ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వంశధార - గొట్టా బ్యారేజీ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని 10 మండలాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవు - ఉత్తరాంధ్రలోని మూడు జిల్లాలకు ఫ్లాష్‌ ఫ్లడ్‌ ముప్పు

Vamsadhara Gotta Barrage Flood Flow Warring Issued
Vamsadhara Gotta Barrage Flood Flow Warring Issued (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 10:13 AM IST

Updated : October 3, 2025 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vamsadhara Gotta Barrage Flood Flow Warring Issued: తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వంశధార నదిలోకి వరద నీరు పెద్ద ఎత్తున చేరుతోంది. శ్రీకాకుళం జిల్లా హిరమండలంలోని గొట్టా బ్యారేజీ వద్ద వంశధార ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఒడిశాలోని అరబంగి, బడనాలా రిజర్వాయర్ల నుంచి నీరు విడుదల చేయడంతో నదిలోకి వరద భారీగా వస్తోంది.

శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటలకు గొట్టా బ్యారేజీ నుంచి దిగువకు 80 వేల క్యూసెక్కుల నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను అధికారులు జారీ చేశారు. సుమారు లక్ష క్యూసెక్కుల వరకు వరద రావ్చొచ్చని అక్కడి ఇంజినీర్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వంశధార - గొట్టా బ్యారేజీ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ (ETV)

మరోవైపు జిల్లాలోని పాతపట్నం వద్ద మహేంద్రతనయ నదిలో నీటి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. దీని కారణంగా పట్టణంలోని ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్‌ శివారు మహేంద్రనగర్‌ వీధిలోకి వరదనీరు ప్రవేశించింది. పాతపట్నంలో జిల్లా కలెక్టర్‌ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్ పర్యటించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వంశధార నదిలో వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతున్న కారణంగా భామిని మండలం కీసరలో 300 ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగాయి. బూర్జ మండలంలో నారాయణపురం, చిన్నలంకాం పరిధిలో అనేక చోట్ల పంట పొలాలు ముంపులో ఉన్నాయి.

10 మండలాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవు: తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం కారణంగా ఉత్తరాంధ్రలో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో నదుల్లోకి భారీగా వరదనీరు చేరుతోంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వంశధార నదిలోకి వరద ఎక్కువగా చేరుతుండటంతో, ఫ్లాష్‌ ఫ్లడ్‌ ముప్పు ఉన్నందున 10 మండలాల్లోని విద్యా సంస్థలకు నేడు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆదేశాల మేరకు నరసన్నపేట, జలుమూరు, ఆమదాలవలస, పోలాకి, కొత్తూరు, హిరమండలం, శ్రీకాకుళం, గార, సరుబుజ్జిలి, ఎల్​ఎన్‌ పేట మండలాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

ఉత్తరాంధ్రలోని మూడు జిల్లాలకు ఫ్లాష్‌ ఫ్లడ్‌ ముప్పు: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. ఇది ఉత్తర వాయవ్య దిశగా ప్రయాణిస్తోంది. విశాఖకు దక్షిణ - ఆగ్నేయ దిశలో ఇది కేంద్రీకృతమై ఉంది. గురువారం అర్ధరాత్రి లేదా శుక్రవారం ఉదయం పారాదీప్ – గోపాలపూర్ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావరణశాఖ అధికారి నాగభూషణం పేర్కొన్నారు. దీని ప్రభావం కారణంగా రాగల 24 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అన్నారు.

ఉత్తరాంధ్రలోని శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ రెడ్‌ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ మూడు జిల్లాల్లో 20 సెంటీ మీటర్లకు మించి వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశమం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఆకస్మిక వరద వచ్చే ఆస్కారం ఉందన్నారు. ఇప్పటికే విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. ఇక్కడ 5 నుంచి 12 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. అదే విధంగా తూర్పు గోదావరి, యానాం, కోనసీమ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేశారు. తీరం వెంబడి గంటకు 50 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, మత్స్యకారులు 3 రోజుల పాటు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు సూచించారు. తీరం వెంబడి ఉన్న అన్ని ఓడరేవులకు 3వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

Last Updated : October 3, 2025 at 11:38 AM IST

