, మోపిదేవి, అవనిగడ్డ, నాగాయలంక,కోడూరు మండలాల్లో కృష్ణానది ఎడమ కరకట్ట కృష్ణానది మధ్య ఉన్న వేలాది ఎకరాల్లో సాగు చేసిన పంటలు వరద ముంపునకు గురవుతాయని రైతులు అందోళన చెందుతున్నారు. ఆక్వా రైతులైతే తీవ్రంగా నష్టపోతామని చెబుతున్నారు. మరోవైపు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రదేశానికి చేరుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

