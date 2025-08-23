ETV Bharat / state

తగ్గుతున్న గోదావరి వరద ప్రవాహం - మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరణ - FLOOD LEVELS DECREASING

ధవళేశ్వరం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరణ - శ్రీశైలం జలాశయానికి స్థిరంగా కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 8:36 PM IST

Flood Levels Decreasing in Godavari: గోదావరి నదిలో వరద ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గుతోంది. దీంతో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను అధికారులు ఉపసంహరించుకున్నారు. ప్రస్తుతానికి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను కొనసాగిస్తున్నారు. ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నది నీటిమట్టం 13.3 అడుగులకు చేరింది. డెల్టా కాల్వలకు 12 వేల 600 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. సముద్రంలోకి సుమారు 12.13 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల అవుతోంది.

పి.గన్నవరం వద్ద కాటన్‌, డొక్కా సీతమ్మ అక్విడెక్ట్‌ల మధ్య వరద అధికంగా ప్రవహిస్తోంది. కోనసీమలోని వశిష్ఠ, వైనతేయ, గౌతమి నదీపాయల్లో వరద కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికీ అనేక లంక గ్రామాల ప్రజలు మరపడవల్లోనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అయినవిల్లి మండలంలోని అయినవిల్లిలంక, అద్దంకివారిలంక, వీరవెల్లిపాలెం, పొట్టిలంక ప్రజలు పడవల్ని ఆశ్రయించి రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు.

గోదావరి పాయలలో తగ్గని వరద: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద, తెలంగాణలోని భద్రాచలం వద్ద వరద ప్రవాహం తగ్గుముఖం పడుతున్నా దిగువన ఉన్న గోదావరి పాయలలో మాత్రం వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. ఎదుర్లంకలోని బాలయోగి వారధి వద్ద వరద ఉద్ధృతంగా సముద్రం వైపు కొనసాగుతోంది. మూడు అడుగుల ఎత్తులో వరద నీరు రావడంతో ప్రముఖ పర్యాటక ఆకర్షణ భరతమాత భారీ విగ్రహం, రాజీవ్ పార్కు పరిసర ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి.

పర్యాటక శాఖకు ఆదాయాన్ని అందించే గోదావరిలో వాటర్ స్పోర్ట్స్ పూర్తిగా నీట మునిగిపోయాయి. స్పీడ్ బోట్లు, ఇతర బోట్లు వరదలో కొట్టుకుపోకుండా సిబ్బంది నిత్యం కాపలా కాస్తూ కాపాడుకుంటున్నారు. కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి చెందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులు విహారయాత్రలో భాగంగా యానాం బీచ్​లో గోదావరి అందాలను తిలకిస్తూ శివంబాత్ వద్ద సందడి చేశారు. గోదావరిలో విహారయాత్రకు అనుమతి లేకపోవడంతో తీవ్రనిరాశ చెందారు.

స్థిరంగా కృష్ణమ్మ: మరోవైపు శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద ప్రవాహం స్థిరంగా ఉంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 4,93,314 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 5,10,612 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 26,087 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.

పది స్పిల్ వే గేట్లను 18 అడుగులు ఎత్తి 4,19,210 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 881.70 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 197.46 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

జలదిగ్బంధంలో కోనసీమ లంక గ్రామాలు - గోదావరి వరద తగ్గుముఖం

